Solid State Logic stellt bezahlbaren SSL SiX Mixer vor

SSL-Sound im kleinen Format

Solid State Logic – ein Name, ein Sound. Mit dem SSL SiX Mixer stellt der Hersteller ein neues kompaktes Pult vor, dass laut Hersteller die gleichen klanglichen Eigenschaften aufweisen soll wie die großen SSL-Konsolen. Ausgestattet ist der Mixer mit zwei Mono-Kanälen samt „SuperAnalogue“ Mikrofonvorverstärkern die eine Gain-Aufholung von bis zu 66 dB ermöglichen. Hinzu kommen Phantomspeisung und Hochpassfilter. Alternativ lassen sich die zwei Eingangskanäle als Line Input samt Hi-Z Umschaltung nutzen. Pro Kanal bietet das SSL SiX einen 2-Band Equalizer. Diese können entweder als Shelf oder Bell geschaltet werden.

Weiter unten im Kanalzug folgt ein neu entwickelter Ein-Knopf-Kompressor. Dieser soll den gleichen Sound wie die klassischen Channel Kompressoren von SSL bieten. Der Attack-Parameter wird hier automatisch eingestellt, Release und Ratio sind fix. Mit dem Poti stellt man somit lediglich den Threshold ein. Als optische Kontrolle bietet der Kompressor eine LED, hieran erkennt man wann er anfängt zu arbeiten.

Komplettiert wird die Eingangssektion mit zwei Stereo-Eingängen 3/4 und 5/6, die -10/+20 dB Trim-Möglichkeiten für Synthesizer, Drummachines oder Audiointerface-Ausgänge bieten. Wie auch die Kanäle 1 und 2 sind diese mit 100 mm Fadern ausgestattet.

Auch auf dem Master Bus sitzt ein Kompressor und hier handelt es sich um keinen geringeren als den „G-Series Bus Compressor“. Auch dieser basiert auf dem Bus Compressor der SSL Konsolen, ist aber in den Parametern Ratio, Attack und Release fest eingestellt. Zusätzlich lässt sich über Inserts externes Equipment einspeisen.

Der SSL SiX Mixer bietet professionelle Routing- und Monitoring-Features. Zwei Stereo Cue Busses (mit Level und Pan) können beispielsweise für individuelle Mixes herangezogen werden. Die Master Sektion bietet Main und alternative Monitorausgänge samt Monitor Source-Matrix und Mono-, Dim- und Cut-Funktion.

Für wen scheint das SSL SiX geeignet? Solid State Logic sieht den Mixer in nahezu jedem Bereich und bietet für jedes Einsatzgebiet anschauliche Videos. Neben dem folgenden findet ihr weitere auf der Website von SSL. So macht das SiX Pult laut Hersteller sowohl im Bereich des Recordings-, der Musikproduktion als auch auf der Bühne oder bei Podcastern eine gute Figur. Das SiX Mischpult ist ab sofort erhältlich, der Preis liegt bei 1.199,- Euro plus Mehrwertsteuer.