Top News: Korg Kronos LS, Workstation

Und, hat Korg endlich die Pfadlänge von 73 Characters auf beliebig viele umgestellt?

Bestimmt nicht.

Da läuft immer noch das OS von 1995 in einer Emulation auf einem billigen Intel MB für 75,-€ unter Linux.

Wer eigene Samples verwalten, editieren und Multisamples erzeugen möchte, der bekommt hier das Benutzerunfreundlichste Interface aller Zeiten. Da wünscht man sich dann das Geld für einen neuen Mac oder PC zurück.

Und nicht vergessen: Patchlibaries sind an die Hardware gebunden. Wenn es kaputt geht oder man von 61 auf 73/88 umsteigt, dann darf man alle Libraries nochmal bezahlen. Wow!

Korg hat nach Yamaha so ziemlich das älteste OS für seine „Flagship“ Geräte.

Peinlich.