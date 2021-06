Nachruf: MFB-Gründer Manfred Fricke im Alter von 70 Jahren verstorben

Wir trauern um Manfred Fricke

Einen Nachruf zu schreiben, fällt nie leicht, insbesondere wenn es sich dabei um einen persönlichen Freund handelt. Der Anruf mit der Mitteilung, dass Manfred Fricke am 17.06.2021 im Alter von 70 Jahren verstarb, traf mich wie der sprichwörtliche Hammer. Zumindest ist er laut seiner Familie sanft und friedlich entschlafen. Wenigstens das, denke ich mir, denn mit gesundheitlichen Problemen hatte er schon seit einiger Zeit zu kämpfen. Aber das hielt den Ingenieur nicht von seiner Arbeit ab. Ich habe meine E-Mails nochmals durchgeschaut und kann es kaum glauben, dass es gerade mal drei Monate her ist, dass er mir Überlegungen für neue Produkte mitgeteilt hat. Das sollte zwar nicht zuletzt auch dem Übergang der Firma dienen, da Manfred schon länger an den Ruhestand dachte, aber so richtig loslassen konnte er dann doch nicht.

Vor 20 Jahren hatte ich Manfred persönlich kennengelernt. Da begann er gerade nach einer rund 15-jährigen Pause, in der er sich anderen Gebieten zugewandt hatte, wieder Drum-Maschinen und Synthesizer zu bauen. Wir zwei Berliner teilten den gleichen Humor und haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden, auch wenn sich unsere generellen Sichtweisen auf Gerätekonzepte sehr unterschieden. Aber vielleicht war der Gedankenaustausch deshalb so lebendig und hielt über die Jahre an. Manfred war in erster Linie Ingenieur und dachte auch wie einer. Daher gab es bei vielen seiner Entwicklungen mitunter recht eigenwillige Lösungen.

Mich erstaunte dabei stets, wie er ein quasi fertiges Konzept, dann immer noch um ein paar Punkte erweitern konnte, weil ihm von verschiedenen Seiten Vorschläge gemacht wurden. Da wurde die Platine bis auf den letzten Millimeter ausgereizt, dem Prozessor noch ein paar Bits mehr entlockt und eine weitere Tasten-Kombi hinzugefügt. Und was hatten wir für Diskussionen über Tasten-Kombinationen! Einst Grund für graue Haare, jetzt möchte ich mich nur noch mit einem leisen Lächeln daran erinnern.

Für Manfred, der jedes Bauteil, jede Schaltfunktion stets vor dem geistigen Auge hatte, war das alles höchst logisch und praktisch. Die Mischung aus seiner leicht chaotisch Organisiertheit, einem uralten Rechner für das Platinendesign und seiner Sicht, was ein Musiker brauchen könnte und was nicht, ergab dann schließlich etwas, was man den MFB-Charme nennen könnte.

In den 80er-Jahren war MFB allerdings in erster Linie ein regionales Phänomen. Westberlins Insellage beschränkte den Verkauf auf die Stadt und wenige Händler in Westdeutschland. Im Ausland blieb die Marke weitestgehend unbekannt. Und auch ein paar Kilometer weiter hinter die Mauer verirrte sich nur selten ein MFB-Drummy. Meine erste Begegnung mit solch einer Rhythmusmaschine, die ich gebraucht erwerben wollte (ich glaube es war eine 512), löste jedenfalls mit der binären Eingabe keine echte Begeisterung aus und der Verkäufer konnte mir das Teil auch nicht richtig vorführen, weil er mit der Bedienung ebenso wenig klarkam.

Die klare Prämisse, die sich Manfred von Anfang an selbst gestellt hat, war es, günstige Geräte zu bauen, die sich jeder Musiker leisten konnte. Zu seiner Anfangszeit traf er mit seiner Drum-Maschine 301 – und besonders mit dem Nachfolgemodell 501 – voll ins Schwarze. Wer sich Roland, Linn oder Korg nicht leisten konnte, fand in den MFB-Maschinen eine Alternative. So verhalf Manfred nicht eben wenigen Musikern zu ihren ersten Erfahrungen mit elektronischer Musik und analogen Drums. Vor zwei Jahren (ist es wirklich erst zwei Jahre her?) führte ich mit Manfred ein Interview zu seinem 40-jährigen Firmenjubiläum. Da berichtete er ausführlich über diese Epoche. Bitte schaut euch diesen Artikel an.

Als Manfred anlässlich dieses Jubiläums eine Sonderauflage der MFB-301 als Pro-Version, ankündigte, hatte nicht nur ich Zweifel, ob das Gerät akzeptiert werden würde. Doch der Drummy war in wenigen Tagen komplett vergriffen und Manfred hatte schon bald darauf die Pläne für die MFB-501 Pro zur Hand!

Nach seinem Ausflug in den Videobereich kehrte Manfred Anfang der 2000er zum Musikbereich zurück. Für die neuen Entwicklungen fand er nach und nach Leute, die ihm Input gaben, Aspekte von Studio- und Live-Anwendern einbrachten und ihn später auch ermutigten, etwas mehr auf Wertigkeit zu setzen. Gab es für die ebenso umfang- wie auch erfolgreiche Zwergen-Serie sowie einige Drum-Maschinen noch PVC-Standardgehäuse aus dem Großhandel, wurden später solidere Geräte gebaut. Und die verkauften sich zu Manfreds Überraschung nicht weniger gut, speziell der Dominion 1 war so stark nachgefragt, dass die Produktion nicht mehr hinterherkam. Ich denke jedoch, dass die „Vorarbeit“ der preiswerten Maschinen hier den Weg nicht unerheblich geebnet haben. Und immer, wenn ein Gerät, wie zum Beispiel die Drum-Maschine MFB-522, eine magische Marke in der Auflage geknackt hatte, gab es bei Frickes eine gesellige Gartenparty – die dann jedoch in fachgesimpelten Gesprächen endete ;-)

Und nun ist mein Freund Manfred nicht mehr da.

Aber mit MFB wird es weitergehen, wie der Jean-Marcel Fricke, der Sohn von Manfred, mitgeteilt hat. Er hatte bereits auf vergangenen Messen MFB repräsentiert. Natürlich wird es eine Zeit des Überganges dafür brauchen, doch die Partner von Manfred werden weiterhin zu der Marke stehen.