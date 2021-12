Test: the t.bone BC500, Broadcast Studiomikrofon

Fetter Radio-Sound zum Einstiegspreis

Jeder kennt ihn, den typischen Radio-Sound: direkt, kräftiges Low-End und immer durchsetzungsfähig. Auch dann, wenn über Musik gesprochen wird. Auch bei der Produktion von Hörbüchern oder den aktuell angesagten Webcasts ist ein spezieller Sprachklang gefragt. Forscht man nach geeigneten Mikrofonen, stößt man stets auf das Shure SM7B. Mit dem the t.bone BC500 bringt das Musikhaus Thomann nun einen Vertreter auf den Markt, der dem Shure SM7B nicht nur zum Verwechseln ähnlich sieht, sondern eben genau diesen speziellen Stimmen-Sound liefern soll.

Die Firma the t.bone

Längst schon sind die Produkte der Thomann Eigenmarke the t.bone unter Musikern und Tontechnikern bekannt. Das erstklassige Preis-Leistungs-Verhältnis und der oftmals erstaunlich gute Klang machen diese Produkte aus. Ob als Einstieg oder Ersatz-/Alternative für ein teureres Fabrikat, die „the t.bone“-Produkte machen einen guten Job.

ANZEIGE

Das Produktrepertoire umfasst mittlerweile eine große Palette an Mikrofonen drahtloser wie kabelgebundener Form sowie einige Spezialisten, zu denen auch das the t.bone BC500 gehört.

the t.bone BC500 – was bietet das Broadcast-Mikrofon?

Das the BC500 ist wie sein Vorbild SM7B ein dynamisches Mikrofon. Das Gehäuse hat die Form eines Zylinders und die Kapsel ist unter einem Schaumstoffüberzug verborgen. Die Richtcharakteristik ist die einer Niere und somit ist das Mikrofon an seiner Rückseite recht unempfindlich.

Der Frequenzbereich wird von Thomann mit 50 Hz bis 16.000 Hz angegeben. Der maximale Schalldruckpegel beträgt satte 135 dB. Damit kann das Mikrofon auch vor sehr lauten Schallquellen wie zum Beispiel einer Trompete verwendet werden. Die Empfindlichkeit liegt bei -58 dB. Das ist nicht viel und bedarf einer ordentlichen Verstärkung. Die Impedanz liegt bei 200 Ohm (@1 kHz). Das Mikrofon und auch die Verbindung zum Mikrofonstativ sind mit schwarzer Farbe lackiert. Mit einem stolzen Gewicht von 0,73 kG bringt das the t.bone BC500 genauso viel auf die Waage wie das Vorbild Shure SM7B.

Betrachten wir die Rückseite. Auch hier ähnelt das the t.bone BC500 dem Shure SM7B dahingehend, dass eine schaltbare Bassabsenkung (Low-Cut) sowie ein Mitten-Boost vorhanden sind. Über kleine „DIP-Switches“ lassen sich beide getrennt voneinander einstellen. Beim Original sind diese versenkt angebracht. Die Schalter des BC500 lassen sich hingegen auch ohne Hilfsmittel bewegen, der Fingernagel reicht.

Es gibt jedoch auch Unterschiede: Während das Shure SM7B über eine Aufhängung in einer Gabel verfügt, in der auch die XLR-Buchse zum Anschluss des Mikrofonkabels untergebracht ist, ist die Halterung des the BC500 nur einseitig am Mikrofon angebracht. Die XLR-Buchse befindet sich an der Rückseite des Mikrofons. Das gefällt mir gut, denn das kurze, recht dünne und fest mit dem Mikrofon verbundene Kabelstück zur XLR-Buchse des Shure SM7B ist zugleich eine Schwachstelle. Wird es beschädigt, ist eine aufwändige Erneuerung fällig.

ANZEIGE

Die Bassabsenkung des BC500 setzt unterhalb von 200-250 Hz ein. Die Mitten und Höhen werden durch das Präsenzfilter bei 2 kHz, 6 kHz und 9 bis 10 kHz geboostet, legt man den zweiten DIP-Schalter auf der Rückseite um. Beide Bearbeitungen können auch kombiniert werden. Auch dies ähnelt dem Präsenzfilter des Shure SM7B stark.

Einsatzgebiete des the t.bone BC500

Das BC500 ist wie sein Vorbild Shure SM7B kein Allround-Mikrofon. Das muss es aber auch gar nicht sein. Es will vielmehr ein Spezialist sein für alles, was mit Sprache zu tun hat.

Beim Radio begegnen uns vielfach sehr wuchtige, voluminöse Sprecherstimmen, die sich trotz ihrer manchmal schon fast wummernden Bässe selbst bei lauten Fahrgeräuschen im Auto spielend über diese hinwegsetzen. Dieser durchsetzungsfähige und doch warme und voluminöse Klang ist es, der dem Shure SM7B zu Eigen ist und auch das BC500 als Abkömmling prägt. Doch auch im Studio wird das Vorbild häufig eingesetzt. So sieht man bei mancher Studio-Dokumentation gerade Rocksänger mit einem Shure SM7B vor dem Mund anstelle eines teuren Kondensatormikrofons. So zu sehen zum Beispiel in der Studio-Dokumentation zum letzten Springsteen Album „Letter to you“.

Aufgrund des hohen möglichen maximalen Schalldruckpegels eignen sich Vorbild und Nachbau auch sehr gut für Instrumente wie Trompete, die einen sehr hohen Pegel im Abstand bis 1 m produziert. Auch der Bass-Amp, der Gitarren-Amp und, als Geheimtipp, das Saxophon lassen sich prima mit SM7B oder the t.bone BC500 mikrofonieren. Immer wieder begegnet man dem Vorbild auch an Bassdrum oder Standtom. Aufgrund der großen Ähnlichkeit bietet es sich also an, das BC500 auch an diesen Instrumenten einmal auszuprobieren.

Praxis – Verstärkung notwendig

Vor dem Kauf des the t.bone BC500 sollte man einen Blick auf das Datenblatt des Mikrofonvorverstärkers werfen. Liefert dieser weniger als 60 dB Verstärkung, ist unbedingt ein adäquater Verstärker mit mehr Gain erforderlich.

Getestet habe ich das the t.bone BC500 mit Vorverstärkern eines iConnectivity iConnectAudio 2 Interfaces und am Behringer X32 Rack. In beiden Fällen mussten die Gain-Regler für eine ausreichende Verstärkung bis zum Anschlag aufgedreht werden. Also Achtung bei sehr günstigen Mikrofon-Preamps! Viele günstige Preamps rauschen im letzten Viertel des Regelweges recht deutlich. Das möchte man natürlich nicht mit auf der Aufnahme haben.

Eine Alternative zum Neukauf eines Preamps ist beispielsweise die Anschaffung des Cloud Microphones Cloudlifter CL-1 Mic Activator, der einen Pegelschub von 25 dB für passive Mikrofone und Bändchenmikrofone liefert. Der Cloudlifter kommt aus den USA und wird einfach zwischen Mikrofon und Vorverstärker geschaltet. Die aktive Elektronik wird per Phantomspeisung versorgt. Für Besitzer eines Shure SM7B gehört der Cloudlifter schon fest zum Alltag. Mehr dazu erfahrt ihr im Test des Cloudfilter CL-ZI.

Eine günstigere Alternative findet man im Thomann FetAmp, der gleichzeitig eine Impedanzanpassung vornimmt und eine Verstärkung von 28 dB bietet. Verwandt ist dieser mit dem Vorbild von TritonAudio, dem FetHead. Kostenpunkt: 69,- Euro. Noch günstiger geht das mit dem Klark Teknik Mic Booster CT1, der um 25 dB verstärkt und gerade einmal 25,- kostet.

the t.bone BC500: Test im Tonstudio

Für den Test habe ich zunächst Sprachaufnahmen ohne weitere Bearbeitung gemacht. Genutzt wurden lediglich die am Mikrofon zur Verfügung stehenden Filter. Das Ergebnis kann sich bereits hören lassen. Allerdings ist das Signal durch die mangelnde Verstärkung sehr gering. Aus diesem Grund musste ich für die Klangbeispiele normalisieren, was natürlich das Rauschen in den Sprachpausen weiter anhebt. Der Klang ist bereits ohne weitere Bearbeitung druckvoll und gefällt mir sehr gut. Er erinnert mich deutlich an das Shure SM7B. Insbesondere die Präsenzanhebung schiebt bei Bedarf die Stimme schön weit nach vorne.

Nach diesem ersten positiven Test soll das Mikro beweisen, dass es den typischen Radiosprecher-Sound auch tatsächlich beherrscht. Ein Voiceover über einen schnell zusammengebastelten Track soll aufgenommen werden. Die mit dem the t.bone BC500 aufgenommene Stimme wird kräftig komprimiert und mit einem EQ weiter bearbeitet. Dabei booste ich vor allem im Bassbereich, um den typischen dröhnenden Bass der Radiosprecher noch stärker herauszustellen. Viel ist gar nicht mehr nötig, denn schon der Kompressor verleiht der Stimme eine ungeheure Wucht. Mit dem EQ dazu geht es dann ohne lange Experimente in die richtige Richtung. Nun drücke ich den Musik-Track mit einem eigenen Kompressor und per Sidechaining beim Einsetzen der Sprache etwas in den Hintergrund und schon kommt echtes Radio-Feeling auf. Toll!

Ich schaue noch einmal auf das Preisschild des Mikrofons und muss sagen: Testet diese Mikrofon selbst. Es passt bestimmt nicht zu jeder Stimme und auch nicht zu jeder Situation. Für seinen speziellen Anwendungszweck jedoch ist es der Hammer und vom Original nicht allzu weit entfernt. Das gesparte Geld kann man dann in einen passenden Preamp investieren, den man auch beim Shure SM7B zwingend benötigt.