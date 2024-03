Walrus Audio bringt neues Pedal der Fundamental Serie

Die Fundamental Serie von Walrus Audio richtet sich vorwiegend an Gitarristen, die entweder keinen Goldesel auf der Terrasse stehen haben, keine Lust haben, sich auf unzähligen Parameter-Ebenen zu verirren, oder einfach ein zuverlässiges, übersichtliches Effektpedal für schnelle, gute Ergebnisse bevorzugen. Klingt ja schon mal ganz gut. Acht Pedale der Serie sind bereits im Handel, jetzt kommt das Walrus Audio Fundamental Ambient dazu und erweitert das Spektrum um sphärische Reverb Sounds, die das Fundamental Reverb allein nicht liefern konnte.

Walrus Audio Fundamental Ambient Reverb Pedal

Die Pedale der Fundamental Serie sind alle gleich aufgebaut, allein das spart bei der Produktion schon mal Ressourcen. Neben dem Fußschalter für den Bypass verfügen die Pedale alle über drei Schieberegler für die wichtigsten Parameter des jeweiligen Effekts und einen 3-Positionen-Switch für eine grundlegende Einstellung des Sounds.

Das Walrus Audio Fundamental Ambient bietet drei Soundmodi, die über diesen 3-Weg-Schalter aufgerufen werden können, Deep, Lush und Haze. Beim Modus „Deep“ handelt es sich um einen dunkler klingenden Ambient Reverb, der eine zusätzliche Oktave nach zufügt. Ideal für warme Sounds mit atmosphärischer Tiefe.

„Lush“ dagegen ist das Gegenteil, hierbei handelt es sich um einen luftigen, weiten Raum mit langer Nachhallzeit, bestens geeignet für weiche Pad Sounds. Wer den Modus „Haze“ aufruft, bekommt einen Lo-Fi Reverb mit dezenter Distortion und reduzierter Samplerate, hiermit können Vintage Sounds realisiert werden oder man experimentiert einfach ein wenig mit dem variablen Bandpassfilter.

Bei den drei Schiebereglern variieren das Einsatzgebiete teilweise je nach ausgewähltem Modus. Decay kümmert sich um die Länge des Reverbs in allen drei Modi, Tone dagegen regelt in den Modi Deep und Lush einen LoPass-Filter, während im Haze-Modus der Bandpassfilter beeinflusst wird. Der Mix-Regler kümmert sich um den Anteil des Effektsignals in Relation zum Originalsignal.

Werksseitig ist das Walrus Audio Fundamental Ambient Pedal im „Trails Modus“, das bedeutet, dass der Hall beim Schalten in den Bypass-Modus ausklingt. Wer das abschalten möchte, muss bei gedrücktem Schalter eine Netzverbindung herstellen, damit wird der Trails Modus deaktiviert.

Das Walrus Audio Fundamental Ambient Pedal ist für 145 € zu bekommen und ist sofort lieferbar. Um einen Eindruck der Möglichkeiten und Sounds zu bekommen, hat Walrus Audio zwei wirklich imposant klingende Videos veröffentlicht.

