Test: Yamaha PSR-SX600, Arranger Workstation

Aufsteiger der Einsteiger-Klasse

Im Spätsommer stellte Yamaha seine neue Arranger-Workstation erstmals vor, nun konnten wir das PSR-SX600 endlich genauer unter die Lupe nehmen. Preislich positioniert Yamaha das Keyboard im mittleren dreistelligen Bereich (aber rund 150,- Euro teurer als Korgs Einsteiger-Version EK-50 L), so dass eine klare Abgrenzung zu den nächstteureren Mittelklasse-Modellen PSR-SX700 und PSR-SX900 vorliegt. Diese sind mittlerweile seit rund einem Jahr erhältlich, so dass wir gespannt auf das SX600 blicken und in Erfahrung bringen wollen, welche Funktionen das aktuell günstigste Entertainer-Keyboard der SX-Reihe zu bieten hat.

Überblick zum Yamaha PSR-SX600

Mit den Maßen 100,4 x 41,0 x 13,4 cm präsentiert sich das PSR-SX600 als kompaktes 61-Tasten-Keyboard, dessen Bedienoberfläche nach vorne zum Spieler hin geneigt ist und hierdurch sehr gut bedienbar ist. Die Bedienoberfläche ist mit einer Vielzahl von Tastern, Drehreglern und Cursor-Rad bestückt, so dass man sich zunächst einen Überblick verschaffen muss, an welcher Stelle man für welche Funktion und welchen Parameter zugreifen muss.

Einen etwas verlorenen Eindruck macht das 9,5 x 5,5 cm messende Display (Auflösung: 480 x 272 Pixel), was grundsätzlich alle Informationen übersichtlich und scharf darstellt, gegenüber dem Touch-Display der beiden Mittelklasse Modelle SX700 und SX900 (Auflösung: 800 x 480 Pixel) allerdings stark geschrumpft wurde. Neben der geringeren Größe kommt das Display auch ohne Touch-Funktion aus, hier agiert man entsprechend klassisch mit Cursor-Rad sowie Reglern und Tasten zum Navigieren und im Menü bewegen.

Links der Tastatur verfügt das SX600 über ein Pitchbend- und Modulationsrad, alle anderen Elemente verteilen sich wie gesagt über die komplette Breite des Keyboards und werden oben von den beiden Lautsprechern bzw. dem Display begrenzt. Links angefangen startet die Oberfläche mit Power-on/off und dem Lautstärkeregler, danach folgen die Style-Sektion und die Elemente für den internen Song-Player, Tempo- und Transpositionstasten.

Der mittlere Teil der Bedienoberfläche ist den Registrierungen sowie den Buttons für die Bedienung und Navigation innerhalb des Menüs vorbehalten.

Auf der rechten Seite befindet sich die Sound-Sektion mit insgesamt neun Kategorie-Buttons, den Tasten für die Multi-Pads, Parts und Effekte.

Tastatur, Lautsprecher und Anschlüsse

Die 61 anschlagsdynamischen Tasten des PSR-SX600 vermitteln einen sehr guten Eindruck und lassen sich akkurat spielen. Für meinen Geschmack hätte die Gewichtung ruhig noch etwas härter ausfallen können, so erfordern die Tasten kaum merklichen Kraftaufwand. Für eine Entertainer-Tastatur, auf der neben Pianos, Orgeln und Bläsern eben auch Synthesizer-Sounds gespielt werden sollen, ist das aber eine gute Allround-Tastatur.

Von der Leistung her decken sich die technischen Daten des internen Lautsprechersystems des PSR-SX600 mit denen des SX700 und des SX900. Allerdings setzt Yamaha beim SX600 auf das klassische Stereosystem mit zwei Lautsprechern. Glücklicherweise besitzt das SX600 auch die seitlichen Öffnungen, die für ein ordentliches Bassfundament sorgen, was für ein solch kompaktes Keyboard mehr als erstaunlich ist.

Die Lautstärke des Keyboards reicht auf alle Fälle aus, um sowohl zu Hause als auch bei kleineren Auftritten alle Anwesenden ordentlich beschallen zu können. Für größere Auftritte ist aber entsprechend eine kleine externe PA zu empfehlen. Diese lässt sich beim PSR-SX600 über ein 6,3 mm Klinkenpärchen anschließen. Zusätzlich bietet das Keyboard einen Kopfhöreranschluss.

Externe Signale lassen sich dem Keyboard über eine Mono-Klinkenbuchse (Mic In) bzw. eine 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse (Aux In) zuführen. Zwei Pedale können am Keyboard angeschlossen werden, Verbindungen über USB (ein Port für Speichermedien, ein Port für die Verbindung zum Computer) sind ebenfalls möglich.

Abgeschlossen wird die Rückseite mit der Netzteilbuchse, an die das beiliegende externe Netzteil angeschlossen wird. Darüber hinaus liegen dem Keyboard ein Notenständer und ein mehrsprachiges Handbuch bei. Einen ersten guten Überblick zur Bedienung bietet das folgende Video:

Sounds

Beim PSR-SX600 setzt Yamaha auf das altbewährte AWM-Stereo-Sampling, das bereits in diversen Yamaha Keyboards und Digitalpianos zum Einsatz gekommen ist. 850 Voices, 43 Drum/SFX-Kits und 480 zusätzliches XG-Voices befinden sich im Speicher des Keyboards, hier sollte also ausreichend Material vorhanden sein.

Einige der Sound-Presets verfügen über zusätzliche Fähigkeiten, die Yamaha in Form der Super Articulation, Mega, Sweet, Cool und Live Voices im SX600 untergebracht hat. Durch instrumentenspezifische Artikulationen, beispielsweise das Ziehen von Noten, Flagolet-Tönen oder Falls bei Bläsern wirken diese deutlich realistischer und lassen sich mit etwas Übung gekonnt einsetzen.

Wer während des Spielens direkt Einfluss auf den Sound nehmen möchte, beispielsweise um eine Filter-Fahrt eines Lead-Sounds zu steuern, der kann beim PSR-SX600 zwei Drehregler individuell mit Parametern belegen.

Die Settings hierfür werden inklusive Sound- und Style-Informationen, Effekten und weiteren Informationen in einer Registrierung gespeichert. Über eine Playlist-Funktion lassen sich bis zu 500 Songs in die passende Reihenfolge sortieren, über USB kann der interne Speicher auch ausgelagert werden.

Wie üblich verteilen sich die Sounds auf alle erdenklichen Kategorien, die Yamaha leicht zugänglich auf neun Kategorien (plus User-Speicher) verteilt hat. Sehr gelungen sind die A- und E-Pianos, die ein breites Einsatzgebiet abdecken, das von klassischen Flügeln über moderne, frische Pianos bis hin zu Vintage-Sounds im Stil eines Fender Rhodes oder Wurlitzer reicht. Die Kategorien 3 und 4 enthalten Gitarren- und Bass-Sounds – die Art von Sounds, die auch im Jahr 2020 nur sehr schwer akkurat nachzubilden sind. Natürlich gehören auch solche Presets in ein Entertainer-Keyboard und in den letzten Jahren hat sich der Sound von Gitarren & Co. auch merklich verbessert, richtig nachbilden, vor allem im Hinblick auf die Spielbarkeit, lässt sich das aktuell aber weiterhin nicht. Insgesamt ist die Qualität der Sounds des PSR-SX600 auf hohem Niveau angesiedelt. Für einen Einsteiger-Entertainer ist das wirklich sehr gelungen und wird viel Spaß bereiten.

Das SX600 bietet mit Part 1, 2 und Left insgesamt drei Parts, die mit unterschiedlichen Sounds belegt werden können. Der Split-Punkt zwischen Part 1/2 und Left ist frei wählbar, zusätzlich splitten lassen sich Part 1 und 2 jedoch nicht.

Styles und Effekte

Auch bei den Begleitrhythmen ist das Yamaha PSR-SX600 gut ausgestattet. 415 Styles sind an Bord, auch hier ist die Bandbreite weit gestreckt. Pro Style bietet die Begleitabteilung des Keyboards drei Intros und Endings, vier unterschiedlich dicht arrangierte Versionen des Styles, Breaks und Fills. Möchte man passend zum Style stets die richtigen Sounds parat haben, lassen sich Kombinationen aus beiden über die bereits erwähnten One-Touch-Settings abspeichern. Ab Werk sind bereits etliche an Bord.

Arranger- oder Entertainer-Keyboards bieten in der Regel eine Vielzahl von Sounds, die sich aber im Gegensatz zu vollwertigen Synthesizern oder Workstations gar nicht bzw. nur rudimentär bearbeiten lassen. Muss auch nicht sein und wir haben schon oft festgestellt, dass die Sound-Qualität der Entertainer-Keyboards den großen Workstations kaum noch nachsteht. Um die Sounds trotzdem ins rechte Licht zu rücken, bietet das PSR-SX600 eine große Effektsektion. 52 Reverb- und 106 Chorus-Effekte sowie knapp 300 weitere DSP-Effekte hat das Keyboard an Bord. Zusätzlich stehen pro Effekttyp mehrere Speicherplätze für eigene Kreationen bereit.

Hinzu kommen ein Master-Kompressor und Equalizer, Part-Equalizer sowie eigene Effekte für den Mikrofoneingang: Noise-Gate, Kompressor und Equalizer. Lediglich auf den Vocal-Harmony-Prozessor muss man in Yamahas Einsteigerklasse verzichten.

Extras

Wer mit den ab Werk vorhandenen Sounds und Styles nicht umfassend bedient ist, kann über Yamahas Expansion Manager aufstocken und sich themenspezifischen Content hinzukaufen. Auf der Yamaha Website gibt es hierzu weitere Informationen und Beispiel-Videos für die Expansions Brazil, China und Africa.

Einen genaueren Blick sind die Multi-Pads wert. Hierüber bietet Yamaha die Möglichkeit, kurze Loops, Audio-Phrasen oder Effekt-Sounds abzufeuern. Der karnevalistische Tusch ist da nur ein Beispiel, man kann die Pads aber auch mit etlichen anderen Sounds belegen, auch eigene WAV-Files lassen sich diesen zuweisen.