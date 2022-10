Test: Harrison Mixbus 8, Digital Audio Workstation

Viel Mojo und eine DAW

Obwohl die Digital Audio Workstation Harrison Mixbus 8 nun bereits in Version 8.1.378 erschienen ist, haben wir hier auf AMAZONA.de bisher noch nie darüber berichtet. Asche auf unser Haupt und mit diesem Test geloben wir nun Besserung.

Was ist Harrison Mixbus 8?

Harrison Mixbus 8 ist eine DAW. Ganz einfach, schlicht und ergreifend. Sie ist für Windows- und Mac-Systeme, aber auch nativ für Linux erhältlich. Eine erfreuliche Entwicklung, wie ich finde. Aber um eine heutzutage eine DAW herauszubringen, muss man schon ein einzigartiges Verkaufsargument in die Waagschale werfen – zu gut und teilweise zu günstig sind die Mitbewerber. Auch die Zielgruppe will mit Bedacht gewählt sein. Ableton ist nicht für alle und Pro-Tools ebensowenig. Die Zielgruppe dürfte beim ersten Öffnen der DAW schnell ausgelotet sein.

Es sind Nutzer von klassischer analoger Hardware, von analogen Konsolen, die hier angesprochen werden sollen. Das fängt schon bei der Installation an. Hier gibt es keine Extras oder Super-Sonder-Packs. Harrison Mixbus 8 besitzt eine simple Installationsdatei, der Lizenzschlüssel wird als Datei oder per E-Mail übertragen und kann einfach in das Lizenzfenster eingetragen werden. Kein Gigabyte großer Download von Librarys, dafür muss beim ersten Scan der auf dem eigenen Rechner installierten Plug-ins etwas Geduld aufgebracht werden. Auf meinem Test-Setup (MacMini 2014, 8 GB RAM, SSD) dauerte der Scan von ca. 250 Plug-ins (AU, VST, LV2) eine gute Stunde.

Aber die Liste der mitgelieferten Plug-ins ist keineswegs zu verachten. Hier eine Auflistung aller Audio-, MIDI- und Instrumenten-Plug-ins.

Audio Plug-ins

ACE Amplifier ( free, full-functioning )

ACE Delay ( free, full-functioning )

ACE Reverb ( free, full-functioning )

ACE EQ ( free, full-functioning )

ACE Compressor ( free, full-functioning )

ACE Gate ( free, full-functioning )

ACE Inline Scope ( source-code provided) with Inline display

ACE Inline Spectrogram ( source-code provided) with Inline display

ACE MIDI Monitor ( source-code provided) with Inline display

x42 MIDI filter plug-ins ( free, full-functioning )

x42 Stereo Routing ( free, full-functioning )

x42-Digital Peak Limiter (free, full-functioning) with Inline display

x42-Whirl — Simple (free, full-functioning)

ACE High/Low Pass Filter (source-code provided) with Inline display

Instrumenten Plug-ins

x42 SetBfree modeled tonewheel organ ( free, full-functioning )

General MIDI Synth ( free, full-functioning )

RedZep drum instrument ( free, full-functioning )

Black Pearl drum instrument ( free, full-functioning )

ACE Fluid Synth ( free, full-functioning )

ACE Reasonable Synth ( free, full-functioning )

MIDI Plug-ins

CC2Note

MIDI Channel Filter

MIDI Channel Map

MIDI Enforce Scale

MIDI Event Filter

MIDI Key-Range Filter

MIDI Keysplit

MapCC

MIDI Keys Transpose

MIDI Chord

MIDI Delayline

MIDI Channel Unison

MIDI Strum

MIDI Chromatic Transpose

MIDI Monophonic Legato

MIDI Remove Active Sensing

MIDI Duplicate Blocker

Note2CC

MIDI Note Toggle

MIDI N-Tap Delay

MIDI Thru

MIDI Quantization

MIDI Velocity Randomization

Scale CC Value

MIDI Sostenuto

MIDI Velocity-Range Filter

MIDI Velocity Adjust

Genaue Infos zu den Plug-ins findet ihr hier. Dazu gesellen sich die Plug-ins, die fest in jedem Kanal eingebaut sind: EQ und Kompressor.

Der Kompressor kann in drei Modi genutzt werden: Kompressor, Leveler und Limiter. Natürlich gibt es auch Gruppierungsfunktionen und VCA-Steuerung. Und auch ein wenig Audio- und Loop-Material wird mitgeliefert.

Mächtig Mojo

Auf der Website von Harrison ist man mit dem Anpreisen von analogem Mojo nicht zimperlich. Harrison Mixkonsolen erfreuen sich in großen Tonstudios, vor allem für Filmproduktionen, seit den 1970ern einer großen Beliebtheit, auch wenn die Marke nicht so bekannt wie z. B. SPL. Dafür war die Firma ein Pionier, als sie Mitte der 80er anfing, zunächst analoge Konsolen mit digitaler Steuerung zu entwickeln. Danach gingen sie konsequent den digitalen Weg und entwickelten Software, die nicht nur die Haptik, sondern auch den Klang analoger Konsolen nachahmen konnte. Aus dieser Zeit stammt die proprietäre Technologie, die in Form von Harrison Mixbus auf den PC übertragen wurde.

Ob da etwas dran ist oder tatsächlich das übliche Marketing, werden wir im Laufe dieses Tests erkunden.

Ein neues Projekt in Harrison Mixbus 8

Auch bei der Erstellung eines neuen Projekts merkt man, dass der Übergang von analoger zur digitaler Arbeitsweise leicht gemacht werden soll. Die Templates, die man dort findet, tragen Namen wie „Live Band Tracks“ und „Recording Session“ oder auch „Jazz-Backing Band“. Klickt man auf eine der Voreinstellungen, bekommt man auch sofort eine Beschreibung angezeigt, was genau einen erwartet.

Nehmen wir als Beispiel „Live Band Tracks“. Nach der Auswahl erscheint ein Setup-Dialog, bei dem man sehr genau festlegen kann, welche Spuren und welche Bus-Struktur angelegt werden soll. Auch hier wieder ein Hinweis, dass das Programm für erfahrene Hasen gemacht ist; die Mikrofone für Snare-Teppich und Kick-Klöppel werden liebevoll als „Overkill Mics“ (also überflüssige Mikrofone) bezeichnet.

Auch eine automatisches Hinzufügen von Gates oder Character Plug-ins kann hier vorgenommen werden. Nach der Selektion konfiguriert sich Harrison Mixbus 8 und kurze Zeit später steht einem das leere Projekt zur Verfügung.

Erster Eindruck der Performance

Ok, ich habe also mein kleines Band-Projekt mit 11 Spuren importiert und klicke Play … Ich gebe zu, mein Testrechner ist ja nicht mehr ganz frisch, aber das hindert Reaper 6 oder Live 11 nicht daran, einwandfrei zu laufen. Bei Harrison Mixbus 8 ist das etwas anders. Betrachte ich die Kanal-Pegel, so ist das Update der Anzeige so ca. bei einem FPS (ein Frame pro Sekunde), auch die Nutzung der GUI-Elemente ist verzögert. Jeder Klick wird erst ca. 1 Sekunde später mit einem Feedback belohnt.

Dabei muss beachtet werden, dass Harrison Mixbus 8 hier einen eigenen Weg in der Beanspruchung der Rechner-Resources geht. Eine Spur des Projekts verbraucht laut Harrison immer einen festgelegten Anteil der CPU. Das Deaktivieren von EQ- oder Kompressor-Plug-ins ändert daran nichts. Eine genaue Erklärung des Herstellers findet ihr hier.

MIDI-Bearbeitung in Harrison Mixbus 8

Über „Edit“ gelangt man in die Spuren-Übersicht. Gut, also legen wir eine weitere Spur an, diesmal eine MIDI-Spur – Harrison Mixbus 8 spricht nämlich auch MIDI. Beim Anlegen der Spur werde ich gleich nach dem entsprechenden Instrument gefragt. Hier wähle ich Dexed, den FM-Synth. In der Einzelspur-Übersicht ganz links erscheint auch die Bestätigung – das Plug-in ist geladen.

Zieht man die MIDI-Spur größer, erreicht man den Inline-Editor. Das ist auch die einzige Möglichkeit, MIDI direkt zu bearbeiten – einen eigenen MIDI-Editor sucht man vergebens. Auch hier fällt eine Verzögerung auf. Klicke ich schnell auf die Keyboard-Tasten im Plug-in-Fenster, höre ich das auch. Mache ich das Gleiche mit der Pianorolle der eigentlichen MIDI-Spur, kommt das Programm nicht hinterher und verliert die einr oder andere Eingabe.

Apropos Eingabe – meine Bezeichnung MIDI-Inline-Editor ist wohl etwas zu hoch gegriffen. Ein Blick in das Handbuch, das als PDF oder online einzusehen ist, macht klar: MIDI kann immer nur als Region editiert werden (wie eine Audiodatei), einzelne Noten zu verändern ist NICHT möglich. Man kann also MIDI aufnehmen und auch nachträglich quantisieren, mit Akkorden arbeiten oder Beats-Tracks bauen ist hier explizit nicht möglich.

Auch die Auswahl der Presets eines des Dexed-Plug-ins wollte in Harrison Mixbus 8 nicht nahtlos funktionieren. Ein Wechsel der Presets fand zwar statt, aber es wurden nur die Parameter gewechselt – der Name blieb immer stehen. Das kann leicht zu Verwechselungen führen.

Echtes analoges Mojo?

Kommen wir damit zum einzigartigen Verkaufsargument, den proprietären digitalen Algorithmen, die das Klangerlebnis einer analoger Konsole wiedergeben sollen. Dazu bietet sich ein einfacher Phasenauslöschungs-Test an. Also nehme ich die importierten 11 Audiospuren und schicke sie zunächst über Mixbusse zum Master-Bus. Dann gehe ich über die Audio-Export-Funktion und exportiere alles als 16 Bit bei 48 kHz ohne Dither oder Noise-Shaping.

Dabei fällt positiv auf, dass die Auswahl an Export-Presets von Harrison Mixbus 8 sehr sinnvoll und vor allem praxisgerecht aufgestellt ist. Dort gibt es Presets für Amazon Music oder Apple iTunes und Soundcloud. Diese Mastern das Signal gleich in der richtigen zeitbezogenen Lautheit (Stichwort LUFS), je nach Ziel-Plattform. Auch über die Länge und die Auswahl der exportierten Spuren ist volle Kontrolle gegeben.

Nachdem ich das Material so exportiert habe, erstelle ich noch mal ein Projekt mit denselben Audiospuren. Dabei achte jedoch darauf, diesmal nicht über Mixbusse zu gehen, sondern direkt auf den Master-Bus. Am Schluss des Exports gibt es immer eine Zusammnfassung über den Prozess.

Das gleiche Verfahren wende ich in Reaper 6 an. Den Schritt mit dem über Busse bzw. direkt zum Master-Bus spare ich mir, da das bei Reaper keinen Unterschied macht.

Nun normalisiere ich alle WAV-Exporte und vergleiche sie nun zunächst optisch.

Im mittleren Zoom-Bereich kann man zunächst keinen Unterschied erkennen, einen Blick auf den Sample-genauen Zoom und einen größeren Zeitabschnitt offenbaren es aber: Es gibt schon optisch tatsächlich Unterschiede.

Das sollte ja nun auch im Phasenauslöschungs-Test zum Vorschein kommen, was auch der Fall ist. Würde Harrison Mixbus 8 einfach die Signale mit einer Auflösung von 64-Bit-Fließkommazahlen addieren, so müsste ja eine komplette Auslöschung das Ergebnis sein, wenn beim Zusammenmischen mit dem Reaper-Export die Phase eines Mixdowns gedreht wird. Ist es aber nicht.

Das Mojo scheint dabei die einzelnen Busse und auch den Master-Bus zu betreffen. Denn auch hier gab es Unterschiede im Signal. Soll heißen, die Exporte aus Harrison Mixbus 8 (über Master und Mix-Busse) waren ebenfalls nicht identisch.

Obwohl ich beim Mixdown in Harrison Mixbus 8 darauf geachtet habe, dass kein EQ und kein Kompressor (die ja in jeder Spur automatisch vorhanden sind) aktiviert war, ist das Ergebnis auch hörbar anders. Der Mix besitzt mehr Top-End und auch die Mitten scheinen etwas klarer, ja „knalliger“ zu wirken, als ob sie ein wenig komprimiert wären.

Handling von Harrison Mixbus 8

Wie jede DAW muss die Bedienung und die Struktur erst erlernt werden. In der kurzen Testzeit ist das nicht möglich, jedoch habe ich nach einiger Einarbeitung immer alles gefunden, was ich benötigt habe. Natürlich gibt es auch Spurautautomation, Metronom, Spurgruppen etc. Hier wollte ich nur die Highlights beschreiben und nicht die Anleitung in eigenen Worten wiedergeben.

Was ich jetzt von dem Mojo halten soll, weiß ich ehrlich nicht ganz. Denselben Effekt kann ich erzielen, indem ich in jeder beliebigen DAW entsprechende Plug-ins auf die Spuren, Busse und den Master-Bus lege. Und dann habe ich die volle Kontrolle über das Klangergebnis. Ich gebe zu, dass die automatische Bearbeitung recht geschmackvoll ist und auch einen weiten Bereich an Stilen abdeckt. Dennoch bin ich persönlich lieber der alleinige Kapitän an Bord und gebe solche Mix-entscheidenden Sachen ungern an den ersten Maat ab.