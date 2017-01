Nachgefragt: Waldorf Wave II – wie realistisch ist das?

Ich bin der Meinung, daß Waldorf mit einem Wave II durchaus was reißen könnte. Vielleicht wäre es hier und heute noch ein bißchen zu früh dafür, aber es zeichnet sich in gewissen Bereichen ein Trend zu Hardware ab, bei der sich die Entwickler ohne Scheu im Fundus digitaler und analoger Schaltungen bedienen und sich damit an eine wachsende Zahl an Musikern richten, die nur nach ihrem Gehör gehen und nicht dem manchmal kindlich-naiven bis extrem nervenden Lagerdenken (Stichwort analog vs. digital) verfallen sind. Derzeit ist das noch hauptsächlich auf die Modular-Szene und begeisterte VA-Nutzer beschränkt, aber schon das Echo, das der Korg Volca FM oder (mit Einschränkungen) der Yamaha Montage ausgelöst haben, läßt hoffen, daß wir uns Zeiten nähern, in denen die Frage, welche Chips, Systeme, Software oder was auch immer unter der Haube werkeln, allenfalls noch akademische Bedeutung hat. Ich fänds jedenfalls gut, wenn es so käme, mir geht es derzeit entschieden zu einseitig, vorurteilsbehaftet und dünkelhaft zu.