Test: Behringer System 100 Eurorack, Modul 305 EQ/MIXER/OUTPUT

Mixer, Output, EQ fürs Eurorack

Das Behringer System 100 ist nun mit allen Modulen komplett erhältlich. Wir hatten die einzelnen Module nun auch schon alle bei uns im Testlabor. Hier noch mal die Auflistung aller bisherigen Tests zu den Modulen des Behringer System 100:

Nun folgt sozusagen als krönender Abschluss der Testreihe noch das Ende der Signalkette: das Modul Behringer 305 EQ/​Mixer/​Output.

Was bietet uns das Modul Behringer 305 aus dem Behringer System 100?

Das Modul 305 bietet einen parametrischen Equalizer, einen Vierkanal-Mixer und eine Output-Sektion zur flexiblen Anbindung an externes Equipment. Darüber hinaus bietet noch es einen Kopfhörerausgang und einen zuschaltbaren Stimm-Oszillator.

Wir packen das Behringer 305 aus

Aus der weißen Behringer-typischen Hochglanzverpackung kommen die üblichen Beigaben zum Vorschein: das Eurorack-Powerkabel, ein schwarzes Schraubenset, das Modul selbst, der obligatorische Behringer-Sticker sowie ein gefalteter, englischsprachiger Quick-Start-Guide. Auf der Homepage zum Modul 305 gibt es diese Anleitung sogar mehrsprachig, inklusive Deutsch, zum Download. Die Übersetzung ist teilweise ganz lustig, so hat man es zum Beispiel hier bei dem Modul 305 sogar mit „Meisterausgängen“ zu tun, aber okay, wir wissen ja, was gemeint ist.

Während die restlichen Module aus dem Behringer System 100 mit einer genormten Breite von 16 TE glänzen, wuchtet hier das Modul 305 satte 24 Teileinheiten an Breite auf die Ladentheke. Mit 53 mm Tiefe ist es auch nicht mehr in der Kategorie „ultraflach“ anzutreffen, dürfte aber trotzdem noch als Skiff-tauglich durchgehen.

Auch in Sachen Strombedarf liegt das Modul 305 mit maximalen 120 mA auf der +12 V Leitung und zusätzlichen 100 mA auf der -12 V-Leitung des Eurorack-Powerbusses über den Werten, des ansonsten sehr moderat daherkommenden System 100. Die 5 V-Leitung wird auch bei diesem Modul nicht genutzt.

Die Rückseite des Behringer 305 zeigt etliche ICs in SMD-Bauweise, dazu unzählige Lötstellen und wird von der Eurorack-Powerbuchse und dem erhöhten zweiten PCB für die großen Klinkenbuchsen dominiert.

Die Verarbeitung bewegt sich auf dem bisher bekannten sehr guten Level. Auch hier sind die Buchsen, Potis und Schalter nicht mit der Frontplatte verschraubt, aber die von Behringer gewählte Methode macht einen äußerst stabilen Eindruck.

Als ich das Modul endlich aus der Bubblefolie geschält hatte, wunderte ich mich erstmal über ein ominöses leises metallisches Klappern. So etwas war ich von den anderen Modulen der Behringer System 100-Reihe bisher nicht gewohnt. Die Ursache war aber schnell gefunden: Auf den beiden großen Ausgangsklinkenbuchsen, also den Meisterausgängen, waren noch die Unterlegscheiben zwischen Buchse und Frontplatte lose aufgesetzt.

Man könnte jetzt mäkeln und sagen: „Die hätte man doch sicher von innen mit einer Mutter gegen die Frontplatte anschrauben können, was dem Modul noch mehr Stabilität gegeben hätte – oder?“ Und überhaupt: Warum sind die da noch drauf, wenn sie eh keine Funktion haben? Aber „Hätte, hätte, Fahrradkette!“ ist hier, auch angesichts des Preises, meckern auf sehr hohem Niveau.

Für sich allein gesehen, würde wohl ein Modul aus dem Behringer System 100 in einem Eurorack-Mischsystem einen irgendwie deplazierten Eindruck machen, aber sobald man einmal mehr Module aus dem System oder gar ein ganzes System zusammengeschraubt hat, erwacht die mausgraue Oberfläche plötzlich zur Augenweide. Alles wirkt dann wie aus einem Guss und richtig aufgeräumt.

Die Bedienelemente und Funktionen des Behringer 305

Das Modul Behringer 305 ist nun sicher im Gehäuse fixiert, bei mir natürlich mit Washer unter den Schrauben, damit die hübsche mausgraue Oberfläche keinen Rackrash abbekommt. Schauen wir uns bei einem kleinen virtuellen Rundgang über die Frontplatte nun an, was das Modul Behringer 305 an Bedienelementen und Funktionen zu bieten hat.

Wie bei allen bisherigen Modulen ist auch dieses Modul durch die weiße Beschriftung und Abgrenzungen durch Linien in logische Bereiche eingeteilt. Los geht es links oben mit dem parametrischen EQ.

Hier finden wir einen Mono-EQ mit 4 parametrischen Bändern. Ganz oben vier mittengerasterte Levelregler als Stummelpoti, zuständig für das Beschneiden oder Verstärken der ausgewählten Frequenzen im Bereich von ±12 dB. Darunter finden wir weitere vier Stummelpotis für die Wahl der Bandbreite der EQ-Bänder 1-4 (Q-Range 0,9 – 9). Und darunter dann noch einmal vier Stummelpotis für die Auswahl der Frequenzen in den verschiedenen Frequenzbereichen der EQ-Bänder 1-4 (Band 1: 20 Hz – 200 Hz, Band 2: 100 Hz – 1 kHz, Band 3: 500 Hz – 5 kHz, Band 4: 2 kHz – 20 kHz).

Die Equalizersektion wird darunter abgerundet durch eine Eingangsbuchse IN und zwei dazugehörige Status-LEDs, dem Bypass-Schalter EQ/BYP und den beiden Ausgangsbuchsen EQ OUT 1 und 2. Steht der Bypass-Schalter auf BYP, zeigen die beiden LEDs das Eingangssignal (rote LED) und Clipping (grüne LED) an. Steht der Schalter auf EQ, werden die Ausgangsignale angezeigt. Die beiden Ausgänge sind nicht Stereo, sondern ein Multiple, geben also das gleiche Signal aus. Falls man im System mal schnell ein einfaches Multiple benötigt, kann man den Schalter auf BYP stellen und das Signal über die Eingangsbuchse IN einpatchen und damit am Out doppelt abgreifen.

Rechts neben der EQ-Sektion liegt der 4-Kanal Mixer. Hier gibt es pro Kanal eine Eingangsbuchse, einen beleuchteten Lautstärke-Fader für das Mischverhältnis und einen mittig gerasterten Panorama-Regler PANPOT für das Platzieren der Signale rechts oder links im Stereobild. Das Ausgangssignal des EQs ist auf den Mixer-Kanal 1 vornormalisiert. Diese Vorverdrahtung wird durch das Einpatchen eines anderen Signals auf Kanal 1 über die Eingangsbuchse aufgebrochen.

Unter dem EQ und dem Mixer über die gesamte Breite des Behringer 305 finden wir die Ausgangs-Sektion mit zuschaltbarem Stimm-Oszillator.

Ganz rechts der Kopfhörerausgang mit zugehörigem Lautstärkeregler als Stummelpoti, links daneben der große Lautstärkeregler für die sich links daneben befindlichen Meisterausgänge, zweifach vorhanden in Stereo als Miniklinkenbuchsen und als große Ausgangsbuchsen im 6,3 mm Klinkenformat. Zwei dazugehörige Status-LEDs zeigen den Output auf dem Stereopaar auch optisch an.

Auf der linken Seite folgt dann als Extra-Bonbon der Stimm-Oszillator. Er bietet drei verschiedene Stimmtöne (220 Hz, 440 Hz, 880 Hz). Der ausgewählte Stimmton wird per Audio als unsichtbarer fünfter Kanal direkt in den Mixer eingespeist. In einem Forum las ich, dass bei einigen Usern dieser Stimm-OSC selbst nicht sauber gestimmt war. Das wollte ich natürlich auch gleich bei meinen Modulen genauer wissen.

Also Gitarrenstimmgerät zur Hand genommen, Kabel in einen der großen Klinkenausgänge gesteckt und siehe da, gleich das erste Modul war tatsächlich nicht auf dem Punkt. Kein Problem: Auf der Rückseite ist ja genau dafür ein kleines blaues Trimmpoti, mit welchem man den OSC schnell selbst tunen kann … Denkste! Der Trimmer ist schon da, aber genau bei diesem Modul war der da schon ganz am Anschlag, also genauer justieren war damit dann natürlich nicht mehr drin. Ich meine, das sind nur wenige, vermutlich unhörbare Cent, aber wenn es doch genauer geht, dann stört mich das jetzt schon. Da gingen meine Mundwinkel erstmal nach unten!

Also gleich noch schnell das andere Modul getestet: Da war alles in bester Ordnung! Die Nadel stand auf Null wie eine Eins und auch der Trimmer auf der Rückseite hatte ausreichend Spiel nach links und rechts für eine mögliche Kalibrierung.

Die Bedienung des Behringer 305 erwies sich beim Test als absolut schnörkellos und selbsterklärend. Das Handbuch kann man tatsächlich gleich guten Gewissens in der Verpackung lassen. Das Modul macht seine Arbeit am Ende der Signalkette unaufgeregt und ohne nennenswerte Nebengeräusche.

Der Vergleich mit dem Modul aus dem Roland System 100 M

In meinen Tests zum Behringer System 100 ging ich auch immer der Frage nach: „Ist das hier getestete Modul im Vergleich zum Roland System 100 M historisch korrekt geschrumpft?“

Meine Recherche lief dahingehend erst einmal ins Leere, denn das Modul 305 gab es offensichtlich in der Form gar nicht für das Roland System 100 M. Was hat Behringer denn hier gemacht? Wieso erfinden die einfach ein neues Modul? Nun ganz so innovativ war das Ganze dann doch nicht. Es gibt im Roland Originalsystem einen Equalizer, das Modul 174 Parametric Equalizer und es gibt auch das Modul 131, den Output Mixer. Beide Module waren von Behringer sogar ursprünglich als Nachbau geplant und wurden mit Bild auch bei uns in den damaligen News angekündigt.

Welche Entscheidung letztendlich Uli und das große B dazu bewogen haben, aus beiden Modulen einen Hybrid herzustellen, ist mir nicht bekannt, aber wer in Mathematik ein wenig aufgepasst hat und gut im Kopfrechnen ist, kann die 305 im Modulnamen nun richtig einordnen, der Rest darf ausnahmsweise den Taschenrechner nehmen.

Der Schrumpfungsprozess war hingegen der Gleiche wie bei allen anderen Modulen des Behringer System 100. Kurze Fader wurden zu Stummelpotis und die Bedienelemente wurden auf der Frontplatte leicht anders arrangiert und von Länge auf Breite gestaucht. Beim Output-Modul wanderte zudem noch der ursprünglich vorhandene MONO OUT mit in das Stereo-Ausgangspaar, als L-MONO OUT.

Ich persönlich hätte mir lieber die angepasste Optik der Originalmodule als Einzelmodule gewünscht. Damit wäre man im Endeffekt bei der Systemzusammenstellung flexibler gewesen und durch die stringente Beibehaltung der 16 TE im gesamten System 100 wäre auch die Optik perfekter. In einem reinen Behringer 100 System entsteht durch die 24 TE Breite des Behringer 305 zudem immer ein Loch mit acht Teileinheiten. Will man nun diese Lücke nicht mit anderen Namen aus dem mittlerweile unüberschaubaren Eurorack-Kosmos füllen, bleibt nur eine Blindplatte als Lösung.

Bei mir war es dann einfach so, dass ich mich gleich noch für ein zweites Modul 305 entschieden habe. Für den unschlagbaren Preis war damit das optische Loch sofort wieder geschlossen. Jetzt habe ich gleich zwei EQs, zum Beispiel für Stereobearbeitung, im System, dazu eben gleich zwei Mixer, zum Beispiel einen für internes Audiorouting und einen für den Ausgang zur DAW. Und andersherum gesehen, habe ich mit dem Doppelkauf ja quasi für vier Module nur den Platz von Dreien genutzt und tatsächlich nur Zwei bezahlt. Das kann sich nun jeder selbst drehen, wie er es braucht …