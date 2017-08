Test: Yamaha Tyros 4

Dem langjährigen Leser erscheint es sicher ungewöhnlich, dass nun auch ein Yamaha Arranger-Keyboard bei Amazona unter die Lupe genommen wird. Und ganz ehrlich, bis vor ca. zwei Jahren hatte ich selber komplett den Überblick verloren, was die Weiterentwicklung der Yamaha PSR-Serie betrifft. Da ich bis dato nur die so genannten „Tischhupen“ der 80er und 90er Jahre kannte, habe ich mich mit dem Thema erst wieder beschäftigt, als ich ein Musikinstrument suchte, das sofort nach dem Einschalten betriebsbereit war – ohne langes Booten. Der primäre Zweck sollte zunächst nur das schnelle Festhalten von musikalischen Ideen in akzeptabler Qualität sein. Zu dieser Zeit war gerade der Tyros 2 zu günstigen Konditionen erhältlich, und ich wagte mich trotz komplett alleinunterhalterischer Talentfreiheit an dieses Gerät. Ich war zunächst über den Klang erstaunt, denn er erschien mir zunächst extrem weichgespült, mit enormem Hallanteil und gänzlich ohne Ecken und Kanten. Als ich dann vergleichbare Geräte anspielte ist mir klar geworden, dass es für die Zielgruppe scheinbar genau so klingen muss.

Mein erster Eindruck war also: „Schlagerparade par exellence!“ Für mich war das eine vollkommen neue Welt, und die machte mich neugierig, also spielte ich weitere Sounds an – zunächst ohne die Begleitautomatik anzuschalten. Und siehe da, es ist im Tyros 2 (T2) eine erstaunlich breite Klangpalette vorhanden, vom Piano über Orgeln, Streicher, Synthesizer bis zum verstimmten Sägezahn ist alles dabei. Beim Durchhören der Klänge ist mir direkt aufgefallen, dass es im T2 Klangfarben gibt, um die ich bislang einen riesengroßen Bogen gemacht habe. Umso mehr war ich verblüfft, wie authentisch diese Multisamples klangen. Sie werden in keinem anderen Gerät derart gut gesampelte Trompeten, Saxophone, Orgeln, Akkordeons finden, wie man sie für Volkmusik benötigt. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer: Da Volksmusik sofort mit Attributen wie zum Beispiel „uncool“ (andere Begriffe spare ich mir) verbunden wird, ist dieses Thema in meinem Bekanntenkreis nahezu tabu – schade eigentlich, denn die Klänge inspirieren zu neuen Ideen, auch wenn das Ergebnis absolut gar nichts mit Volksmusik zu tun hat. So findet man in einem Yamaha Motif bei weitem nicht so gute per Klaviatur spielbare Naturinstrumente und die Technik, die diese Spielweise ermöglicht, ist bis dato einzig und alleine in der Yamaha Tyros Serie zu finden. Warum andere Hersteller kaum Wert darauf legen, ist weitestgehend klar: Wer ernsthaft Musik produziert, kauft sich lieber echte Musiker ein, als zu versuchen Naturinstrumente mühsam elektronisch zu emulieren. Daran rüttelt übrigens auch ein Tyros nicht, aber er erlaubt mir Ideen relativ nuanciert festzuhalten, die später von Musikern eingespielt werden können.