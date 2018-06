Test: Softube Weiss DS1 MK3, MM-1, Mastering-Prozessor, Plug-in

Hardware-Mythos in seiner nativen Umgebung

Softube Weiss DS1 MK3 und MM1 sind die nativen Plug-in Versionen für Windows und MacOS der legendären digitalen Weiss Mastering-Hardware mit gleichlautendem Namen, deren Konzept 1984 zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte. Von der Funktion her eigentlich ein De-Esser, umfasst der DS1 aber auch Kompressor und Limiter. Die Algorithmen sind laut Softube und Weiss 1:1 von der Hardware übernommen. Aber nicht nur die Hardware steht für Milleniumsqualitäten, sondern auch der Preis, den Softube dafür verlangt. Die Frage ist also in erste Linie: Kann eine fast „vintage“ zu nennende digitale Hardware mit neuesten Entwicklungen am Softwaremarkt mithalten? Die Antworten findet ihr im Test.

Die Schweizer Firma Weiss Engineering stellt digitale Audioeffekte für Masteringstudios her. Beginnend 1984 mit dem Weiss BW-102 einem modularen System, ähnlich dem der Lunchbox 500, mit verschiedenen digitalen Modulen für Mastering-Aufgaben. An Modulen gab es Kompressoren, Equalizer, Lautstärkeregler (eine nicht triviale Angelegenheit in der digitalen Welt), De-Esser und Re-Dithering, digitale Ein- und Ausgangsmodule und mehr. Die Weiss-Produkte sind seit jeher rein digital, d.h. eine Analog-Digital-Wandlung findet zu keiner Zeit statt. Besonders der De-Esser galt als einer der Besten seiner Art.

1996 stellte Weiss dann die Gambit DS1 vor, welche das Modularkonzept auf ein weniger kompliziertes 19-Zoll-Rack-Gerät kondensierte. Die erste Version bot zwar nach außen hin nur eine Sampling-Frequenz von 44,1 und 48 kHz bei 24 Bit an, doch mit internem, vierfachem Oversampling für die Transientenerkennung und Double-Precision-Berechnungen war zu dieser Zeit die Bezeichnung „State-Of-The-Art“ ehr ein „Under-state-ment“. Ab der MK2-Version wurden auch bis zu 96 kHz für die Signalschnittstellen per AES ermöglicht.

Seit jeher war auch das für diese Zeit verhältnismäßig sehr großzügige grafikfähige 3,5 x 12,5 cm LCD mit floureszenter Hintergrundbeleuchtung ein Markenzeichen von Weiss, das alle Parameter darstellte und über berührungsempfindliche Regler und Taster abgerufen werden konnten, was die Benutzerführung am Gerät ungemein erleichterte. Nicht nur in seinem futuristischen und spartanischen, ja fast klinischen Look war das DS1 sicher ein Hingucker zwischen all den anderen schwarzen Studiogeräten. Auch beim Preisschild mussten einige sicher zweimal hinsehen und die Nullen hinter der „1“ zählen. Die letzte Version der DS1, die MK3, kam schließlich 2001 auf den Markt und ist bis heute erhältlich.

Wobei die MK3 nur ein Software-Update für 490,- USD von der MK2 ist und durch einen Austausch der DSP-Platine konnten MK1 Besitzer auf die MK2 aufrüsten. Wenn also kein physikalisches Versagen dem digitalen Leben ein Ende setzte, kann eine DS1 von 1994 noch bis heute zeitgemäß ihren Dienst tun.

Womit wir im Jahr 2018 angekommen sind und ich wage zu behaupten, dass man es als Omen nehmen sollte, wenn selbst ein DSP-Urgestein wie Weiss auf native Plug-ins – zumindest als zweites Standbein – einsteigt. Es kann natürlich aber auch nur die schweizerische Langsamkeit sein, mit der man hier voranschreitet.

Installation des Softube Weiss DS1 Mk3

Wie dem auch sei, als Windows- oder MacOS-Nutzer ist das Plug-in als 64 Bit VST, Audio Unit und AAX verfügbar und benötigt einen iLok 1, 2 oder 3, Soft-Autorisation auf der Festplatte wird auch unterstützt, die iLok-Cloud dagegen nicht.

Beim Herunterladen der Installationsdateien lenkt Softube einen schon fast irreführend dahin, sich noch ein Gobbler-Konto anzulegen, was bei Anmeldung bei Softube eh automatisch passiert, weil es ein Kombo-Konto gibt. Oder genau genommen, es kein eigenes Softube-Konto gibt. Die Installation des Gobbler-Download-Managers wird einem regelrecht aufgedrängt. Wer an seine Plug-ins auf herkömmliche Weise herankommen will, muss schon etwas suchen, aber es geht (noch).