Test: Music GS Apollo 1, Analog-Synthesizer

Braucht die Welt einen weiteren Mono-Analogsynthesizer?

Vorwort der Redaktion

Der Original-Test wurde von unserem argentinischen Autor Javier Zubizarreta englischsprachig verfasst. Die Übersetzung des Tests fertigte für uns Mike Hiegemann an.

GS Music ist ein kleiner, in Buenos Aires ansässiger Boutique-Hersteller. Das von dem Elektronik-Ingenieur Guido Salaya geleitete Unternehmen produziert derzeit nur ein einziges Produkt, jedoch gibt es für die Zukunft ambitionierte Pläne (die an dieser Stelle noch nicht preisgegeben werden können).

Salaya war immer schon von Musik und Elektronik fasziniert. Seine Ingenieurskarriere steckte allerdings nicht mehr in den Kinderschuhen, als er sich dazu entschloss, beide Interessengebiete miteinander zu kombinieren.

2014 arbeitete Salaya zunächst an einem Synthesizer namens Tauro. Wie der Name bereits vermuten lässt, war dieses Instrument vom Moog Taurus inspiriert, machte jedoch von DCOs Gebrauch. Im darauffolgenden Jahr wurde eine vereinfachte Version des Tauro entwickelt: der Uranus. Die durch die Arbeit an diesen und weiteren Prototypen gesammelte Erfahrung mündete schließlich in die Entwicklung des Apollo 1, der 2018 als kommerzielles Produkt konzipiert wurde.

Der Apollo 1 ist ein monophoner Analogsynthesizer mit digitaler Steuerung. Man sollte sich nicht von seinem kompakten Erscheinungsbild täuschen lassen, denn unter der Oberfläche verbergen sich noch weitere Funktionen, die nicht unmittelbar ersichtlich sind. Dazu zählen zwei Hüllkurvengeneratoren, drei LFOs und mehr. Überdies lassen sich sämtliche Parameter schnell und reibungslos via MIDI steuern. Auch das Speichern von Sounds ist möglich.

Bedienoberfläche und Anschlüsse

Die Verarbeitungsqualität ist vorbildlich. Das von Holzseitenteilen gerahmte Gehäuse ist aus Metall gefertigt und bietet Platz für 18 Moog-ähnliche Drehregler und drei Drucktastenschalter.

Als Kunde hat man die Wahl zwischen drei verschiedenen Holzarten für die Seitenteile: Nogal (eine Walnussart), Caoba (Mahagoni) und Kona (Akazie). Mein Exemplar wird von Kona-Seitenteilen geschmückt und sieht sehr edel aus. Einige Leute beschwerten sich allerdings über das Design der Benutzeroberfläche. Ich stimme damit insofern überein, als dass man – meiner Meinung nach – ein glücklicheres Händchen bei der Wahl der Schriftart und anderer grafischer Elemente hätte zeigen können.

Auf der Rückseite findet man die Standard-MIDI-Buchsen In, Out und Thru, einen Audioausgang, einen Eingang für das Netzteil und einen An/Aus-Schalter. Vermisst werden hingegen ein USB-Anschluss, CV- und Gate-Eingänge sowie ein Audioeingang – allesamt Features, die sich mittlerweile bei vielen Mitbewerbern aus der Kategorie „Monosynth“ finden lassen.

Sämtliche Steuerelemente übertragen MIDI-CC-Daten. Die Auflösung ist sehr gut. Selbst bei sehr hohen Resonanzwerten machen sich die einzelnen Stufen beim Ändern der Filterfrequenz kaum bemerkbar.

Aufbau der Stimme

Oszillatoren

Den Anfang machen zwei vollanaloge VCOs, die jeweils mit einem Suboszillator ausgestattet sind. Als Schwingungsformen stehen Dreieck, eine Kombination aus Sägezahn und Dreieck, Sägezahn und schließlich Puls zur Verfügung. Das Signal des Suboszillators basiert auf einer Rechteckschwingung und ertönt eine Oktave tiefer als das Signal des eigentlichen Oszillators. Der zweite Oszillator kann zum ersten hart synchronisiert werden, wenn man die Schwingungsformdrucktaster für beide Oszillatoren schnell gleichzeitig drückt. Hält man beide Drucktaster hingegen für die Dauer einer Sekunde oder länger gleichzeitig gedrückt, dann werden beide Oszillatoren automatisch gestimmt.

Es gibt noch einen Verstimmungsregler, der auf recht unkonventionelle Weise funktioniert. In der mittleren Position sind beide Oszillatoren unisono gestimmt. Dreht man den Regler rechts herum, dann verstimmen sich beide Oszillatoren in gleichen Verhältnissen zueinander. Ab einem bestimmten Punkt beginnt die Frequenz von Oszillator 2 in Halbtonschritten um eine Oktave aufwärts zu springen. Dreht man den Regler links herum, passiert das Gleiche, nur in umgekehrter Richtung. Beide Oszillatoren lassen sich unabhängig voneinander auch über kontinuierliche Controller-Nachrichten transponieren und feinstimmen.

Jeder Oszillator verfügt über einen gesonderten Lautstärkeregler, so auch die Suboszillatoren. Das Signal der Suboszillatoren wird jedoch dem Signal der beiden Hauptoszillatoren hinzugemischt, was bedeutet, dass die Suboszillatorsignale letztlich abhängig sind von der Lautstärke beider VCOs. Man kann also das Signal eines Suboszillators nicht unabhängig vom Signal eines der Hauptoszillatoren hören.

Die Abwesenheit eines Rauschgenerators ist ein klarer Verlust, vor allem wenn es um perkussive Klänge geht. Ringmodulation sowie Frequenzmodulation werden ebenfalls schmerzlich vermisst. Obgleich es eine Hard-Sync-Option gibt, hat man keine Möglichkeit, die Frequenz von VCO 2 durch eine Hüllkurve modulieren zu lassen, was die Hard-Sync-Option weniger nützlich macht. Durch einen LFO gesteuerte Pulsbreitenmodulation sucht man ebenfalls vergeblich.

Die Benutzeroberfläche bietet eine Modulationsabteilung, die unter anderem den bereits erwähnten Verstimmungsparameter beherbergt. Ferner finden sich hier ein Regler für LFO 1 sowie ein Portamento-Regler. LFO 1 steuert Modulationsintensität, mit der die Frequenz beider Oszillatoren gesteuert wird, während der Parameter Portamento die Portamento-Dauer steuert.

Das ist jedoch nicht alles. Über MIDI-CC-Nachrichten lassen sich noch weitere Parameter steuern:

VCO 1: Transposition, Feinstimmung, Schwingungsform, Pulsbreite, Lautstärke, Lautstärke des Suboszillators, Modulationsintensität von LFO 1, Modulationsintensität von LFO 2, Modulationsintensität von LFO 3

VCO 2: Transposition, Feinstimmung, Schwingungsform, Pulsbreite, Lautstärke, Lautstärke des Suboszillators, Modulationsintensität von LFO 1, Modulationsintensität von LFO 2, Modulationsintensität von LFO 3

VCO 1&2: Modulationsintensität von LFO 1, Modulationsintensität von LFO 2, Modulationsintensität von LFO 3, Aktivierung von Portamento, Portamento-Dauer, Verstimmung

Die Oszillatoren klingen hervorragend und die Stimmung ist stabil über den gesamten Tonumfang.

Filter und Verstärker

Das Filter des Apollo 1 ist ein 4-poliges, Moog-typisches Tiefpassfilter. Sein Klang ist wunderschön, hat Gewicht und Präsenz. Obwohl die Schaltung auf dem klassischen Moog-Ladder-Filter basiert, wurde sie etwas modifiziert, was sich durchaus auch am eigenständigen Klangcharakter erkennen lässt. Erwartungsgemäß führen hohe Resonanzwerte zu einem Ausdünnen der tieferen Frequenzen. Aber so funktioniert das klassische Ladder-Filter nun mal und dieses hier bildet keine Ausnahme. Für mich persönlich stellte das nie ein Problem dar. Zum Ausgleich erhöht man eben einfach die Lautstärke ein wenig. Die Selbstoszillation des Filters endet etwa unterhalb von 190 Hz, was vergleichbar ist mit dem Verhalten eines Minimoog.

Auf der Bedienoberfläche finden sich im Filter-Bereich Regler zur Steuerung der Cutoff-Frequenz, der Resonanz, der Modulation durch die Hüllkurve (EG) sowie der Modulation durch LFO 1. Obgleich ein Regler zur Steuerung der Modulation durch die Hüllkurve nichts Besonderes ist, verhält er sich hier etwas anders als auf den meisten Synthesizern. Die Filterhüllkurvensteuerung ist auf merkwürdige Art bipolar: Dreht man den Regler EG, dann wird die allgemeine Filterfrequenz abgesenkt, während der Höchstwert der Hüllkurve erhöht wird. Ich habe keine Ahnung, warum der Parameter auf diese unerwartete Weise funktioniert. Mir wurde jedoch mitgeteilt, dass man dieses Verhalten im Rahmen einer neuen Software-Version ändern könne.

Folgende Filter-Parameter lassen sich über kontinuierliche Controller-Nachrichten steuern:

Cutoff-Frequenz, Resonanz, Keytracking, Modulationsintensität durch Anschlagdynamik, Modulationsintensität durch Aftertouch, Modulationsintensität durch Modulationsrad, Modulationsintensität durch Hüllkurvengenerator, Modulationsintensität von LFO 1, Modulationsintensität von LFO 2, Modulationsintensität von LFO 3.

Schließlich gibt es noch einen kleinen VCA-Bereich mit Reglern für die Steuerung der Modulationsintensität durch LFO 1 und der Gesamtlautstärke. LFO 1 bewirkt hier einen Tremolo-Effekt. Erhöht man die Intensität der von LFO 1 gesteuerten Modulation, dann beginnt man einen Klang unabhängig von der Tatsache zu hören, ob man eine Note triggert oder nicht. Das ist natürlich von geringem Nutzen und wird womöglich durch ein Software-Update geändert werden.

Zu den VCA-Parametern, die sich durch MIDI-CC-Nachrichten steuern lassen, zählen:

Lautstärke, Keytracking, Modulationsintensität durch Anschlagdynamik, Modulationsintensität durch Aftertouch, Modulationsintensität durch Modulationsrad, Modulationsintensität von LFO 1, Modulationsintensität von LFO 2, Modulationsintensität von LFO 3.

Modulatoren: Hüllkurven und LFOs

Es gibt zwei ADSR-Hüllkurven, obgleich es auf dem Bedienfeld so aussieht, als gäbe es nur einen Hüllkurvengenerator. Mit den ADSR-Reglern auf dem Bedienfeld steuert man allerdings standardmäßig beide Hüllkurven gleichzeitig. Möchte man für beide Hüllkurven unabhängig voneinander Einstellungen vornehmen, benötigt man einen MIDI-Controller.

Ich habe meinen Nord Modular G2 als MIDI-Controller eingesetzt, um die Hüllkurven und alles Weitere zu steuern. Letztlich ist das kein allzu großer Kompromiss, da GS Music auch versuchte, auf diese Weise die Kosten gering zu halten und auf einen MIDI-Controller wäre man so oder so angewiesen.

Die Hüllkurven reagieren ausgezeichnet. Sie sind extrem schnell und der Kurvenverlauf ist sehr musikalisch. Die Attack- und Release-Phasen können durch Anschlagdynamik gesteuert werden, was dem Spiel enorm viel Ausdruck verleihen kann.

Für beide Hüllkurvengeneratoren (EG 1 = Filter, EG 2 = VCA) lassen sich gemeinsam und separat folgende Parameter über kontinuierliche Controller-Nachrichten steuern: Attack, Decay, Sustain, Release, Modulationsintensität durch Anschlagdynamik für die Attack-Phase, Modulationsintensität durch Anschlagdynamik für die Release-Phase.

Die drei LFOs sind identisch aufgebaut. Sie verfügen jeweils über vier Schwingungsformen (Dreieck, Rampe bzw. umgekehrter Sägezahn, Sägezahn, Rechteck) und reichen bis in den Audiobereich (100 Hz). Sie können freischwingend eingesetzt oder aber durch jeden Notenanschlag erneut getriggert werden. Überdies lassen sich die LFOs zu einer externen MIDI-Clock synchronisieren. Eine Sample-and-Hold-Option ist leider nicht im Angebot enthalten.

Sämtliche LFOs können gleichzeitig zur unabhängigen Modulation der Oszillatoren, des Filters oder des VCA eingesetzt werden. Das erlaubt eine Menge Flexibilität. So lassen sich zum Beispiel unabhängige Vibrati für beide Oszillatoren erzeugen, während der dritte LFO langsam die Filterfrequenz moduliert.

Folgende LFO-Parameter lassen sich durch MIDI-CC-Nachrichten steuern: Schwingungsform, Frequenz, Amplitude (= Intensität), Modulationsintensität durch Aftertouch, Modulationsintensität durch Modulationsrad.

Speicher und PolyChain

Da sämtliche Parameter digital gesteuert werden können, verfügt der Apollo 1 auch über 32 Speicherplätze für Presets. Alles kann hier gespeichert werden, auch solche Parametereinstellungen, die nur mithilfe von externen MIDI-Controllern gesteuert werden können. Das ist ein großartiges Feature für den Live-Gebrauch.

Ein großes Versäumnis hingegen ist die Tatsache, dass man von seinen Presets kein Backup erstellen, sie also nicht exportieren kann. Früher oder später wird hier sicherlich jemand einen Patch-Editor entwickeln, beispielsweise auf der Plattform CTRLR oder etwas Vergleichbarem. Grundsätzlich ist das eine relativ einfache Aufgabe, da man nicht zwingend das SysEx-Format berücksichtigen muss und es ja in erster Linie darum gehen sollte, innerhalb eines DAW-Projekts Presets speichern zu können.

Neben allerlei Konfigurationsmöglichkeiten gibt es noch einen PolyChain-Modus, der es einem erlaubt, mehrere Apollo-1-Synthesizer in Reihe zu schalten, damit diese zusammen wie ein polyphoner Synthesizer agieren können. Da sich jeder Parameter extern via MIDI steuern lässt, kann der erste Apollo 1 in der Kette dazu genutzt werden, den Sound aller Module zu ändern.