Test: Moog Two Tier Rack Stand, Desktop Synthesizer Ständer

Stand for another Moog

Für die MOOG-Jünger unter uns und ich gestehe freimütig, ich bin selbst einer, gibt es mit dem MOOG Two Tier Rack Stand für die MOOG Synthesizer der 60 HP Serie einen wirklich hübschen Desktop-Ständer. Natürlich wissen wir alle, dass das dann solch ein Zubehör vom Platzhirschen auch seinen gepfefferten Preis hat, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu reden: Wer MOOG sagt, der muss auch STANDhaft sein können. Natürlich wollen wir auch wissen, ob der Name MOOG und die entsprechend gewohnte Qualität hier auch mit den für Ständer geltenden anderen Werten wie Stabilität, platzsparend, stabil und sicher, Hand in Hand geht. Aber erst einmal gilt es zu klären:

Was ist der MOOG-Tier-Rack-Stand?

Die MOOG 60HP Serie, mit den mittlerweile auch bei uns getesteten MOOG DFAM, MOOG Subharmonicon und natürlich dem MOOG Mother-32, der Mutter der Serie, bekam mit diesem hauseigenen Ständersystem die Möglichkeit, sich im ureigensten Sinne mit sich selbst zu paaren. Dieser Ständer liegt dem von uns schon getesteten Moog Sound Studio: Mother-32 & DFAM und auch dem in dieser News erwähnten Moog Sound Studio: DFAM & Subharmonicon natürlich bereits bei. Allen anderen, die diese coolen Bundles einfach nicht abwarten konnten oder andere MOOG 60 HP Synth-Mischungen als Setup haben, eröffnet der Platzhirsch hier separat die Möglichkeit, unter eigenem Namen entsprechend nachzurüsten.

Was bietet der Desktop-Ständer?

Ganz einfach: zwei ausgestanzte Metallträger mit passgenau vorgebohrten Einfassungen für die Aufnahme der MOOG-Cases und eine Anleitung, wie man den Ständer an die MOOGis anbringt. Dazu noch eine Distanzstange mit Schrauben und zugehörigen Washern, die das System hinten am unteren Eck auf Abstand und zusammenhält.

Wie gestaltet sich der Aufbau des MOOG-Tier-Rack-Stand?

Der Aufbau ist kein Hexenwerk, denn die Schrauben sind ja eh schon an den Holzseitenteilen der MOOG Cases vorhanden und eine Schraube an derselben Stelle raus- und mit angesetztem Ständerteil wieder reinzudrehen, traue ich jedem unserer Leser problemlos zu. Die Löcher am Ständer für die Aufnahme der Mother-MOOGis sind absolut passgenau.

Leider wird das dafür benötigte Werkzeug nicht mitgeliefert, ein passender Schraubendreher sollte sich aber in jedem Haushalt finden lassen. Ich sage es jetzt einfach mal trotzdem: Hier hätte doch ein cooler schwarzer Schraubendreher mit MOOG-Logo als Beilage das Ständer-Kit schon irgendwie so richtig aufgewertet – oder? Und sind wir doch mal ehrlich, die Dinger bekommt man doch auf jeder Messe als Werbeartikel auch hinterhergeworfen, damit hätte sich doch MOOG ganz sicher keinen Zacken aus der Krone gebrochen, aber einen netten Mehrwert geliefert.

14 Schrauben später steht der Ständer mitsamt der hübschen Insassen nach der Installation auch bombenfest, stabil und sicher, da gibt es absolut nichts zu bemängeln. Die Verarbeitung ist auf sehr hohem Niveau, keine Grate, scharfe Ecken und Kanten. Gummifüße an der Distanzstange und dem unteren MOOG-Case sorgen für einen rutschfesten und sicheren Stand auf allen möglichen Untergründen.

Prinzipbedingt lassen sich die eingebauten Moogs dann natürlich nicht mehr im Neigungswinkel verstellen, aber die Stellungen der einzelnen Arbeitsebenen sind gut vorgewählt, die eingebauten MOOGs lassen sich damit ergonomisch sehr gut bedienen.

Weitere Informationen zum MOOG Tier Rack Stand?

Den Ständer gibt es für das MOOG Ecosystem auch als Variante für drei oder sogar vier MOOGs aus der 60 HP Serie.

Damit ihr checken könnt, ob die Ständer ein kuscheliges Plätzchen auf eurem Arbeitstisch finden könnten, hier noch schnell die Maße:

MOOG 2-Tier Rack Stand: 20,9 cm hoch x 28,5 cm tief x 33 cm breit

MOOG 3-Tier Rack Stand: 34,2 cm hoch x 33,0 cm tief x 33 cm breit

MOOG 4-Tier Rack Stand: 45,7 cm hoch x 45,7 cm tief x 33 cm breit

Man kann den Ständer natürlich auch für das MOOG 60 HP Eurorack-Case benutzen und sich so einen kleinen Modularsystem-Stand bauen. Wem das dann noch nicht ausreicht, der kann auch das größere 104 HP-Eurorack-Case von MOOG mit dem Ständer benutzen, denn auch da passen die Montagelöcher passgenau, muss dann dafür aber das optional erhältliche MOOG 104 HP Conversion Kit, sprich die längere Distanzstange dazu kaufen. Kleiner Hinweis noch: Die maximale Einbautiefe für Eurorackmodule bei den MOOG-Cases beträgt 4,82 cm und Achtung: Die Eurorack-Cases kommen leider ohne eigene Stromversorgung, sodass man diese dazu dann auch noch mit einpreisen muss, was solch einen Aufbau dann schon sehr preisintensiv macht. Solch ein Modularsystem-Aufbau lohnt sich damit dann auch nur für absolute MOOG-Nerds aus Optikgründen, denn preislich gibt es dazu doch deutlich bessere Alternativen.

Für die Synths der 60 HP Serie und die ebenfalls passenden Eurorack-Cases von MOOG gibt es allerdings keine schönere Alternative. Das System ist absolut einfach aufzubauen, wirkt sehr aufgeräumt, spart Platz und sieht danach auch einfach, wie vom Hersteller gewünscht, mal so richtig cool aus.