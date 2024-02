Output Creator, neue DAW vom Plug-in-Hersteller

Music Creation Tool für Einsteiger

Die Firma Output kennen wir vor allem als Hersteller von Software-Instrumenten und Plug-ins, aber auch im Bereich der Studiomöbel ist Output mit seinem Studiotisch Platform aktiv. Nun wird ein weiteres Feld der Musikinstrumentenbranche in den Fokus genommen, der Markt der Digital Audio Workstation. Output Creator heißt die DAW und diese ist ab sofort in einer Beta-Version erhältlich.

Output Creator – Digital Audio Workstation

Unabhängig vom musikalischen Background und Wissen verspricht der Hersteller für seine DAW Creator eine große Menge Spaß. Schnell kreativ sein, die ersten Patterns und Beats zusammenstellen und dann ab zum Teilen über die klassichen Social Media Kanäle – so stellt sich Output das Arbeiten mit der Creator DAW vor. Wobei Output seine neue Software nicht DAW, sondern als „Music Creation Tool“ betitelt hat. Im Fokus stehen entsprechend auch eher Einsteiger und Leute, die bisher keinerlei Erfahrungen mit dem Produzieren von Musik haben.

Auf Basis von Starter-Presets sucht ihr euch zunächst eine Musikrichtung aus. Habt ihr diese gewählt, werden automatisch dazu passende Preset-Sounds geladen. Chords, Drums, Vocals etc. liegen dann auf verschiedenen Spuren an und können von euch getriggert werden. Man kann davon ausgehen, dass Output hier eine Vielzahl seiner Loops und Samples eingebaut hat und weitere Sample-Packs später hinzugekauft werden können. Die DAW an sich wird es kostenlos geben! Soweit ersichtlich, sind der Import von eigenen Samples bisher nicht möglich und eine Funktion zur Audioaufnahme scheint es ebenfalls nicht zu geben.

Wie die ersten Schritte mit Output Creator aussehen können, erfahrt ihr im folgenden Video:

Video laden YouTube immer entsperren

Output Creator ist ab sofort in einer Beta-Version erhältlich. Weitere Informationen dazu findet ihr auf der verlinkten Website. Einsetzen könnt ihr Creator unter macOS und Windows. Genaue Systemvoraussetzungen hat Output bisher nicht bekanntgegeben.