MeeBlip cubit duo: Kompaktes MIDI-Interface und Splitter

Schneller und flexibler?

Der Hersteller MeeBlip fügt seiner Produktlinie ein neues Produkt hinzu. Cubit Duo ist ein kompaktes MIDI-Interface – und von denen gibt es ja bekanntlich nicht mehr viele.

Im Prinzip handelt es sich bei MeeBlips Cupit Duo um ein einfaches MIDI-Tool, das im Alltag wenig Beachtung findet, aber dennoch unverzichtlich ist. Egal ob man ein MIDI-Device an einen Computer, ein iPad, Telefon oder Rasperry Pi anschließen möchte, oder ganz einfach ein paar Synthesizer oder Drumcomputer im Tonstudio verbinden möchte, ein MIDI-Interface darf in solchen Konstellationen nicht fehlen.

Als Standalone-Device arbeitet Cupit Duo als 4-Port-MIDI-Splitter bzw. MIDI-Thru-Box. Alle was am MIDI-Eingang des Interfaces eingeht, wird parallel an allen vier MIDI-Ausgängen ausgegeben. Dabei verspricht der Hersteller eine Latenz von nahezu Null, also perfekt für Taktsignale o. ä..

Setzt man Cupit Duo über USB an einem Computer oder einem mobilen Endgerät ein, arbeitet es als Interface und Thru-Box gleichermaßen. Im Computer erscheint es zunächst als 1×1-MIDI-Interface, bietet aber die Möglichkeit die MIDI-OUT-Signale an alle vier Ausgangsbuchsen zu senden. Dank der 16 MIDI-Kanäle funktioniert das weiterhin für vier getrennte Ausgangssignale, soll aber insgesamt timing-technisch schneller sein als bei einem herkömmlichen 4×4-Interface.

Im Grunde hat MeeBlip seine bisherigen zwei Produkte Cubit Splitter und Cubit Go kombiniert und hieraus ein Gerät gemacht. Das spart Platz und Kosten.

Das MeeBlip Cubit Duo Interface ist ab sofort zum Preis von 79,95 Euro erhältlich.