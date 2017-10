Test: PreSonus Studio 2|6, Studio 6|8, USB-Audio/MIDI/CV-Interface

PreSonus hat mit dem PreSonus Studio 2|6 und Studio 6|8 ihre 192kHz USB2-Interfaces im Einstiegssektor aufgefrischt. Die Überschrift sagt es ja schon – auch die Kleinen haben gleichstromgekoppelte Ausgänge und können somit CV-Spannung erzeugen. Diese Info wurde nicht nur im Test ermittelt, sondern auch von PreSonus bestätigt und ist hiermit offiziell! Sehen wir uns aber weiter an, was die Kleinen zu bieten haben, denn es gibt noch mehr zu entdecken.

Ausgepackt



Studio 2|6



Das Presonus Studio 2|6 ist ein 192 kHz-fähiges klassenkompatibles USB2-Interface mit zwei Mikrofon-/Instrumenten-/Line-Eingangen, vier gleichstromgekoppelten, symmetrischen Klinkenausgängen, einem Stereokopfhörerausgang und einem MIDI-DIN Pärchen. Da das Gerät komplett über USB-Strom versorgt wird, ist es schon erstaunlich, dass es dabei auch 48V Phantomspeisung für Kondensatormikrofone liefern kann.

Das 2|6 kommt in einem handlichen Format von ca. 17 x 14 x 4,5 cm und ist für seine Größe recht schwer. Das Stahlblechgehäuse würde wohl locker Thilo Goldschmitzens „Mit dem Auto drüberfahren“-Test überstehen. Die Plastikkappen der Potis wirken da etwas deplaziert. Die vier Potis zur Aufhohl- und Lautstärkeverstärkung haben zwar einen angenehmen Drehwiderstand, aber der Abstand zwischen ihnen ist doch recht eng.

Studio 6|8



Das PreSonus Studio 6|8 ist ebenfalls ein 192 kHz-fähiges klassenkompatibles USB2-Interface mit vier analogen Mikrofon-/Instrumenten-/Line-Eingangen und ist 6 cm breiter als das 2|6, hat aber ansonsten die gleiche Gehäuseform. An analogen Ausgängen gibt es vier gleichstromgekoppeltn, symmetrische Klinkenausgänge und einen Stereo-Kopfhörerausgang. Zusätzlich bietet das 6|8 noch ein S/PDIF- und MIDI-DIN- Pärchen, die über das beigelegte Breakout-Kabel angeschlossen werden.

Das 6|8 benötigt zum Betrieb das beigelegte 12V/1A Netzteil, ohne das gar nichts läuft. Das Interface wird über einen Netzschalter an der Rückseite in Betrieb genommen, was leider deutlich hörbar im Audioausgang knackt. Das Geräusch ist aber nicht in einem boxenkritischen Pegelbereich.

Ein paar technische Daten:

DAC:

2|6: 114 dB Dynamik

6|8: 114 dB Dynamik

Mikrofon

2|6: +4,5 dBu max. Pegel, 110 dB Dynamik, 70 dB Gain

6|8: +16 dBu max. Pegel, 114 dB Dynamik, 70 dB Gain

Line-Eingänge

2|6: +19,5 dBu, 110 dB Dynamik, 70 dB Gain

6|8: +22 dBu, 113,9 dB Dynamik, 40 dB Gain

Line Ausgänge

2|6: Main: +10 dBu, 108 dB, 3/4: +10 dBu, 113 dB Dynamik

69: Main +18 dBu, 109 dB, 3/4: +18 dBu, 109 dB Dynamik

Kopfhörer

2|6: 104 dB Rauschabstand

6|8: 107 dB Rauschabstand