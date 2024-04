Air Music Tech Ring the Alarm, MPC Plug-in

Dancehall in der MPC

Mal nicht HipHop oder Dance – mit Ring the Alarm stellt Air Music Tech erstmals ein Plug-in für die Akai MPC-Serie vor, das auf Reggae, Dub und Dancehall ausgerichtet ist. Es weckt Erinnerungen an das alte VST-Plug-in Dub Siren.

Der Name des Plug-ins ist eine Reminiszenz an den gleichnamige Song von Tenor Saw bzw. der Dancehall-Version von Buju Banton. Allerdings stehen diese Tunes nicht unbedingt für den Einsatz von Siren-Sounds.

Das Plug-in kombiniert einen sehr einfachen Synthesizer mit den für Dub so typischen Effekten Spring-Reverb und Tape-Delay, die hier in einer Sektion zusammen bedient werden.

Der Synthesizer besitzt einen Rechteckoszillator, dessen Tonhöhe durch einen LFO moduliert werden kann, während die LFO-Frequenz wiederum mit einer Hüllkurve gesteuert wird. Die damit realisierten Effekt-Sounds, die wie Vintage Sci-Fi klingen, wurden speziell bei Dancehall-Riddims und Dub-Tracks extensiv eingesetzt.

Der Oszillöator lässt sich auch chromatisch spielen und das Plug-in besitzt inter zusätzlich ein Lowpass-Filter und eine zweite Hüllkurve für den VCA.

Air Music Tech Ring the Alarm ist für die MPC Software sowie die Hardware-Modelle MPC One, MPC One+, MPC Live, MPC Live2, MPC X/SE, MPC KEY 37 und MPC KEY61 (jeweils mit der Firmware 2.12.2) verfügbar. Eine Version für die Akai Force ist derzeit noch erhältlich. Das Plug-in kostet im Air Online-Shop 24,99 Euro.