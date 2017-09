Test: Native Instrument Komplete Kontrol S88 & Komplete Kontrol 1.5

Auf das Native Instrument Komplete Kontrol S88 mit gewichteter Tastatur haben wir lange gewartet. Selten, dass ich mich auf einen Test so gefreut habe. Dazu kommt das Update zur Software Komplete Kontrol 1.5, das wir in diesem Test ebenfalls vorstellen werden.

Beginnen wir mit der Software:

Vor einem Jahr veröffentlichte Native Instruments Komplete Kontrol. Ich habe damals diese neue Produktreihe von NI für Amazona.de getestet und war sehr begeistert vom hervorragenden Workflow und den Möglichkeiten des Produktes. Das Konzept von Komplete Kontrol besitzt ein enormes Potential. Nun ist mit der Version 1.5 das erste große Update in das Service Center geflattert und die Hardware wurde um ein neues Modell aufgestockt. Hat NI das Konzept weiterentwickelt und die Kritikpunkte der Benutzer und Testkritiker in ihre neue Version einbezogen? Ich werde in diesem Testbericht nur auf die Neuerungen des Produktes eingehen. Das Konzept und die Grundlagen für Komplete Kontrol werden hier ausführlich behandelt.

Komplete Kontrol 1.5

Das Highlight der neusten Version der Komplete Kontrol Software ist die Integration von VST- und Kontakt-Instrumenten von Drittanbietern in die Komplete-Welt. Dabei unterscheidet NI zwei verschiedene Möglichkeiten: VST- und Kontakt-Instrumente, die von den Firmen mithilfe des neuen NI Plug-in Formats NKS in Komplete Kontrol und Instrumente, die vom Benutzer selbst in Komplete Kontrol integriert werden. Integration bedeutet im Grunde genommen, die Parameter der Software-Instrumente auf die Potis der Komplete Hardware zu mappen, sie in das Komplete Browser System zu involvieren und die Möglichkeit, diese Instrumente mit den Smart Play Funktionen bearbeiten zu können.