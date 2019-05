Softube Volume 3 – großes Plugin Bundle mit Preisvorteil

Produktion, Mix/Mastering - alles mit Plugins

Der schwedische Soft- und mittlerweile auch Hardware- (siehe Console 1 MK2) Spezialist Softube hat seine Plugin-Kollektion erneuert und mit einigen der zuletzt veröffentlichten Plugins auf den aktuellen Stand gebracht. Ab sofort ist Softube Volume 3 über die Website des Herstellers erhältlich. Die aktuelle Runde 3 des Bundles enthält:

● Parallels

● Transient Shaper

● Harmonics

● OTO Biscuit 8-bit Effects

● Bass Amp Room

● Drawmer S73 Intelligent Master Processor

● FET Compressor

● Fix Flanger and Doubler

● Fix Phaser

● Heartbeat

● Modular

● Saturation Knob

● Summit Audio EQF-100 Full Range Equalizer

● Summit Audio Grand Channel

● Summit Audio TLA-100A Compressor

● Tape

● Trident A-Range

● TSAR-1 Reverb

● TSAR-1R Reverb

● Tube Delay

● Vintage Amp Room

● Weiss MM-1 Mastering Maximizer

Sofern wir die enthaltenen Plugins bereits getestet haben, haben wir euch die Tests dazu im Rahmen der Auflistung verlinkt. Teilweise findet ihr in unseren News weitergehende Informationen zu den Plugins.

In Kürze zusammengefasst bietet Volume 3 gegenüber dem Vorgänger-Bundle vier neue Plugins. Diese sind Harmonics, Parallels, Transient Shaper und OTO Biscuit 8 Bit Effects.

Mit diesem Bundle bietet Softube eine große Palette an Plugins mit großem Preisvorteil an. Die komplette Produktion, das Mixing und Mastering lässt sich mit diesen Plugins „in the box“ gestalten. Für einen schnellen Einstieg ist auch ein 90 min langes Video-Tutorial von PureMix dabei.

Das Paket Volume 3 ist ab heute über die Softube Website erhältlich. Für die ersten vier Wochen (bis zum 22.06.2019) bietet es der Hersteller für 599,- US-Dollar an, danach soll der Preis auf 699,- US-Dollar ansteigen. Dazu sind Upgrades von den Vorgängerversionen Volume 1 und 2 erhältlich.

Zum Abschluss noch das offizielle Video zu Volume 3: