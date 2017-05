Workshop Bühnenmonitoring oder InEar

In den goldenen Zeiten des Rock war man was Lautstärke angeht sehr kindlich unbekümmert. Inear war noch nicht erfunden und laut war einfach gut. Das hat nicht nur das Gehör der Zuschauer geschadet, sondern auch den Musikern. John Entwistle, der THE WHO Bassist, hat dadurch sogar einen guten Teil seines Darms eingebüßt. Das kam vom Anlehnen an die Bassbox. Heute empfinde ich Inear als notwendig. Profies sollten damit spielen können. Außerdem ermöglicht es den freien Blick auf die Bühne.

Ich kann mich an kein großes Konzert ohne »Inear on Stage« erinnern. Außer den genannten Vor- und Nachteilen gibt es noch einen Aspekt: Über die Inears können Regieanweisungen etc. an die Musiker gegeben werden. Das ist wichtig bei weitläufigen Bühnen und Videoaufzeichnungen. Ich gehe als Zuschauer immer mit Gehörschutz zum Konzert – weiss man doch nie wie laut das wird.