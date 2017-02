Workshop: Gitarren TÜV – Tipps und Tricks Gitarre, Teil II

Obwohl wir es gerne verdrängen, so müssen wir doch akzeptieren, dass nichts ewig hält und es somit, gerade bei intensivem Gebrauch unserer Instrumente, zu Verschleißerscheinungen kommen wird. Dieses gilt vor allem für den Bühnenmusiker als auch dem stark ambitionierten Hobbymusiker. Alle anderen Gitarristen bzw. Bassisten werden wahrscheinlich nicht viel vom Zahn der Zeit, der an ihren Instrumenten nagt, mitbekommen, die, weil jene das Haus nicht verlassen, keinen besonderen Temperatur- und Lichtschwankungen ausgeliefert sind und auch nicht von „Hardware zersetzenden Bühnenschweiß“ beeinträchtigt werden. Ein Instrument, das nur im trauten Heim gespielt wird, läuft auch deutlich weniger Gefahr, einem betrunken Bandkollegen, unvorsichtigen Fans oder unvorhersehbaren äußerlichen Einwirkungen zu begegnen. Am meisten vom Verschleiß betroffen sind im Allgemeinen der Hals bzw. die Bünde, da sie mit jedem gegriffenen Ton einer physischen Kraft ausgesetzt sind. Aber auch andere Teile unserer Gitarren und Bässe sind davon betroffen.

Nachdem wir uns in Teil I des Workshops Tipps und Tricks Gitarre mit dem Hals beschäftigt haben, wollen wir uns nun im zweiten Teil unseres Gitarren TÜV den weiteren Parts unseres elektrischen Instruments wie Korpus, Hardware, Elektrik, kleinen Reparaturen oder auch Modifikationen widmen. Let’s get started!

Der Korpus – Basis unserer Gitarre und Beginn unseres Gitarren TÜV

Regelmäßig bzw. wenn unsere Instrumente in die Jahre kommen, sollten wir gelegentlich einmal die Politur auspacken und mit einem Lappen aus Baumwolle (altes T-Shirt etc.) für neuen Glanz sorgen. Dies gilt gleichermaßen für die Hardware aus Chrom, Gold oder Nickel. Manchmal muss man sogar zu einer alten Zahnbürste greifen, um an schwer zugängliche Stellen, z.B. an den Steg zu gelangen.

Gerade dort lagern sich, soweit die Gitarre bzw. der Bass viel (insbesondere auf der Bühne) gespielt wird, Schweißreste ab, die die Chrom-, Gold- etc. Beschichtung anlöst. Bei meiner 19 Jahre alten Strat, die von einem Frankfurter Gitarrenbauer für mich angefertigt wurde, war nach ca. 3.000 Auftritten von meinem Vibratosystem an einigen Stellen, wo der Handballen aufliegt, nur noch das blanke Kupfer bzw. dunkler Rost zu sehen. Da ich das Vibratosystem noch nicht austauschen wollte, behalf ich mir auf die Schnelle mit klarem Nagellack, um die Brücke vor weiter fortschreitender Korrosion zu schützen.

Das ist natürlich keine Dauerlösung und so werde ich gezwungen sein, das Vibratosystem doch zu erneuern. Regelmäßige Pflege kann solche Maßnahmen eventuell herauszögern und somit auf einen späteren Zeitpunkt schieben. Manchmal muss man aber auch mit dem Austausch von Teilen rechnen.