My 10 Favorites, Amazona.de Autor Alex Neversal

Amazona.de Autor Alex Neversal: 10 Alben, die mich beeinflusst haben

Ich bin ein Kind der 68er, zumindest vom Geburtsjahr her betrachtet. Laut Aussage meines Vaters war ich bei der legendären Arenabesetzung 1976 Wien dabei. Ich müsste da etwa 8 Jahre alt gewesen sein, kann mich daran aber nicht erinnern – aber offensichtlich hat mich das aus heutiger Sicht zumindest unterbewusst beeinflusst. Aufgewachsen bin ich in einer Architektenfamilie im 23. Bezirk in Wien. Architektur und Musik haben durchaus Gemeinsamkeiten – Rhythmus, Sequenzen, Struktur, Ordnung.

Florian Schneider (-Esleben) stammte aus einer Architektenfamilie, Ralf Hütter hat Architektur studiert. Kraftwerk war für mich ein ganz wesentlicher Einfluss, nicht nur in musikalischer Hinsicht.

Damit war ich aber zu der Zeit eher ein Exot. Auf einer Plattenpräsentation von einem Reporter des „Rennbahn Express“ auf meine musikalischen Einflüsse und Vorbilder befragt, antwortete ich mit voller Überzeugung „Kraftwerk“. Damit habe ich den guten Mann schwer irritiert, er hat sich dem Sänger und dem Gitarristen zugewandt.

Aber auch Konzerte und sogar kleine Festivals wurden in meinem engeren Umfeld initiiert und organisiert. Ich kann mich an eine mehrtägige Veranstaltung erinnern, wo eine damals unbekannte Band namens OPUS aufgetreten ist, ein Pfarrer hatte unangekündigt den Strom der PA gekappt – also sprichwörtlich den Stecker gezogen – weil er in der Kirche, vor der OPUS auftraten, gleichzeitig eine Hochzeit stattfand. Zur Überbrückung und um das Publikum bei Laune zu halten, haben OPUS akustisch weitergespielt. Eine echtes Unplugged-Konzert, lange bevor diese in Mode kamen.

Bei uns zu Hause wurden zwar keine Instrumente gespielt, aber durch den Blick hinter die Kulissen bei den Konzerten und Festivals war mein Interesse geweckt. Auf der Bühne stehen, die ganze Technik, das hatte schon etwas sehr Faszinierendes. Ich hatte ein durchaus passables Rhythmusgefühl und bastelte begeistert Waschmitteltrommelschlagzeuge und lernte eine zeitlang in der Schule auch Konzertgitarre. Um mich geschehen war es allerdings, als ich in einem Projektstudio bei Freunden einmal einen Korg DSS-1 ausprobieren durfte. Sampling, Keyboards, Elektronik, blinkende LEDs, Displays – da war mir klar, genau DAS will ich.

Natürlich gab es zu der Zeit musikalische Vorbilder und Idole wie Jean Michel Jarre, Vangelis, Kraftwerk, Wendy Carlos, Herbie Hancock, um einige zu nennen, aber das war alles weit, weit weg von den eigenen ersten Gehversuchen mit dem Commodore 64 und Supertrack und später dem Atari ST und einem Roland D-50 und einem D-110, dem DX-7IIFD meines besten Freundes und anderem z. T. ausgeborgtem Equipment.

In dieser Zeit zog der Synthesizer als Hauptinstrument auch in die Popmusik ein und MTV wurde zum Game Changer. Ich las immer mit Interesse auf den Innenseiten der Covers die Credits und mir fiel auf, dass öfters die gleichen Produzenten und Engineers für den Sound verantwortlich waren, der mich in den Bann zog. Namen wie z. B. Francois Kevorkian, David Bascombe, Trevor Horn waren da des Öfteren zu lesen. Zusammen mit den oben erwähnten ersten Schritten mit Sequencern und Klangerzeugern wurde mir klar, dass für mich das Studio das eigentliche Instrument sein könnte, auch hatte ich immer extrem großes Lampenfieber, wenn Auftritte anstanden. Stundenlang an Sounds und Stimmungen zu basteln, eine Struktur zu entwerfen, da war er wieder, der Bezug zur Architektur, das war ganz meine Welt, in die ich abtauchen konnte.

Noch ein kurzes Wort zum Beitragsbild, ich habe da ein Bild von meinem allerersten Auftritt als ambitionierter Jung-Keyboarder ausgegraben – damals gingen wir alle noch in die Schule. Nach uns spielte eine Band aus dem Nachbarort, die Headliner des Abends. Bei der Band spielte ein für sein Alter unfassbar gut und vor allem tight spielender Schlagzeuger. Der Mann ist heute Schlagzeuger bei Depeche Mode und koproduziert deren Alben mittlerweile auch. Für mich ein tolles Beispiel, was man mit Willen und Talent erreichen kann. Jeder hat sein Ticket für die Welt.

Die 10 Produktionen zu nennen, die mich am meisten beeinflusst haben, ist eine wirklich schwere Aufgabe. Wenn man mit offenen Ohren durch die Welt läuft, wird man täglich neu beeinflusst. Geprägt haben mich altersbedingt die frühen 80er und 90er.

Die für mich beste Produktion aus dieser Zeit ist „Seeds of Love“ von Tears for Fears, da steht nicht zu Unrecht „mixed in Superbascombevision“ in den Credits. Ein Maßstab. Ein Ziel.

Da aber Tears for Fears im Rahmen dieser Serie schon mehrfach gelistet wurden, bietet es mir Gelegenheit, ein anderes Album vor den Vorhang zu holen, das vielleicht nicht so bekannt ist.

Roland Orzabal – Tomcats screaming outside

Sounds und Arrangements abseits ausgetretener Tears for Fears Pfade

Ich glaube persönlich, dass Roland Orzabal bestimmender für den Sound von Tears for Fears war. Curt Smith hat ebenfalls Soloalben nach der Trennung produziert (z. B. Halfway pleased), es sind auch Songs aus Smiths Soloalben auf dem Reunion Album „Everybody loves a happy ending“ veröffentlicht worden. Orzabal hat nach dem Ausstieg von Smith mit „Elemental“ und „Raoul and the Kings of Spain“ zwei Alben produziert, die das Label „Tears for Fears“ zu Recht trugen. Wirklich begeistert hat mich aber das rauere , ungeschliffene und variantenreiche „Tomcats srcreaming Outside“. Orzabal und sein Produzent Alan Griffiths treten dabei auch Pfade abseits des typischen Tears for Fears Sounds aus. Vom Power-Opener „Ticket to the World“, über Depressives wie „day by day by day ” oder “maybe our days are numbered”, Aggressiveres wie „kill love“ spannt sich der Bogen. Mit „For the love of cain“ findet sich dann doch auch ein klassischer Tears for Fears Song darauf. Ein großartiges Album mit vielen Song-, Rhythmus- und Soundideen, das ich immer wieder gerne aus dem CD-Regal hole.

Nachtrag:Tears for Fears in der Besetzung Orzabal und Smith haben mit „The tipping point“ gerade eben eine neue Single veröffentlicht, ein Album soll 2022 folgen.

Jean Michel Jarre – ZooLook

Fairlight CMI – Sampling wird Stilmittel

Oxygène und Magnetic Fields habe ich rauf- und runtergehört. Obwohl auch auf Magnetic Fields bereits Sampling eingesetzt wurde, hat mich ZooLook von den Dreien am meisten fasziniert. Die Idee, Sprachfetzen zu etwas Neuem zusammenzufügen, war zwar nicht neu, aber mit dem Fairlight sehr konsequent umgesetzt. Das Album kam 1984 im selben Jahr heraus wie das erste Album von the Art of Noise. Die Studiotechniker (nicht so wohlwollende Kritiker bezeichneten sie auch als Studiobeamte) von Trevor Horn hatten vom Sound her die Nase vorne und auch das gewisse Augenzwinkern den nachhaltigeren Eindruck hat bei mir aber ZooLook hinterlassen.

Die fantastischen Vier – Lauschgift

Lebensgefühl, Energie und feine Reime

Sommer 1992, „Die Da“ von Fanta4 läuft in Österreich auf heavy Rotation. Deutscher Rap mit Humor, cooler Groove, sympathische Jungs, lässiges Cabrio im Video – Sommerhit. Fanta4 waren jetzt jedem ein Begriff. Auch das Nachfolgealbum „Die 4. Dimension“ hatte mit „Tag am Meer“ einen Höhepunkt, war mir aber doch einen Ticken zu psychedelisch angelegt. Die volle Ladung wurde dann mit „Lauschgift“ geliefert – „Populär“, „Sie ist weg“, „Was geht“, „Nur in deinem Kopf“ – vier Highlights am Stück, ein Opening für ein deutsches Rap-Album, das seinesgleichen sucht. „Konsum“ und „Krieger“ bieten einen würdigen Abschluss. Was ich auch sehr am Album mochte, waren die mit viel Humor eingesetzten Sprach-Samples aus deutschen Synchronisationen von Filmklassikern. Die Texte, für mich eine der Stärken der Fantastischen 4, waren am Punkt und beschrieben erfahrenes und Lebensgefühl, mittendrin statt nur dabei. Ich habe es mir für diesen Artikel wieder ein paar Mal angehört, frisch wie am ersten Tag! Dieses Album setzt keine Patina an.

Massive Attack – Mezzanine

Düstere Klangwelten, schleppende Beats und genialer Sound

Noch ein wenig düsterer als die Vorgänger (ja , das geht) ist Mezzanine mein Lieblingsalbum von Massive Attack und es enthält meinen absoluten Gänsehaut-Lieblings-Song von Massive Attack: Teardrop. Der (über-) komprimierte Gesang von Cocteau Twins Sängerin Elisabeth Frazer und die repetitive Clavinet-Melodie sind nicht mehr aus dem Kopf zu bekommen. Der dynamische Einsatz von Delay und Hall stützt das fragile Soundkorsett, dazu dezent eingesetzt verzerrte Gitarren als Sound-Design-Elemente. Insgesamt ist das Album für mich das beste Massive Attack Album. Mit dem Nachfolger 100th Window konnte ich nicht mehr so viel anfangen, es war überproduziert und es fehlt für mich die Leichtigkeit oder besser Lässigkeit bei gleichzeitigem Zug zur Perfektion, die Massive Attack für mich damals so besonders machten.

Seal – Crazy

Die Blaupause eines perfekt produzierten Pop-Songs

Seal – Crazy

Natürlich kann Trevor Horn in einer Aufzählung von Alben, die mich beeinflusst haben, nicht fehlen, ist er doch Produzent von vielen Alben und Songs, die mich begleitet haben. Art of Noise, Buggles, Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, Pet Shop Boys, Simple Minds, nicht zu vergessen sein Label ZTT. “Future love Paradise” und “Killer” sind zweifelsfrei ganz tolle Songs, aber Crazy ist für mich das Highlight auf dem Album, ein perfekter Pop-Song mit Soul- und Funk-Einflüssen, ein unglaublich aufwändig produziertes Playback mit so vielen Details und doch im Mix stets passende Bett unter der charismatischen Stimme von Seal. Ich war begeistert von dem gesamten Keyboard-Arrangement und den Sounds, dem Bass, der Dynamik, den Reversed-Sounds im Mittelteil – was für Arbeit da dahinter stecken musste. Ich habe mir diese Nummer Hunderte Male durchgehört und habe viel daraus gelernt. Diese Produktion hat meine Art, mit Sounds umzugehen und diese zu schichten, kommen und gehen zu lassen, nachhaltig beeinflusst.

Black – Wonderful Life

Wenn Sarkasmus nicht verstanden und der Song zum Hit wird

Colin Vearncombes melancholische Lieder haben mich vom ersten Hören an berührt. Bekannt wurde er vor allem durch den Song „Wonderful Life“ mit seinem hart am Schlager vorbei schrammenden Keyboard-Arrangement. Ironischerweise war der Text von Wonderful Life eigentlich sarkastisch gemein, vielleicht auch das Arrangement. Das Lied ein einziges Missverständnis, weil ja beim Publikum erfolgreich. Es finden sich mit “everthing is coming up roses” oder “sometimes for the asking” weitere starke Titel auf Wonderful Life, auch auf den nachfolgenden Alben “Comedy” und “Are we having fun yet?“ finden sich Perlen des romantischen, leicht depressiven Pop-Songwritings. Wiederentdeckt habe ich Vearncombe mit seinem Spätwerk wie etwa „Between two churches“, das einen puren Colin Vearncombe ohne Pop-Zuckerstreusel zeigt. Tragischerweise ist Vearncombe 2016 an den Folgen eines Autounfalls verstorben.

▶︎ If you’re all done dying | Black (bandcamp.com)

Prodigy – the Fat of the Land

Hey, Hey, Hey!

Jeder hat einmal einen schlechten Tag oder Wut im Bauch. Dieses Gefühl wird von the Prodigy auf den Punkt gebracht, großartig produziert von Liam Howlett, extatisch interpretiert von Keith Flint. So böse können Keyboards klingen. Für mich damals eine neue Erkenntnis, die wieder ein neues Sounduniversum öffnete. Die Energie, die da transportiert wird, ist einfach gewaltig, live geht das Ganze an die Grenze in puncto Lautstärke und Ganzkörpermassagen durch Bässe, wer the Prodigy live gesehen hat wird verstehen, was ich meine. Mein absoluter Favorit auf the Fat of the Land ist „Firestarter“. Dabei wurde übrigens ein Sample von the Art of noise verwendet (hey, hey, hey!). Wohl deswegen stehen Trevor Horn, J.J. Jeczalik und Anne Dudley in den Credits.

Ultravox – Dancing with Tears in my eyes

Synthpop mit Hang zum Pathos

„Dancing with tears in my eyes“ ist ein nach der gleichnamigen Single aus dem Album „Lament“ benannter Sampler. Er fasst das Werk von Ultravox aus meiner Sicht gut zusammen. Ich hatte alle Ultravox-Vinyls ab Vienna, mit Betonung auf hatte – leider. Ultravox haben mich mit ihrem Sound von Toningenieur Conny Plank begeistert und abgeholt, seit Vienna waren Ultravox Fixsterne in meinem Pop-Universum – die düstere Stimmung, die Snare, die markante Stimme von Midge Ure und das Klavier, das Klavier, das Klavier. Ich wusste, dass Peter Gabriel ein CP-70 spielte, ich verehre Keane dafür, dass sie das CP-70 für die Popmusik wiederentdeckt haben, aber Billy Currie war es, der mich mit seiner Art zu spielen, mit dem CP-70 Sound infiziert hat, dazu die prägnanten Solos mit dem Arp Odyssey. “Sleepwalk”, “All stood still”, danach das Album “The thin wall” mit „The voice“. Diese beiden Alben sind für mich DIE Alben von Ultravox. Trotz der Verpflichtung von Beatles Produzent George Martin konnte mich das Nachfolgealbum Quartet nicht mehr so begeistern, es war polierter und glatter. Mit dem von Midge Ure selbst produzierten „Lament“ gelang mit „Dancing with tears in your eyes“ noch ein Hit. Ure produzierte nach der Auflösung von Ultravox mit „Breathe“ ein Soloalbum, das in Instrumentierung und Sound die Synthesizer in den Hintergrund rückte und in interessanterweise gerade in Österreich erfolgreich war (ich glaube mich zu erinnern, dass es an dem Einsatz von Breathe in einem Werbespot lag). Ab Breathe ist mein Interesse an Ultravox/Ure aber verloren gegangen, die Reunion von Ultravox habe ich gar nicht mitbekommen und erst jetzt beim recherchieren für diesen Artikel darüber gelesen.

Spliff – 85555 + Herzlichen Glückwunsch

Da flog mir glatt das Blech weg

„Das Blech“ (natürlich die lange Version), „Herzlichen Glückwunsch“, „Herr Kennedy“, „Computer sind doof“ und natürlich „Carbonara“. Diese Nummern haben ebenfalls einen Teil meiner Jugend begleitet. Der trockene, wuchtige, direkte Sound, die minimalistischen Arrangements, die funky Keyboards von Reinhold Heil, die (Simmons) Drums von Herwig Mitteregger und die zum Teil dadaistischen Texte – eine großartige Mischung. Am meisten hat mich natürlich die Arbeit des Keyboarders interessiert und so habe ich auch die spätere Arbeit von Reinhold Heil als Filmkomponist verfolgt und geschätzt, etwa die Soundtracks zu „Lola rennt“ und „Das Parfüm“.

Drahdiwaberl – Psychoterror

Ein Prolo im Champagnertreff

So, zuletzt und zum Schluss aber auch einmal eine österreichische Produktion und hoffentlich immer noch ein kleiner Kulturschock für die werte Leserschaft in den angrenzenden Ländern und Kulturkreisen. Ich habe ja einleitend die Wiener Arenabesetzung erwähnt und zu dieser Zeit des Aufbruchs gab es in Wien zwei – ja wie kann man das von der Schublade her erklären – Rocktheater-Gruppen, die den Wiener Aktionismus weitergeführt haben (ich habe beim Recherchieren den Eindruck gewonnen, dass es dieses Genre in dieser Art in Deutschland so nicht gegeben hat – bitte um Aufklärung). Die beiden Gruppen waren Vickerl Adams Hallucination Company und Drahdiwaberl – man kann auch die Erste Allgemeine Verunsicherung – kurz E.A.V. in diese „Schublade“ dazustecken. Diese Gruppen waren ein Biotop für Talente, Hans Hölzl, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Falco, ist das prominenteste Beispiel. Die Konzerte, die ich altersbedingt nur aus Videomitschnitten kenne, waren chaotisch und exzessiv – „Mulatschaks“. Abgesehen von der ausgelebten Anarchie und den politischen Botschaften sowie der Inszenierung von Sänger und Bandleader Stefan Weber als Bürgerschreck waren hervorragende Musiker am Werk, etwa der Keyboarder Thomas Rabitsch oder der Gitarrist Helmut Bibl. Psychoterror ist jedenfalls ein Meisterwerk, produziert von Peter Müller im legendären Soundmill-Studio (Fun Fact – an der Soundmill bin ich am Schulweg jeden Tag vorbei gegangen – natürlich ohne zu wissen, dass sich in dem geheimnisvollen Gebäude eines der wichtigsten Tonstudios Österreichs befand). Psychoterror ist das für mich am besten produzierte Drahdiwaberl-Album, gefolgt von Werwolfromantik, das Falco-Produzent Robert Ponger produziert hat.

