Lieber Vintage-Gear oder aktuelle Synthesizer kaufen?

Lohnt sich der Kauf von Vintage Synthesizern

Vintage oder neu, das ist hier die Frage

Eine sehr bedeutende Glaubensfrage in der Synthesizer/Gear-Szene wurde schon unzählige Male diskutiert, nämlich die Frage „Hardware vs. VST“. Einer sicher nicht weniger geradezu ideologischen Frage möchte ich mich heute widmen: Was macht glücklicher, neues Gear oder Vintage-Gear? Oder rationaler gefragt: „Womit realisiere ich meine Musikvorstellungen besser, mit dem neuesten, zumindest aktuellen Material oder mit Vintage-Synthesizern, Effekten und Drumboxen?

Dennoch: Es gab in den letzten Jahren noch nie so viele Neuerscheinungen und vor allem Ankündigungen auf dem Synthesizer-Markt. Es ist wirklich für jeden etwas dabei, für jedes Genre, jeden Geldbeutel, für kleine Bedroom-Studios sowie für große Studios ohne jeglichen Platzmangel. Warum beschäftigen wir uns dann noch mit der Frage, ob man altes, gebrauchtes Material noch braucht und vor allem ob man damit vernünftig Musik machen kann.

Ein paar Gedanken vorab

Ich möchte hier gleich mehrere Aspekte und Thesen anführen:

Der fast schon maßlose Wettstreit von Ankündigungen und Neuerscheinungen führt zu einer Übersättigung und einem Preiskampf, den sich nur die größten Hersteller und Händler unter sich entscheiden.

Viele Ankündigungen werden nicht realisiert, was sicher vor allem mit der Lieferkettenproblematik und dem weltweiten Chip-Mangel sowie dem allgemeinen Preisanstieg bei Produktions- und Logistikkosten zusammenhängt.

Am Ende geht es doch ums Musikmachen und den Spaß am Spielen. Neue Geräte suggerieren, dass man bessere Musik macht und schneller zu Ergebnissen kommt. Das ist aber ein Trugschluss, denn die Kreativität des Nutzers und was er aus dem Instrument für sich herausholt, ist entscheidend.

Die Frage muss bei der Neuanschaffung doch lauten: „Welches Instrument inspiriert mich und weckt neue Kreativität in mir?“

Ist es nicht auch möglich, dass einem nostalgische Gefühle und wenige Funktionen mehr inspirieren, manche Limitierung sogar mehr Kreativität fördert als die reinen Specs-Daten von den aktuellsten Instrumenten?

Vintage-Gear als Aktien für Spekulanten und Sammler?

Wenn ich mir die letzten Jahre so den Markt von Vintage-Gear anschaue, verhält sich dieser wie Börsenkurse. Langfristig steigen trotz gewisser Schwankungen die Gebrauchtpreise von Vintage-Gear vollkommen irrational und bilden jedenfalls bei manchen Kultinstrumenten nicht mehr den wirklichen musikalischen oder auch technischen Wert ab. Trotz temporärer Höhen und Tiefen scheint es auf lange Sicht noch kein Ende der Preisentwicklung zu geben, zumindest bei so manchen Klassikern. Hieran ändern paradoxerweise auch diverse Klone und Nachbauten nichts, im Gegenteil. Die Preise von SCI Prophet-5 Rev. 3 steigen weiter, obwohl man mit dem Rev. 4 einen (zumindest in vielerlei Hinsicht nahezu gleichwertigen oder sogar noch deutlich weiterentwickelten Ersatz hat). Fast alles, was vintage ist, wurde in unterschiedlicher Qualität geklont und es gibt keinen Grund mehr, für den Sound eines Klassikers, sich genau diesen zu beschaffen. Dennoch beflügeln gerade diese Nachbauten, so echt und gelungen sie auch sein mögen, den Markt der Klassiker.

Somit scheint es, als ob es zwischenzeitlich zwei Kategorien von Gear-Käufern gibt: Musiker und Sammler. Wenn man es ganz vereinfacht betrachten will, kaufen Sammler gut erhaltende Klassiker, die sie für viel Geld optisch und technisch überholen lassen und sodann vielleicht mal am Feierabend damit ein bisschen rumklimpern, die ernsthaften Musiker beschaffen sich neue Instrumente, etwa Klone der Klassiker oder gleich was komplett neu Entwickeltes und Eigenständiges, um sie für deren originäre Bestimmung einzusetzen, nämlich der Produktion von Musik oder zum Spaß am Schrauben von Sounds. Wenn man bedenkt, dass manche für die Überholung allein des Holzgehäuses eines Minimoog Model D einen drei- bis vierstelligen Euro-Betrag hinblättern, mag hieran was dran sein. Die Werkstätten für Synthesizer-Reparaturen und Überholungen genießen Hochkonjunktur wie nie.

Vintage-Gear als echte günstige Alternative zu modernen und aktuellen Instrumenten?

Doch es gibt heute nach wie vor Vintage-Gear, das unterschätzt, bezahlbar und meiner Meinung nach, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, oftmals mehr zu bieten hat als das neueste Material. Es muss übrigens auch nicht immer analog sein und man braucht auch nicht immer Knöpfe. Aber jetzt will ich nicht noch die Diskussion „analog vs. digital“ lostreten. Ich muss aber zugeben, dass schlechterer Bedienkomfort, gewisse Unzulänglichkeiten, manchmal sogar kleinere Reparaturarbeiten und eine längere Einarbeitungszeit, will man echt was rausholen, in Kauf genommen werden müssen. Dafür bekommt man aber oft für wenig Geld technisch hervorragende Qualität. Wenn ich mir nur mal einen Roland XP-80 (den ich fast 20 Jahre lange live im Einsatz hatte) gegen einen System-8 aus demselben Haus hinstelle, brauche ich nicht mehr weiterzureden. Diejenige, die beide Kategorien von Synthesizern kennen, wissen, wovon ich spreche.

Ich komme nachher noch auf das Thema zurück und möchte aus meiner Erfahrung auch ein paar Tipps für unterschätzte Synthesizer geben. Zu empfehlen ist an dieser Stelle der YouTube Kanal Bad Gear von Audiopilz, der vermeintliche „Krücken“ zum Kultfaktor verhilft.

Somit muss also nicht zwingend altes Gear nur für Sammler sein? Meine Antwort lautet eindeutig „ja“, vor allem, wenn man nicht nur die legendären Kultinstrumente wie eine TB-303 oder TR-909 im Blick hat, sondern sich auch mal ein paar digitale Kisten aus den 90er-Jahren bis um die Jahrtausendwende anschaut.

Persönliche Präferenzen

Am besten erzähle ich ein wenig von mir. Ich war früher vor dem Einstieg ins Berufsleben und der Familiengründung musikalisch relativ aktiv, hatte in diversen Bands gespielt und Anfang der 90er-Jahre mit den ersten digitalen Synthesizer und einem Atari ST zahlreiche eigene Songs gebaut. Auf die Idee, dass man seinerzeit für das Geld eines Korg M1 gleich zwei gebrauchte Jupiter-8 bekommen konnte, brachte mich leider niemand. Die Preise des Jupiter-8 habe ich seit ca. 2005 beobachtet und mir erschien es, 3.000,- Euro hierfür hinzulegen, maßlos. Irgendwann kam ich Glücklicher dann doch zu einem, den mir meine Frau einfach so zu Weihnachten geschenkt hat, vielleicht weil sie mein ständiges Geschwärme um diesen Kult-Synth nicht mehr hören konnte. Mein anfängliches Geschimpfe gegen dieses übertriebene Geschenk und der Geldverschwendung verstummte schnell, als sich der Gebrauchtpreis in kürzester Zeit mehr als Verdreifachte.

Zwischenzeitlich würde ich mich als Hobbymusiker und auch bekennender Sammler bezeichnen. Ein solches Coming-Out darf heute ruhig sein, auch wenn man dafür in Foren gerne sein Fett weg bekommt. Ich spiele zugegebenermaßen viel lieber auf altem Material. Ich bin der schlechteste Kunde bei Thomann und Co. und kaufe da allenfalls Zubehör und Studioequipment. Der Rest wird gebraucht beschafft, was übrigens auch für aktuelle Geräte gilt (ganz selten überkommt es auch mich), die bei mir aber nie lange bleiben. So schön diese sind, so toll man damit Musik machen kann, der Funke springt nicht über. Dagegen freue ich mich wie ein kleiner Junge, wenn ich immer mal wieder irgendwo eine alte Gurke auftreibe und wenn es nur ein Korg 01/Wd ist, der m. E. richtig gut klingt und so manchen virtuell analogen Synth, was Wärme und Kraft angeht, alt aussehen lässt – vorausgesetzt, man fuchst sich etwas rein und lässt die Presets beiseite. Wenn die Teile dann hier stehen, habe ich Spaß am Tastenbleichen, Batterietausch, Display-Wechsel und Putzen der alten Schätze. Immerhin spielt mein Lieblingskeyboarder Tony Banks heute noch einen Korg 01/Wd auf der Bühne.

Kurzum, wenn man Spaß an dem alten Zeugs hat, die alten Jahre einem zudem musikalisch geprägt haben, ist es eine kindliche Freude, die Synthesizer der 80er und 90er Zuhause zu haben und zu spielen. Als junger Spund bin ich täglich ins Musikhaus und habe den JD-800 gespielt (bis ich als notorischer Nichtkäufer Hausverbot erhielt). Preislich war der einfach unerreichbar, bis er letztens als günstige Anschaffung mit Red Glue-Befall Einzug in meine Werkstatt und danach in mein Studio gefunden hat. Die Freude an diesen Schätzen, die Nostalgie, die Erinnerung an alte Zeiten und alte Musik bringt es einfach und inspiriert auch beim Musizieren.

Zum Glück habe ich die kultigsten Synthesizer noch beschafft, als sie erschwinglich waren. Bei manchen entsteht eine regelrechte Hassliebe, sie bringen mich um den Schlaf und rauben mir die gute Laune. Wenn der OB-Xa mal wieder Zicken macht, man dann aber schnell feststellt, es sind nur mal wieder Kontaktprobleme, ist die Freude und Erleichterung umso größer. Warum tut man sich das an? Die Nachteile liegen auf der Hand: Eine professionelle Überholung frisst einem die Urlaubskasse leer, die Reparatur der Waschmaschine ist ein Klacks dagegen, die Geräte können jeden Tag den Geist aufgeben, sie sind oft umständlich in die Studioumgebung einzubauen, haben wenn überhaupt nur rudimentäres MIDI und sind, wenn man sie heute erst kaufen will, nur noch mit dicker Brieftasche erschwinglich. Man könnte jetzt auch fragen: Warum verknallt er sich ausgerechnet in diese Frau? Richtig: Mit rationalen Erwägungen kann man das nicht beschreiben. Wie gesagt, vintage heißt aber nicht unbedingt analog und unbezahlbare Klassiker.

Nichtsdestotrotz, es ist einfach dieses Lebensgefühl, was diese Kisten einem vermitteln, was kein neues Instrument auch nur ansatzweise ersetzen kann. Wenn man darauf steht und einen das glücklich macht, kommt man nicht drum rum. Zu meinem Prophet-5 und OB-Xa kam ich übrigens dadurch, dass ich meinen Prophet-6 und OB-6 nach nur wenigen Monaten verkauft habe, weil ich diesen Vibe und diese besondere, diese enorme Mächtigkeit im Grundsound und den Duft des alten Holzes und der alten Elektronik dort nicht bekommen habe, obwohl suggeriert durch die Werbung und des Erscheinungsbilds ich genau das gesucht habe. Dabei waren der Prophet-6 und OB-6 mit die besten Instrumenten, die ich je hatte und ich habe damit seinerzeit tolle Sachen aufgenommen. Dennoch vermisse ich sie nicht und ich bin froh, dass ich diesen Tausch damals vorgenommen habe.

Zuletzt kommt noch ein weiterer Vorteil dazu: Alles, was ich an altem Gear gebraucht kaufe, verkaufe ich, wenn es mir nicht gefällt, fast niemals mit Verlust. Vorausgesetzt, ich finde etwas zu guten Preisen, investiere etwas Zeit in optische und technische Überholung (etwa Tastenkontakte, Austausch Taster, Batterie etc.). Somit ist es quasi immer ein risikoloser Kauf. Wenn ich ein aktuelles Instrument neu kaufe, werde ich es fast immer mit Verlust verkaufen müssen (abgesehen von derzeit irrationalen Steigerungen der US-amerikanischen Synthesizer wegen Dollerkurssteigerung oder der britischen Synthesizer wegen des Brexits).

Ein paar unterschätzte und erschwingliche Synthesizer aus meiner persönlichen Liste

Zuletzt darf ich aus meiner persönlichen Sammlung noch ein paar Beispiele nennen und auch Tipps geben, wann es sich heute noch lohnt, Ausschau nach alten Instrumenten zu halten, wobei diese Liste auf meine persönlichen Erfahrungen beruht und daher alles andere als vollständig ist:

Ensoniq ESQ-1: dieser Hybrid-Synthesizer mit drei Oszillatoren, digitalen Schwingungsformen und analogen Filtern ist heute für ca. 600 bis 700,- Euro erhältlich und für das Gebotene preislich der Knaller. Das ist einer der vielfältigsten und bestklingendsten Hybrid-Synthesizer, die je gebaut wurden. Für die atemberaubende Ausstattung ist der Preis heute mehr als attraktiv, zumal die Bedienung logisch und einfach ist, es aber zudem einen guten iPad-Controller gibt.

Yamaha SY77: Diesen Synthesiozer bekommt man mit etwas Glück um die 200,- Euro und ich muss sagen, wer noch echtes FM haben will, muss hier zuschlagen, zumal die Mischung mit der AWM-Synthese unbegrenztes Potential bietet und den DX7 auf das nächste Level gebracht hat. Die Bedienung ist komplex, aber es gibt auch hier einen gratis iPad-Editor. Die Rack-Version des TG-77 hat keinen Sequencer, den man nicht braucht, dafür Einzelausgänge. In diesem Zusammenhang darf ich auch den Yamaha EX5/7 erwähnen, der gleich vier Synthesearten miteinander kombiniert.

Roland JV-80/880: Diese Synthesizer kosten nicht viel mehr als 100,- Euro und ich finde, sie sind klanglich die besten JVs. Der 80er hat sogar Fader, auf die die Parameter zugewiesen werden können. Klanglich sind sie – was Wärme und Druck angeht – auf dem Niveau von JD-990/800, dafür nicht ganz so komplex.

Korg 01/Wd oder noch besser Wavestation: Kann man mit Glück für unter deutlich unter 200,- Euro bekommen. Klanglich hat er mich wirklich überrascht, insbesondere wegen der Prophet VS Schwingungsformen ist er interessant, man kann irrsinnig warme und schwebende Pads kreieren und Sounds, die nah an den VS kommen.

Kurzweil K 2500 R: diesen Synthesizer bekommt man heute für ca. 400,- Euro. Ich habe ihn mit einer SD-Karte aus den USA mit 6 GB Samples aufgerüstet. Das ist die absolute Fundgrube an megageilen Samples und Synthsounds, die man bis zur Rente genießen kann.

Kawai K1: Den habe ich als Desktop-Variante für für ein Taschengeld gekauft. Es gibt keine Filter, aber unfassbare kultige und abgefahrene Lofi-Sounds, die einem immensen Spaß für fast lau bescheren.

Roland JX-3P: Diesen Synthesizer findet man heute noch für ab ca. 500,- Euro, wobei die Preise leider schnell steigen, das aber zu Recht. Der JX-3P beherbergt denselben Filterchip, der auch im Jupiter-4 und im Jupiter-8 sowie Roland-6/60 enthalten ist. Der Klang ist abgesehen von der fehlenden PWM nahezu ebenbürtig. Dafür gibt es zwei Oszillatoren und einen triggerbaren feinen Sequencer, der gleich mehrstimmige Phrasen abfeuern kann.

Dann habe ich noch Exoten, bei denen aber Kult- und Individual-Faktor überwiegen:

Kurzweil K 250: Dieses Monstrum war der erste echte Rompler oder besser gesagt, sogar die erste Workstation, d. h. Rompler, Sampler und Sequencer on board. Ich habe ein sehr gut erhaltendes Instrument mit allen vier Sounderweiterungen und allen Handbüchern für 1.200,- Euro gefunden. Ob das jetzt zu teuer oder ein Schnapper ist, weiß ich nicht und ist mir auch egal. Welchen Sinn ergibt es, so etwas Platzraubendes zuhause rumstehen zu haben? Es sind m. E. die wohl immer noch besten Orchester- und Natursounds, die selbst einen Yamaha Motif uralt aussehen lassen, und den Korg M3, den ich diesbezüglich lange Jahre in der Band nutzte, aber für die Natursounds verachtete, um Längen stehen lässt. Hinzu kommt die geniale Holztastatur, deren Tasten rund 50 cm lang sind. Für mich ist es ein absolut gigantischer Edel-Controller und Lieferant von extrem warmen Streichersounds. Zugegeben, hier überwiegt aber der Kultfaktor, wenn man bedenkt, dass der Erstbesitzer, ein Arzt aus Frankfurt, Anfang der 80er laut der Originalrechnungen, die mir vorliegen, mit allen Ausbaustufen und Software-Erweiterungen rund DM 60.000,- hinblättern durfte. Weiß jemand, was DM 60.000,- 1982 heute in Euro sind? Ich denke besser nicht drüber nach.

Hartmann Neuron: Den habe ich mit viel Glück günstig und defekt erhalten, aber wieder zum Leben gebracht und irrsinnig experimentelle Sounds hervorgebracht, vor allem wenn man eigene Modelle bastelt und mit viel Mühe in die Kiste reinjagt. Hier sind wir wieder beim Thema umständliche Bedienung und Frustfaktor. Aber das ist es ja gerade, was einem Emotionen bietet, die man mit neuem Kram nie hat.

Kawai K 5000 S. Hier hatte ich ansatzweise überwältigende Sounds hervorgebracht. 500,- Euro muss man ca. berappen, bekommt dafür aber einen Synthesizer mit additiver Synthese, die man heute so nirgends neu kaufen kann. Wer den Ehrgeiz und die Zeit hat, sich reinzufuchsen, wird mit nie gehörten Sounds belohnt, die weit weg von Juno und Minimoog sind und ausgetretene Pfade verlassen.

Die letzten Beispiele, Hartmann Neuron oder Kawai K 5000, selbst Yamaha SY- oder EX-Serie zeigen, dass es diese Synthesearten in der Form und Kombination heute nicht mehr neu zu kaufen gibt. An der Stelle möchte ich auch noch den Roland V-Synth erwähnen, der allerdings preislich nicht mehr zu den Schnäppchen zählt, aber mein Studio nicht verlassen wird!

Nachtrag durch die Redaktion: Alle Fotos in diesem Artikel wurden vom Autor selbst beigesteuert.