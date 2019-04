Test: Syncussion SY-1M, Clone der Pearl-Legende für DIY

DIY Bausatz einer Legende

PEARL veröffentlichte 1979 den Syncussion SY-1, einen 2-Kanal Drumsynthesizer (siehe Bilder oben, die uns freundlicherweise von Turnlab.be zur Verfügung gestellt wurden). Die damaligen Zielgruppen waren vermutlich primär Rock- und Pop-Bands, hierbei wurde der Syncussion mittels Drumpads getriggert oder per Drumcomputer/Sequencer. Im Laufe der Zeit wurde der Syncussion in allen möglichen Musiksparten und Genres genutzt, ob Techno, Minimal, DnB, House, HipHop, Euro-Dance – man bekommt ihn fast überall rein, für den klassischen Drum oder als Effekt, Hier vorab schon mal ein YouTube-Demo zum originalen Pearl Syncussion:

Die Nachfrage nach Syncussions war und ist immer noch vorhanden, daher wurde der Syncussion als SDIY-Gerät inzwischen von mehreren Unternehmen nachgebaut – um eines der Geräte soll es in diesem Artikel gehen.

Historie der Pearl-Syncussion Clones

Im Dezember 2015 zeigte Jon Nenson das erste Mal seinen Entwurf seines Gerätes mit der Bezeichnung „Syncussion SY-1“, er hatte somit den Namen direkt mit übernommen. Jon Nensen war zum damaligen Zeitpunkt in der DIY-Szene sehr bekannt, da er auch den ARP 2600 Clone – TTSH entwickelt und verkauft hatte. Der Syncussion Clone von ihm wurde in Kleinauflagen als DIY-Set verkauft (Leiterplatine, Gehäuse, zum Teil auch mit Fader).

Der THC Syncussion SY-1

Umgangssprachlich wird dieses Modell „THC Syncussion SY-1“ genannt (The Human Comparator).

Jedoch war die Nachfrage viel größer und somit gingen leider sehr viele potentielle Kunden leer aus, weitere Auflagen waren zum damaligen Zeitpunkt nicht geplant.

„Nicht mit mir“, dachte sich Simon Cox von dem Unternehmen PSYCOX aus Großbritannien.

Simon Cox machte sich Ende 2017 an die Arbeit und baute den Pearl Syncussion ebenfalls nach, in der gleichen Größe und Design wie der THC SY-1, jedoch mit zusätzlicher MIDI-Funktion und „geänderten inneren Werten“ (mehr dazu im DIY-Bericht weiter unten). Hierbei half ihm Tristan Grace vom Devon Analogue Studio (ein sehr schönes in der Natur gelegenes Studio in Großbritannien).

Die PCB wurde nicht von Jon Nensen kopiert, sondern vielmehr hat Simon sein eigenes PCB-Routing erstellt. Ähnlichkeiten bestehen, was in der Natur der Sache liegt, da aufgrund der Baugröße 30 mm Fader benutzt wurden.

Simons Version nennt sich:

Syncussion SY-1M

und genau diesen SY-1M gibt es nun als DIY-Bausatz.

Technische Daten:

2 identische Voices

2 VCOs pro Voice

6 Oscillator-Modes pro Voice (umschaltbar A-F)

1 LFO Square-Triangle, umschaltbar pro Voice

1 Sample & Hold per Voice

Sweep-Funktion up/down, umschaltbar pro Voice

Decay pro Voice

Width (Filter) pro Voice

Noise-Funktion (Oszillator Mode F)

Manual-Trigger-Taster pro Voice

CV-Eingang, 3,5 mm Klinkenbuchse pro Voice

Trigger-Eingang, 3,5 mm Klinkenbuchse pro Voice

6,3 mm Mono-Klinkenausgang, unsymmetrisch, pro Voice

MIDI-Eingang per Stereo 3,5 mm Klinkenstecker (Pinout DIN Pin 4 = Tip , DIN Pin 5 =Ring, DIN Pin 2 = Ground)

MIDI-Mode-Schalter 1-2

MIDI-Kanal-Schalter an der Seite

12 V DC Spannungsversorgung (Pluspol innen) 500 mA Netzteil ausreichend

Abmessungen: 255 mm breit, 160 mm tief, 60 mm hoch inklusive Drehschalter

Gewicht: 1.500 g ohne Steckernetzteil

Die MIDI-Funktionen des SY-1M

Normalerweise wird in DIY-Testberichten nicht ausführlich auf MIDI eingegangen, jedoch gibt es bisher nur wenig Quellen, die diese Funktion beim SY-1M erklären bzw. viele Anwender kennen diese Mode-Funktion nicht im Detail und es kommt oft zu Rückfragen in diversen Foren.

Mode 1:

beide Voices nutzen denselben MIDI-Kanal auf Note 36 (Voice 1) und Note 38 (Voice 2)

Trigger, Pitch, Decay

Mode 2:

Voice 1 nutzt den eingestellten MIDI-Kanal, Voice 2 einen MIDI-Kanal höher

Decay-Time für SY-1M Kanal 1 ist via MIDI-Controller-Nummer 8

Decay-Time für SY-1M Kanal 2 ist via MIDI-Controller-Nummer 81

Der größte Decay-Bereich wird erreicht, wenn man den Decay-Fader auf „5“ einstellt

Das Syncussion SY-1M DIY Kit