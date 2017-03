… oder, wie der Elektron Analog Four mich fast in den Wahnsinn trieb.

„Without deviation from the norm, Progress is not possible“ sagte Frank Zappa einmal. Oder auf schwedisch: „Utan avvikelse från normen, är det inte möjligt Progress“. So einleuchtend der Satz selbst mir ist, tatsächlich wünsche ich mir dann doch wieder ordentlich viel Progress mit ganz ganz wenig Deviation from the Norm. Und weil ich mit meiner Meinung kein Einzelfall bin, versuchen Heerscharen von Produktmanagern und Ingenieure diesen Spagat trotzdem hin zubekommen. Das Ergebnis sind Produkte die sich immer mehr ähneln, ohne wirklichen Fortschritt zu bringen. Nicht so im Hause Elektron.

Ach ja. Der Text hier ist kein Workshop, oder Handbuchersatz. Wer das Benutzerhandbuch“ lesen will, sollte es sich auf der Elektron-Website unter elektron.se laden. Aber Vorsicht! Das Dokument heißt nicht umsonst „Elektron Analog Four Full Reference Manual“

Noch was. Das Titelbild zu diesem Artikel ist mein Analog Four von innen, direkt durch die Lüftungsschlitze fotografiert. Ich liebe das Bild. Es erinnert mich an den Film „Der Blade Runner“. Nachdem ich das Bild erstmals 2014 in Facebook veröffentlichte frug mich Cenk von Elektron ob er das nutzen dürfe. Elektron hat das Bild zwar nie verwendet, aber die Idee für ihren Videotrailer zu Overbridge-Einführung“ übernommen.

Am Anfang …

Als ich mit 33 Jahre Erfahrungen am Synthesizer im Februar 2014 meinen Elektron Analog Four nach Hause tragen durfte, ahnte ich nicht was mich erwartete. Und der Ärger ging auch gleich nach dem Einschalten los. Diese schwedische Diva war mein erster analoger Synthesizer der mich zwang in das Handbuch zu schauen. Nur damit ich ein anderes Sound-Preset abrufen konnte! Hallo?

Dabei hatten mich viele vor dem Analog Four (respektive dem nahezu identischen Analog Keys) gewarnt. Die Stimmen zu dem Gerät waren eindeutig, und ließen sich in zwei grundlegende Aussagen zusammenfassen.

1. Das Teil klingt grandios und ist sehr mächtig.

2. Das Teil hat eine extrem steile Lernkurve.

Heute, nach einer nicht unerheblichen Zeit voller Frust und Euphorie, kann ich diesen beiden Aussagen eine dritte hinzufügen.

3. Es lohnt sich diese Lernkurve zu erklettern.

Nach vielen frustrierenden Erlebnissen und einigen Momenten in denen mir der Mund vor Staunen offen stehen blieb, stehe ich nun ein Stück weiter oben auf der Lernkurve und genieße die Aussicht. Sie ist prachtvoll. Ja einmalig!

Und nun sitze ich hier, und versuche meine bisherigen Erfahrungen mit dem Elektron Analog Four aufzuschreiben. Vielleicht helfen Dir meine Erkenntnisse die nicht zu unterschätzende Lernkurve leichter zu meistern. Denn wie Du wahrscheinlich schon von vielen gehört hast, der Elektron Analog Four ist sehr mächtig, und klingt grandios. Also, weichen wir mal ein Stück vom Weg ab …