Report: Technics SL-1210MK7

Es wird ein 1210MK7 kommen - und wir wissen auch, warum!

„Technics7th“ – was Technics bisher als Live Streaming Event ankündigt (siehe hier unsere NEWS dazu), könnte am Ende doch mehr werden. Mehr als „nur“ eine Nacht zu Ehren des Technics 1210. Gestreamt vom Boiler Room mit Gästen wie Derrick May oder Kenny Dope, stattfindend zeitlich und am selben Ort wie die CES, die Consumer Electronic Show in Las Vegas. Der Ort, an dem schon der eine oder andere neue Technics Plattenspieler vorgestellt wurde. Das alleine gibt Gerüchten Nährboden, schaut man sich jedoch die Infos, die Technics aktuell schon preisgibt, genauer an, gibt es eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung: Es wird ein Technics SL-1210MK7 kommen – oder wie ein neuer DJ-Plattenspieler am Ende heißen wird.

Technics SL-1210MK7 bestätigt?

Bestätigt ist das auf keinen Fall!

Aber vieles deutet darauf hin. „Technics7th“ – bezieht sich das nur auf das Datum? Oder auf die 7-Generation? Wäre es ein logischer Schritt?

Ja und nein. In meiner Erinnerung hat Technics noch nie eine günstigere Version eines bereits verkauften Gerätes auf den Markt gebracht, nur um eine andere Käuferklasse anzusprechen. So könnte man es vermuten, hinsichtlich des 1210GRs, der ja mit rund 1500 Euro hochpreisig ist im Vergleich zu alten Preisen. Alte Preise aber gelten nicht. Sie sind alt. Sie sind überholt. Halt deine Finger still! Was dein Technics 1210MKII im Jahr 1999 gekostet hat, das interessiert echt niemanden. Ja, er war günstiger. Wow, was eine Erkenntnis. Applaus. Das war aber 1999. Da wurde noch in DM bezahlt. Die EP kostete noch 15 Mark und die Musikindustrie dachte immer noch, dass sich die CD nicht durchsetzen würde. Merk dich mal. Wir haben derweil 2019.

Zurück zum Thema: Ja, Panasonic hat den Markt-Start für den Technics SL-1210GR als „DJ-Plattenspieler“ ordentlich versemmelt. Wir haben eigentlich genug dazu geschrieben. Es ist unklug, erst die Menschen, die ein Produkt groß gemacht haben, explizit als Käuferklasse auszuschließen und ihnen damit härtestens vor das Schienbein zu treten, um dann einen 1210-Look-alike auf den Hi-Fi-Markt zu werfen, ein Jahr später dann die DJ-Version zu veröffentlichen und nur über Hi-Fi-Vertriebskanäle zu verkaufen. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass das Mist ist.

Was aber, wenn „der Neue“ gar keine günstigere Version vom 1210GR wird? Was, wenn „der Neue“ schlicht eine MK7-Version? Kein abspecken, sondern handfester Nachfolger? Richtig DJ-tauglich statt der GR, der ja doch realistisch betrachtet aufgebaut ist auf dem 1200G und GAE, also Hi-Fi-Geräten? Nicht irren, das soll nicht negativ klingen, immerhin basiert der 1210MKII ja auf einem Hi-Fi-Gerät.

Was also, wenn Technics (also Panasonic) hier gar keine günstigere Version auf den Markt bringt? Nicht das tut, was bisher noch nie passiert ist? Ja, dann wird es wohl ein handfester MK7 werden.

Zu den Fakten: Es gibt noch keine. Aber es gibt einiges, was faktisch dafür spricht.

Veröffentlicht wurden bisher zwei Bilder, die einen genauen Blick wert sind.

Zum einen gibt es folgendes Bild:

Dieses Foto verrät noch nicht viel, könnte man meinen. Schaut man jedoch genau hin, wird einiges auffällig. +6,4 % steht neben den Strobe-LEDs. Das ist auffällig, denn das findet man bisher nur an den 1200G- und GAE-Modellen, dem 1210GR und dem 1210MK6. G, GAE und GR aber scheiden aus, von diesen Modellen kann das Foto nicht stammen – außer jemand hat die blauen LEDs ab Werk auf rote umgebaut. Das steht nicht zu vermuten. Könnte es ein 1210MK6 sein? Theoretisch schon. Bemühen wir mal die beschränkten Bildbearbeitungs-Skillz und schauen ein wenig genauer hin.

Was fällt auf? Neben der +6,4 % Bezeichnung fällt der On/Off-Drehschalter auf. Dieser ist eingelassen ins Gehäuse der Strobe-LEDs, ein 1210MK2 kann es nicht sein. Klar, es könnten Nachfolgemodelle sein, der MK6 zum Beispiel, aber auch ein M3D oder ein MK5. Was aber wirklich relevant ist, ist der abgerundete Start/Stop-Schalter. Dieser spricht ganz klar dagegen, dass das Gerät auf dem Foto ein 1210MK6, MK5 oder M3D ist. Die abgerundeten Schalter gibt es erst seit den neuen Modellen. Schlussfolgerung? Passt alles nicht, muss ein neues Gerät sein. Gut, das sind nur Vermutungen auf Grund von einem Bild. Machen wir weiter.

Folgendes Bild gibt es ebenso noch:

Viel zu erkennen gibt es auch hier nicht – erneut Zeit, genauer hinzuschauen. Die Bildqualität sinkt natürlich, aber es kommt einiges zum Vorschein, wenn man auch hier einmal versucht herauszufiltern, was sich hinter der Dunkelheit versteckt.

Und auch hier sind es wieder die Details. Ein MK6 kann es nicht sein, denn der hat einen Tempo-Reset-Button links neben dem Fader, nicht aber Tasten zum Umschalten der Pitch-Range über dem Fader. Deutlich zu erkennen aber auf dem Foto ist hier eine Taste über dem Fader mit roter LED. Mit Sicherheit zum Umschalten der Pitch-Range, wie ebenso beim 1210GR zu finden. Neben dem unteren Ende der 9 kann man zudem gut den erwähnten Tempo-Reset Button sehen.

Auch ein Blick auf den Tonarm lohnt sich. Gut zu erkennen, dass die Aufhängung massiver ist, auch das spricht klar gegen die früheren Modelle, deckt sich aber mit dem Tonarm, welcher in einem 1210GR zu finden ist.

Auffallen tun mir auch die Tasten. Sie sind im Vergleich zu dem schwarzen Körper des Gerätes sehr dunkel. Wären sie silbern wie bisher, müssten sie heller wirken, sobald man die Helligkeit des Bildes erhöht. Das aber tun sie nicht. Schlussfolgerung, eher Schlussvermutung? Der MK7 wird schwarze Tasten haben. Das könnte zusammen mit einer tiefschwarzen Oberfläche sehr schick aussehen.

Ebensolches kann man bei einem Blick auf den Tonarm vermuten. Zwar glänzt dieser, wirkt aber dennoch sehr dunkel. Könnte auch dieser schwarz sein? Schwierig zu erkennen, realistisch aber wäre es.

Es sind viele Vermutungen, aber vieles davon lässt sich zumindest begründen, um nicht „beweisen“ zu sagen. Vieles spricht dafür, dass ein neues Gerät kommen wird, zumindest die Bilder sprechen eine Sprache, dass hier ein Plattenspieler zu sehen ist, den es so noch nicht gibt.

Meiner Vermutung nach wird es ein Technics SL-1210MK7 werden. Der DJ-Plattenspieler mit weniger Hi-Fi-Anspruch, der sich folglich auch in einem anderen Preis-Segment befinden wird als der 1210GR – vermutlich im höheren 3-stelligen Euro-Bereich. Wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, nur eine Einschätzung, was Panasonic hier strategisch machen könnte.

Wäre das sinnvoll? In meinen Augen auf jeden Fall, sofern der MK7 qualitativ dort weitermacht, wo man mit MK5, MK6 und allen Vorgängern aufgehört hat. Keep it simple, keep it clean – und vor allem, Qualität liefern, wie bisher bekannt. Jeder weiß, dass der 1210MKII nach wie vor Club-Standard ist, auch wenn wirklich Plattenspieler-Hersteller XY DJ-Plattenspieler mit mehr Features, mehr Power und mehr bunt gebaut hat. Beeindruckt hat das bisher niemanden so wirklich, vor allem nicht einen 1210er. Schafft Technics hier ein Modell nachzuliefern, welches sich davon vielleicht nicht nur unbeeindruckt zeigt, sondern minimiert auf die wichtigen Funktionen und dabei die Messlatte erneut auf Technics-Niveau liegt, das noch zu einem geringen Preis, dann wird das den Markt ganz schön durcheinander bringen.

Sehr interessanter Short-Fact übrigens auch, der unkommentiert bleiben kann: Technics wird einen Stand auf der NAMM Show haben – prominent gegenüber von Pioneer DJ.