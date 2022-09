Native Instruments Komplete 14, Software-Instrumente und Plug-ins

Allerhand Neues, einer fehlt

Vor einigen Wochen sorgte ein Leak bereits für Aufsehen und ließ vermuten, dass Native Instruments zeitnah eine neue Version von Kontakt vorstellen wird. Und da dies in der Regel gleichzeitig mit einer neuen Komplete-Version einhergeht, wurde auch gleich über Komplete 14 gemunkelt. Tatsächlich hat Native Instruments nun Komplete 14 vorgestellt. Auch Kontakt 7 gehört zum Repertoire der allumfassenden Software-Instrumenten- und Plug-in-Sammlung dazu, allerdings wird die siebte Version des Software-Samplers und Players erst ab Mitte Oktober erhältlich sein. Komplete 14 kann dagegen bereits vorbestellt werden, ab dem 27. September lässt es sich dann auch nutzen.

Native Instruments Komplete 14

Herzstück von Komplete 14 ist und bleibt natürlich Kontakt. An neuen Funktionen sind u. a. ein neuer HiDPI-Browser, die Factory-Library wurde komplett überarbeitet und neue Effekte gibt es auch. Mehr verrät Native Instruments aktuell noch nicht.

Komplete 14 wird weiterhin in den vier Varianten Select, Standard, Ultimate und Collector’s Edition angeboten. Preislich reicht es von 199,- Euro bis 1.799,- Euro.

Bereits vor etlichen Monaten meldeten Native Instruments und iZotope, dass sie künftig an diversen Stellen zusammenarbeiten möchten. Bei Komplete 14 wird dies nun erstmals ersichtlich, denn die Mastering-Software Ozone 10 gehört erstmals zum Bundle dazu (Standard, Ultimate, Collector’s). Das ist aber noch nicht alles, auch mit Plugin Alliance hat sich Native Instruments zusammengetan und packt einige der Software-Synthesizer und Effekte der Firma in das große Bundle dazu. So findet ihr beispielsweise bx_Oberhausen, Knifonium, bx_Crispytuner, LO-FI-AF, bx_Console Focusrite SC, bx_Console N und viele mehr in Komplete Paketen.

Ebenfalls neu bei Komplete dabei sind u. a. der virtuelle Chor Omnia, Action Strings 2, die Piano- und Synthesizer-Instrumente Lores, Piano Colors und Ashlight und die Sample/Sequencer-Kombi Sequis. Für alle Gitarren- und Bass-Freunde packt Native Instruments die zwei Session-Gitarristen Electric Mint und Picked Nylon sowie den virtuellen Session-Bassisten Prime Bass dazu. Zu guter Letzt gibt es etliche neue Expansion-Pakete, Play-Instrumente und Playbox dazu.

Native Access 2

Damit alles am Ende auf der eigenen Festplatte landet, nutzt Native Instruments die Software Native Access. Diese hat ebenfalls ein Update erfahren und bietet verbesserte Such- und Listen-Funktionen sowie neue Filter-Möglichkeiten nach Genres. Download, Aktivierung und Updates, alles erfolgt weiterhin über Native Access.

Bye Bye Absynth

Bei aller Freude über die Neuerungen in Komplete 14 wird die Information, dass Absynth ab sofort nicht mehr zum Native Instruments Portfolio gehört, viele enttäuschen. Hierzu hat der Entwickler des Synthesizers, Brian Clevinger, folgendes Statement veröffentlicht.

Technische Voraussetzungen

Laut Native Instruments Website läuft Komplete 14 auf allen Mac mit macOS 10.15 oder neuer sowie PC-Rechnern mit Windows 1o oder neuer. Die Plug-ins liegen im VST-, AU- und AAX-Format vor. Einige der Instrumente und Effekte gibt es auch im VST3-Format, bei Weitem aber noch nicht alle. Für alle Mac-User interessant ist natürlich die Frage, ob Komplete 14 auch nativ auf Apples M1 Rechnern genutzt werden kann. Offiziell gibt es dazu noch keine Infos, es scheint aber, als ob bis Jahresende Updates hierfür nachgeschoben werden.