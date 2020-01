NAMM 2020: Doepfer zeigt A-111-6 Miniature Synthesizer Voice & weitere Prototypen

3D Joystick & neue Slim Module

Das Doepfer A-100 wächst und wächst und wächst … Auf der NAMM 2020 zeigt Doepfer ein paar Prototypen neuer Eurorack-Module, die das ohnehin schon gewaltige Sortiment noch ein wenig erweitern.

Die Doepfer A-111-6 Miniature Synthesizer Voice ist zwar nicht ganz neu, wird aber auf den NAMM auch in der schwarzen Vintage-Version präsentiert. Das Modul ist zwar nur 10 TE breit, beherbergt aber einen VCO mit Dreieck-Kern (Dreieck, Sägezahn, Puls mit manuell regelbarer Breite), 24 dB Tiefpassfilter, AD/AR-Hüllkurve, VCA und Balance-Einheit vor den VCF-Eingang für Suboktave-Signal und externen Eingang. Aufgrund des geringen Platzes der Frontplatte kommen hier kleinere, gummierte Potikappen zum Einsatz.

Mit dem Doepfer A-174-4 gibt es wieder ein Joystick-Modul für das A-100. Neben den X- und Y-Achsen gibt es sogar ein Z-Signal mit eigenem Ausgang, da der Joystick am Griff einen kleinen Druckknopf hat. Alle drei CV-Signale können mit einer Offset-Spannung versehen und parallel an invertierten Ausgängen (also insgesamt sechs Outs) abgegriffen werden. Daneben sind vier Quadrantenausgänge vorhanden, von denen jeweils einer ein positives Signal liefert, wenn sich der Joystick in diesem Viertel des Regelfeld befindet.

Das Modul A-130-8 enthält acht lineare spannungsgesteuerte Verstärker (VCAs). Jeder VCA hat einen Signalein- und ausgang und wird über einen eigenen CV-Eingang geregelt. Die Signaleingänge können Pegel bis zu 10Vss ohne Verzerrungen verarbeiten. Intern steht jeweils ein Trimmpotentiometer für die Eingangsempfindlichkeit zur Verfügung. Werksseitig sind diese für den Bereich 0…+5V eingestellt. Das Modul ist komplett gleichspannungsgekoppelt, so dass sowohl Audio- wie auch Steuersignale verarbeitet werden können. Die Steuerspannungs- und Signal-Eingänge können mit Hilfe von kleinen Lötflächen intern normalisiert werden. Lieferbar ca. Frühjahr 2020.

Doepfer A-133-2 Dual VC Polarizer ist die schmale Version des A-133, verfügt trotzdem aber über einige Zusatzfunktionen. Das flexible Modul kann verschiedene Funktionen übernehmen, das das Modul zwei spezielle spannungsgesteuerte Verstärker beinhaltet, die sowohl positive wie auch negative Verstärkungen zulassen. Es kann als einfache rVCA, spannungsteuerbarer Polarizer, spannungsteuerbarer Inverter und gleichspannungsgekoppelter Ringmodulator eingesetzt werden. Lieferbar ca. Frühjahr 2020.

Der A-183-4 Level Shift ist ein Quad-Modul mit vier digitalen Pegelumsetzern. Diese werden benötigt, wenn der Pegel eines digitalen Steuersignals auf einen anderen Spannungswert geändert werden muss, etwas wenn ein Gate-, Trigger- oder Clock-Signals von +5V auf +12V gebracht werden muss. Ebenso ist eine Absenkung möglich. Da die vier Aus- und Eingänge der Einheiten normalisiert sind, kann das Modul auch als Clock/Trigger/Gate-Buffer oder -Vervielfacher verwendet werden. Es ist noch nicht entschieden, ob das Modul mit 2 TE oder 4 TE gebaut wird.

Das Modul A-111-6 wird in einem Video von Synth Anatomy ausführlich vorgestellt: