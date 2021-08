Steinberg Absolute 5, erweiterte Plug-in-Collection

28 VST- und HALion-Instrumente

Mit Steinberg Absolute 5 gibt es nun eine erweiterte Version der Kollektion von Plug-ins und Instrumenten auf Basis des HALion-Samplers. Das Bundle bietet nunmehr über 130 GB an Sound-Content und mehr als 7.500 Preset. Das Spektrum erstreckt sich von unterschiedlichsten Synthesizern über Drums, Keyboards, Pianos, Chor bis hin zu Orchester-Sounds. Neu im Sortiment sind der Drum Re-Synthesizer Backbone und Vintage Keys Amped Elektra.

Steinberg hält damit sein eigenes Plug-in Bundle gegen so starke Konkurrenten wie Native Instruments Komplete 13, Arturia V-Collection 8.1 oder UVI Synth Anthology 3.

Das Bundle gliedert sich in mehrere Instrumentengruppen.

Der Sampler HALion ist das Kernstück von Absolute 5. Er bildet die Basis für mehrere Instrumente der Collection und kann natürlich auch für eigene Klänge sowie kreatives Sounddesign genutzt werden.

Die Sampling-Workstation HALion Sonic 3 bietet eine Vielzahl an gesampelten Sounds von akustischen Instrumenten sowie Synthesizern und kombiniert diese Klänge.

Besonders umfangreich ist die Auswahl an Synthesizern und elektronischen Instrumenten: Retrologue 2, Sounds of Soul, Padshop 2, Polarities, Skylab, Anima, Voltage, Auron, Triebwerk, Granular Guitars, Hypnotic Dance, Trium und HALiotron – da findet sich für jeden was.

Auch Drums und Percussion sind mit starken Instrumenten vertreten: Groove Agent 5 und die dazu passenden Erweiterungen Future Past Perfect und Prime Cuts, sowie Backbone, Rock Essentials, World Percussion und B-Box.

Es gibt mit The Eagle, The Grand 3 und The Raven drei akustische Pianos, dazu kommt das neue E-Piano Amped Elektra.

Für Scoring sind World Instruments, Studio Strings, Symphonic Orchester und Dark Planet gedacht. Als einzelne Instrumente gibt es: Hot Brass, die Orgel Model C, Electric Bass und Olympus Choir Micro.

Die Systemvoraussetzung für Absolute 5 sind die Betriebssysteme Windows 10 (64 Bit) bzw. macOS Mojave, Catalina oder Big Sur und bei Apple Silicon-based Mac Rosetta 2 App. Es werden die Schnittstellen VST 2, VST 3 und AAX bei Windows bzw. VST 3, AU und AAX bei macOS unterstützt.

Die Vollversion von Steinberg Absolute 5 kostet 499,- Euro. Das Upgrade von Absolute 4 kostet 99,99 Euro. Kunden, die Absolute 4 seit dem 22. Juli 2021 aktiviert haben, erhalten ein kostenloses Grace Period Update auf Absolute 5.

Ein Crossgrade von HALion 6 auf Absolute 5 ist für 349,- Euro möglich.