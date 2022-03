Wie plant man ein Eurorack-Synthesizer-Modularsystem?

Gedacht, gepatcht, gedreht - grundsätzliche Betrachtungen zu modularen Systemen

Ich lasse mich bei meiner Arbeit gerne von Presets inspirieren, die ich dann entsprechend anpasse. Vielleicht war ich deswegen lange skeptisch betreffend des Einsatzes von Modular-Systemen in meinem Setup – Stichwort Speicherbarkeit – auch haben mich einige Freunde, natürlich Besitzer von Modular-Systemen, vorgewarnt: Achtung, Ressourcengrab! Andererseits bin ich ein großer Freund analoger monophoner Synthesizer. Die Möglichkeit, sich aus einzelnen Modulbausteinen einen den eigenen Bedürfnissen angepassten Synthesizer oder eine Signalbearbeitungskette zusammenzustellen, klingt verlockend. Warum also nicht doch einmal in die Welt der modularen Synthese hineinschnuppern?

Das Angebot an Cases, Modulen und Zubehör ist seit der (Wieder-) Einführung der modularen Synthesizer vor allem durch Doepfers A-100-System geradezu explodiert, die Möglichkeiten schier endlos, man sollte daher vor der Planung und dem Kauf grundlegende Überlegungen anstellen.

ANZEIGE

Eine Sache des Formates

Zunächst zu betrachten ist da einmal die Wahl der Baugröße des Systems und die Frage der Aufstellung. Im Studio ist Zoll eine maßgebliche Einheit, 19 Zoll die Standardbreite von Rack- Geräten. Auch bei Modular-Systemen gibt es Standardabmessungen, allerdings haben sich da zwei Formate im Laufe der Zeit etabliert, das Eurorack-System und das 5 HE System. Das 5 HE System basiert von den Abmessungen her auf dem klassischen Moog Modular-System und ist aufgrund der größeren Bauweise auch angenehmer zu bedienen. Die Auswahl der möglichen Module ist jedoch deutlich geringer und es ist generell hochpreisiger. Zum Einstieg in die modulare Welt der Synthesizer ist das Eurorack-System besser geeignet.

Auch die Abmessungen des Eurorack-Formates sind genormt, Eurorack-Module sind für gewöhnlich drei Höheneinheiten hoch, wobei eine Höheneinheit 4,7 cm entspricht. Die Breite von Eurorack-Modulen wird in TE (Teileinheit) angegeben, eine TE entspricht 5,08 mm Breite. Viele Fertiggehäuse orientieren sich da wieder am 19 Zoll Studiostandard, ein solches Gehäuse kann 84 TE an Modulen aufnehmen.

Da die Module üblicherweise in zwei oben und unten befindliche Metallschienen geschraubt werden, die man auch als Meterware erwerben kann, kann man sich Gehäuse von beliebiger Breite und Höhe bauen, solange man den fix vorgegebenen Abstand der Metallschienen zueinander berücksichtigt.

Für den Einstieg empfehlenswert sind fertige Gehäuse. Diese gibt es als Pultgehäuse samt Stromversorgung, einige Hersteller bieten auch gleich integrierte Anschlüsse zur Außenwelt an, was gerade Einsteigern das Leben erleichtert und wertvolle Teileinheiten spart.

Exemplarisch möchte ich hier 4 Möglichkeiten vorstellen, die ich persönlich beurteilen kann, der Markt bietet ein Vielfaches davon.

Besonders für Einsteiger geeignet und preiswert ist das Nifty-Case des Herstellers Cre8Audio, es ist ein 84 TE breites kompaktes Blech-Tischgehäuse mit integrierter Stromversorgung und 10 Busanschlüssen für Module, MIDI In und Thru samt USB, 2x CV/Gate Out und einem Mono-Audioausgang.

Ein Beispiel eines Standgehäuses für Einsteiger ist das Arturia RackBrute Gehäuse. Das kann in zwei Reihen 176 TE aufnehmen und bietet eine Busverkabelung für 32 Module. Das Gehäuse ist vom Design her deutlich ansprechender und lässt sich in der Neigung verstellen. Zu beachten ist, dass die Stromversorgung über ein 2 TE breites Modul erfolgt und keinerlei integrierte MIDI- und Audiobuchsen vorhanden sind.

Wer sein Modular-System lieber ins Studiorack schrauben möchte: Ein Klassiker in 19 Zoll Rack Bauweise ist der 19 Zoll Einbaurahmen A-100G6 von Doepfer, ein 6 HE hohes Aluminiumchassis mit integriertem Netzteil und 84 TE Breite und Bussteckern für 28 Module.

ANZEIGE

In dieser subjektiven Vorstellung sind bereits die Stichworte Spannungsversorgung und Busverkabelung gefallen.

Es wird spannend: CV, Gate, Trigger, Clock

Eurorack-Module werden über ein Bussystem mit Spannung (+12 V, -12 V und +5 V) versorgt. Jedes Modul bezieht über den genormten Busstecker die jeweils benötigte Versorgungsspannung. Das Netzteil des Gehäuses muss daher die Summe der einzelnen Verbraucher (Module) samt Reserve bewältigen können. Weiterhin über den Bus geleitet werden CV- und Gate Signale, wenn das angeschlossene Modul diese Funktion unterstützt. Zum Thema Bussystem und Stromversorgung gibt es auf AMAZONA.de einen ausführlichen Workshop, diesen findet ihr hier: https://www.amazona.de/eurorack-modular-workshop-bussystem-und-stromversorgung

CV steht für Control Voltage und für den Spannungswert, mit der Parameter gesteuert werden können. Das ist zunächst einmal die Tonhöhe der Oszillatoren, aber zum Beispiel auch Filter-Cutoff und Lautstärke. Je nach Hersteller haben sich diese Spannungen im Lauf der Entwicklungsgeschichte von -5 V bis +5 V bzw. 0 V bis +10 V bewegt. Das ist jedoch nur für die Einbindung von externen (Vintage-) Synthesizern in das Eurorack-System von Bedeutung, hier ist der Standard für diese Spannung +5 V.

Es gibt Module, die CV empfangen und Module, die CV senden. LFOs und Hüllkurvengeneratoren sind Beispiele für Module, die CV senden. Mittels Patch-Kabel oder dem Routing über das Bussystem werden Steuerspannungen von und zu den einzelnen Modulen geleitet.

Gate- und Trigger-Signale senden ebenfalls eine Steuerspannung, aber keinen variablen Spannungswert, sondern ein On-Off-Signal. Ein gutes Beispiel zum Verständnis eines Gate-Signals bei einem analogen Synthesizer ist eine gedrückte Keyboard-Taste. Wird die Taste gedrückt, wird die Steuerspannung (im Normalfall 5 V) aus der Gate-Out-Buchse gesendet (das „Gate“ ist also offen), wird die Taste losgelassen, fällt die Spannung wieder auf Null ab. Ein Trigger-Signal sendet dagegen einen kurzen Impuls, der gleich wieder auf Null absinkt.

Auch hier gibt (gab) es unterschiedliche Formate: Bei V-Trig (Voltage-Trigger) besteht das Trigger-Signal aus einem positiven Spannungsimpuls, bei S-Trig (Shortening-Trigger) wird das Signal bei Auslösung des Triggers quasi kurzgeschlossen. S-Trig ist nur bei Einbindung von Vintage-Synthesizern von Bedeutung, der heutige Standard ist V-Trig.

Trigger-Signale werden verwendet, um Hüllkurven auszulösen, LFOs zurückzusetzen oder zum Ansteuern von Drum-Sounds.

Clock-Signale sind Trigger-Signale, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Clock-Signale werden zur Synchronisation von Sequencern und Arpeggiatoren eingesetzt. Die maßgebliche Einheit für die Clock sind ppqn (Pulses per quarter Note), wobei auch hier bei der Einbindung von externem Equipment unterschiedliche Herstellernormen zu beachten sind. Roland DIN-Sync arbeitet mit 24 ppqn, während z. B. Korg mit 48 ppqn arbeitet. Diese Auflösungen haben sich auch als Quasi-Standard durchgesetzt. Kleine Helferlein im Modulsystem sind da Clock-Divider-Module, die ankommende Clock-Signale teilen oder multiplizieren.

Schnittstellen zur Außenwelt

MIDI, Clock und schon wieder Steuerspannungen

Natürlich kann ein Modular-System im Prinzip auch komplett autark betrieben werden, wenn es zum Beispiel über ein Sequencer-Modul angesteuert wird. Doch auch hier wird die Synchronisation zu anderem Equipment schnell freudlos, weil die Geräte zwangsläufig auseinanderlaufen werden. Daher muss sich der geneigte Modular-System-Anwender Gedanken zur Einbindung in die Studioumgebung machen.

MIDI-to CV- und Trigger-Konverter sind hier erforderlich, sofern man nicht wie zum Einstieg beschrieben ein Gehäuse mit integrierter Lösung anschafft. Hier gibt es Module in allen Preislagen, die Doepfer A-190e Serie und das Behringer CM1A sind günstige Einstiegslösungen.

Aber vielleicht ist ja besagter Konverter auch schon im Studio vorhanden. Diverse aktuelle Synthesizer mit MIDI und CV/Gate-Ein- und Ausgängen lassen sich als MIDI-to CV/Gate Converter „missbrauchen“. Es ist erfreulicherweise mittlerweile ein Wunsch vieler Nutzer, auch „herkömmliche“ Synthesizer in das Modularsystem einbinden zu können und die Hersteller haben darauf reagiert.

Ein externes Clock-Signal bekommt man über MIDI-to Clock-Converter in das Modular-System, der Doepfer MSY2 kann das und konvertiert auch zu DIN-Sync für Roland Drumcomputer.

Hat man ein Audiointerface mit genügend Audioausgängen im Studio, kann man sich aus einem kurzen impulsiven Signal (z. B. Rimshot) einen Clocktrack basteln, den man an das Modular-System senden kann.

Auch Steuerspannungen anderer aktueller Hardware lassen sich einspeisen, so verfügt der ASM Hydrasynth über Pitch/Gate , 2x Mod und Clock Outs, der Waldorf Iridium hat neben diversen CV-Eingängen immerhin Clock Out, die diversen Behringer Klone haben ebenfalls umfangreiche Patch-Möglichkeiten.

Wenn man das Modular-System über MIDI ansteuert und die Notenwerte in der DAW aufzeichnet, wäre es natürlich cool, wenn man über die DAW auch Steuerspannungen an das Modular-System senden könnte. Damit wären Hüllkurven, LFOs und andere Steuerspannungsgeneratoren und Manipulatoren in der DAW als Plug-ins denkbar und damit automatisierbar und speicherbar. Gibt’s nicht? Doch!

CV-Tools für Ableton Live, Motu Volta auf der MAC-Plattform und Expert-Sleepers Silent-Way auf Windows machen das möglich. Es gibt da Hardware-technisch einige Dinge zu beachten, so müssen z.B. die Ausgänge der verwendeten Audiointerfaces gleichspannungsgekoppelt sein. Die Möglichkeiten, die sich da ergeben, sprengen den Rahmen dieses Artikels bei Weitem, erwähnenswert ist es allemal, es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Synthesizer, dass Oszillatoren analog aufgebaut sind und die Hüllkurven und LFOs digitaler Natur sind.

Nachdem wir uns um das Gehäuse, die Stromversorgung und um die Schnittstellen, also um die Grundlagen gekümmert haben, geht es daran, die Module auszuwählen.

Um einen grundsätzlichen Eindruck zu gewinnen, empfiehlt sich sehr der auch auf der Doepfer-Homepage verlinkte Workshop über modulare Patches, diesen findet ihr hier: https://www.doepfer.de/a100_man/a100_patch.htm

Der Rest der Geschichte ist schlicht subjektiv und dem jeweiligen Anwender überlassen. Wie sind die Vorstellungen über den Klang der Oszillatoren, welche Art soll es sein. Der Markt bietet alles von analog bis digital, selbiges gilt für die Filter. Analoge Nachbauten berühmter diskreter Vorbilder, Filter unter Verwendung legendärer Chips der 80er, auch digitales.

Um sich unter dieser ungeheuren Menge an Möglichkeiten zu orientieren zu können, empfiehlt sich die Verwendung von Planungstools.

Planungstools und Software

Man findet im Netz einige Planungstools, die es ermöglichen, Racks am Rechner durchzuplanen.

Das umfangreichste Planungstool im Netz ist modulargrid.net . ist eine umfassende Datenbank von real verfügbaren Modulen mit Suchmaschine und der Möglichkeit, eigene Racks zusammenzustellen und einer sehr aktiven Community, die ihre virtuellen Racks publiziert und sich untereinander austauscht. Die Möglichkeiten sind so umfangreich, dass es auf AMAZONA.de einen eigenen Workshop zu dem Thema mudulargrid.net gibt, diesen findet ihr hier:

https://www.amazona.de/workshop-modulargrid-onlineplaner-fuer-modularsynthesizer/

Eine weitere Möglichkeit, in die Welt der Modular-Systeme hineinzuschnuppern, sind Software-Emulatoren. VCV und Softube Modular emulieren dabei existierende Hardware und ermöglichen es so, auf dem Rechner Racks zusammenzustellen und Patches zu erstellen, die man dann in reale Hardware umsetzen kann. Die Möglichkeiten sind umfangreich und klanglich überzeugend, total Recall ist ein wesentlicher Punkt für die Emulationen im Rechner. Wer jedoch jemals selbst am Modular-System gepatcht, gegrübelt und gedreht hat, dem wird hier Essentielles fehlen.

Genau das haptische Erlebnis und natürlich die Optik mit all den blinkenden LEDs machen das spezielle Erlebnis eines Modular-Systems aus, eine Modulationsmatrix im dritten Untermenü ist eben nicht sexy. Mit der systembedingten Arbeitsweise eines Modular-Systems macht man im Produktionsalltag keine Meter, Zeitdruck und Modular-System passen nicht zusammen. Genau das ist aber auch das Schöne daran, dass man sich eben Zeit nehmen muss, um dann in neue Klangwelten abzutauchen zu können – genau so, wie man sich Zeit nehmen sollte, um das Basissetup seines ganz persönlichen Modular-Synthesizers durchzudenken, denn größer wird das System erfahrungsgemäß sowieso.