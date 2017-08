Feature: Die Bühne, meine Spielwiese

Die Bühne, meine Spielwiese? Ist das so? Trittst du gerne vor eine mehr oder minder große Zahl von Zuschauern und hoffst auf zustimmende Gesten für deine Darbietungen? Oder bist du mehr die Person im Hintergrund, der Schrauber, der dafür sorgt, dass Dritte den Ruhm für deine Leistungen einheimsen und du in Form von Tantiemen, Gehältern oder Urheberrechten für dein Schaffen entlohnt wirst?

„Was sind denn das schon wieder für Fragen und was ist das überhaupt für ein merkwürdiger Artikel?“ höre ich bereits die ersten Leser ihren Unmut kund tun. Nun ja, neben all den Millionen von technischen Hilfsmitteln, die es dem ausübenden Künstler erleichtern sollen, sich kreativ auszuleben, bleibt immer noch die Frage wozu? Warum machst du Musik? Ohne zu sehr in psychologische Abgründe abzudriften, kann man uns letztendlich doch in folgende Gruppen einteilen.

1.) Der Genötigte

Mama und Papa haben erfahren, dass das Erlernen eines Instrumentes bestimmte Hirnareale ihres Sprösslings fördert, die ihn später zu einem besseren Menschen machen (eine detaillierte Beschreibung würde den Rahmen sprengen). Also bekommt Sohnemann oder Töchterchen Gitarren-, Klavier-, Geigen- oder Trompetenunterricht, der neben den drei zusätzlich laufenden Sportfördermaßnahmen und dem Nachilfeunterricht für das G8 Abitur platziert werden will.

Der Nachwuchs schlägt sich zunächst wacker, stellt aber später fest, dass regelmäßiges Üben ein Grundprinzip für die Weiterbildung darstellt und man nicht über die Zeit verfügt/verfügen will. Gute Ansätze sterben dann spätestens mit der Wahrnehmung des anderen Geschlechtes in der Pubertät ab.

Entwicklungschancen: „Ich habe früher auch mal Musik gemacht“

Bühnenwahrscheinlichkeit: Nur im besoffenen Kopp auf Hochzeiten, Firmenjubiläen oder Karaoke Bars.

Unterhaltungswert: grenzwertig.

2.) Der Nachzügler

Er/Sie hat die Berufsausbildung bereits hinter sich und ist erfolgreich im Berufsleben angekommen. Man leitet eine Firma, hat Familie und hat sich schon immer für Musik interessiert, aber bisher nicht die Zeit gefunden ein Instrument zu lernen. Da man den Kindheitstraum aber nicht verenden lassen möchte, entschließt man sich Mitte 30 dann endlich dem Wunsch nachzukommen.

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation mit mehr als nur Basis Equipment ausgestattet, sucht man sich einen guten Lehrer oder lässt Selbigen nach Hause kommen um mit vollem Elan zu starten. Nach einigen Monaten wird auch diesem Exemplar klar, dass auch hier der Faktor Zeit nicht nur der Grund für die bisherige Abstinenz von einem Instrument war, sondern auch in Zukunft dafür sorgen wird, dass man bis auf unabsehbare Zeit im Arbeitszimmer immer wieder die gleichen drei Songs spielen wird, welche man als erstes gelernt hat.

Entwicklungschancen: „Ich habe auch eine Gitarre zu Hause“

Bühnenwahrscheinlichkeit: Null

Unterhaltungswert: Null

3.) Der ewige Blueser

Er/Sie hat als Jugendlicher ein Instrument gelernt, eine Band gegründet, ein paar Auftritte als Tanzmucker absolviert, nebenbei in einer Bluesband gespielt, dann den Job gelernt, nebenbei in einer Bluesband gespielt, dann eine Familie gegründet, nebenbei in einer Bluesband gespielt, dann ein Haus gebaut, nebenbei in einer Bluesband gespielt…

Entwicklungschancen: „Stevie Ray Vaughan ist der Größte und von Bonamassa habe ich alle Scheiben“.

Bühnenwahrscheinlichkeit: 2-3 mal im Jahr auf Geburtstagsfeiern und in der örtlichen Stammkneipe.

Unterhaltungswert: die Familie und enge Freunde freuen sich…