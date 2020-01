Tree Audio stellt neue API-500er-Module und Röhren-Mischpult vor

All tube EQ and limiter on each channel

4 slots for 500 Series modules

Vacuum tube regulated supply for all tube input modules

INPUT MODULE FEATURES (FROM TOP TO BOTTOM)

Meter



Meter select (input, gain reduction, output)

Pan

Stereo buss switch (removes signal from stereo buss for direct out)

Aux send 1

Aux send 2

Pre, off, post switch

Lo Freq EQ – 50 Hz, 80 Hz, 100 Hz ,400 Hz

Hi Freq EQ – 7K, 10K, 12K, 16K

Gain reduction pot (limiter)

Limiter switch (out, in , HPF) 250 HZ 12DB per octave

Line, mic, mic reverse phase

Pad switch (off, -10, -20)

Mute, on , solo