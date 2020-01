NAMM 2020: Haken s70L6x Continuum & s46L6x Continuum Synthesizer & Controller

Slim-Versionen mit 6x-Prozessorleistung

Haken stellt mit dem s70L6x Continuum und dem s46L6x Continuum zwei flache Versionen dieses außergewöhnlichen Instrumentes vor.

Das Erste, was am Haken s70L6x Continuum und s46L6x Continuum auffällt, ist die geringe Höhe von nun ungefähr 3 cm. Das „s“ im Namen steht nämlich für „slim“. Die beiden Instrumente unterscheiden sich nur im Oktavumfang der dreidimensionalen Spielfläche.Das s70L6x hat einen Umfang von 70 Halbtönen, während s46L6x dementsprechend 46, also viereinhalb Oktaven hat.

Die 6x im Namen weist auf die Prozessorleistung der auf Shark-Prozessoren basierenden EaganMatrix Soundengine hin. Bei den früheren Full Size- und Half Size-Continuum-Modellen, die ab nun 94L2x und 46L2x heißen, wurde diese Leistung nur in der erweiterten Version erreicht.

Die Soundengine ist mit den anderen Continuum-Modelle identisch und kann 24 Stimmen erzeugen. Die Polyphonie der Spielfläche beträgt übrigens maximal 16 Stimmen. Dieser Unterschied macht sich eventuell bei der Ansteuerung externer Klangerzeuger oder bei der Ansteuerung durch einen externen Sequencer bemerkbar. Die EaganMatrix ist ein komplexer Synthesizer, der unter anderem „Subtractive Synthesis, Physical Modelling with Modal Filter Banks, FM, Spectral Sets with Micro Analysation, including Waveguide with Feedback and Feedback Delay Networks“ erzeugt.

Bei den Anschlüssen wurden bei den Slim-Modellen die AES/EBU-Buchsen durch S/PDIF-Eingang und Ausgang ersetzt. Ebenso gibt es anstelle der MIDI-DIN-Buchsen hier 3,5 mm Anschlüsse. Ferner sind zwei zwei Pedaleingänge, USB-Port, i2C-Anschluss sowie Audio- und Kopfhörerausgänge vorhanden.

Haken s70L6x Continuum & s46L6x Continuum können bereits vorbestellt werden, aber ein genaues Lieferdatum wurde noch nicht genannt.