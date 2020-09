Apple Herbst 2020: iPad 10.2″, iPad Air 10.9″, iPadOS 14

Neuer USB-C iPads für Musiker

In der Keynote vom 15. September haben Apples zwei neue iPads und iPadOS 14 vorgestellt. Die Neuerungen kommen eher unterschwellig daher, sind aber nicht zu unterschätzen! Wenden wir uns aber zuerst der Hardware zu.

iPad 8.Gen

Das neuen 10.2 Zoll iPad der 8. Generation hat noch die „klassiche“ abgerundete Unterseitenschale die locker bis zum ersten iPad Air zurückgeht und die ich immer als sehr angenehm zum Halten empfunden habe. Die Maße betragen 250,6 x 174,1 x 7,5 mm bei 490 g (WiFi)

Im Innern arbeitet ein bereits bekannter A12 Bionic SoC (System on a Chip), also ein Erbe vom aus dem iPad Air 3.Gen von 2019. Der A12 im neuen iPad soll gegenüber dem A10 Fusion im iPad der 7. Generation 40 % mehr CPU-Leistung bieten. Der A12 im Vorgänger-Air brachte im Single-Core Betrieb 1116 Punkte und im Multi-Core Betrieb 2789 Punkte, während der A12X im 2020er iPad Pro 12.9“ im Single-Core 1103 Punkte und im Multi-Core 4407 Punkte erreicht. An der Akkulaufzeit von 10 Stunden ändert das aber nichts.

Am Display hat sich ebenfalls nichts geändert. Das 10.2 Zoll Retina-Display in IPS-Technologie bietet eine Auflösung von 2160 x 1620 Pixeln bei 264 ppi und 60 Hertz. Auch der Home-Button mit Touch-ID-Sensor mit Apple Pay-Unterstützung und der Lightning-Anschluss sind geblieben. Somit bleibt der Apple Lighting-USB3-Adapter auch weiterhin unumgänglich für iPad-Musiker. Immerhin dürfen wir uns auch in Zukunft weiter über den 3,5mm Kopfhöreranschluss freuen, ebenso wie über die Unterstützung des Apple Pencil 1. Generation (der runde!), was im Licht von iPadOS 14 noch mal richtig Stimmung macht.

Leider sind die Apple Keyboards Smart Keyboard Folio und Magic Keyboard nicht mit dem 8. Gen iPad kompatibel, nur das Smart Keyboard ist kompatibel mit dem iPad 8.

Bluetooth 4.2 ist auch geblieben. Hier hätte Apple durchaus schon etwas mehr nachreichen dürfen. Auch beim WLAN bleibt das neue iPad mit WLAN (802.11a/b/g/n/ac) auf der bekannten Seite.

Das iPad 8 ist ein recht gutes Upgrade zum Vorgänger und allem in allem schon absolut ausreichend für das Musikmachen mit dem iPad. Allerdings sind 32 GB nur zum empfehlen, wenn man auch die Charakterstärke hat sein iPad regelmäßig aufzuräumen und Recording-Projekte etc. auszulagern, denn man neigt ja schon unweigerlich dazu, sein iPad zu mästen und nicht aufzuräumen. Wer sehr viel mit Audio und Video arbeitet für den sind 128 GB deutlich entspannter.

Das iPad 8. Gen ist ab Oktober 2020 bestellbar.

iPad Air

War das iPad Air 3.Gen von 2019 ein recht mäßiges Upgrade, darf man beim Air 2020 wieder aktuellste Technik genießen. Das liegt vor allem an dem brandneuen A14 Bionic SoC, der einen massiver Sprung im Vergleich zum A12-Z des aktuellen iPad Pro 2020 darstellt. Der A14 ist nämlich der erste Apple-Chip der in 5 nm-Technologie gefertigt wurde (während Intel noch nicht mal 7 nm gebacken bekommt). Derzeit stellen nur Samsung und TSMC (Apple-Zulieferer) Chips in 5 nm-Technologie her. Das bedeutet schneller, bei weniger Energieverbrauch und mehr Funktionen auf weniger Raum.

Der A14 Bionic legt auch im Bereich Machine-Learning und neurale Bearbeitungen massiv zu. So wurde auf der Apple Keynote z.B. das maschinengestützte Upskaling von Videos und die Echtzeiterkennung von Bewegungsmustern als Beispiele aufgeführt.

Nicht ganz damit mithalten, aber immer noch sehr wichtig, kann der Wegfall des Lightning-Ports beim neuen iPad Air der 4. Generation. Nun bekommt auch das Air einen USB-C -Anschluss (USB 3.1 Gen 2) . Das beendet für Air-Käufer zwar die Notwendigkeit des Lighting-USB3-Adapters, aber nicht die Suche nach guten USB-C Kabeln und -Adaptern, die auch nicht gerade billig sind. Auf eine USB 3-Zertifikation sollte man hier schon acht geben.

Leider geht mit USB-C auch der 3,5mm Kopfhöreranschluß verloren, was einen doch bitteren Nachgeschmack hinterlässt.

Eine kleine große Änderung betrifft allerdings den Touch-ID-Sensor der, völlig neu konzipiert, nun in den Power-Taster integriert wurde und damit den Home-Taster wegrationalisiert.

Dadurch konnte die Display-Diagonale von 10,5 auf 10,9 Zoll vergrößert werden. Dadurch betragen die Abmessungen jetzt 9.74“ (247.6 mm) x 7“ (178.5 mm). Die Dicke ist mit 0.24“ (6.1 mm) gleich geblieben, wie auch die kantige Gehäuseform selbst, die vom iPad Pro übernommen wurde. Dazu neue Air 4 hat hier sogar den Vorteil gegenüber dem iPad Pro, da hier auf FaceID verzichtet wurde und das ist ein Trade-Off, der nicht all zu schwer fallen sollte. Außerdem sind alle Funktionen eh über Gesten und das Kontrollcenter erreichbar sind.

Den einzigen Vorteil den der Home-Button hatte, war eventuell ein besserer barrierefreier Zugang zu bestimmten Hilfsfunktionen.

Das Display ist ein 10,9“ True Tone Liquid Retina Display mit 60 Hz in IPS-Technologie mit einer Auflösung von 2360 x 1640 Pixeln bei 264 ppi und einer Anti-Reflex-Beschichtung.

Mitt dem iPad Air 4.Gen ist der effektive Abstand zu den iPad Pros deutlich gesunken. Bis auf das 120 Hz Display, die bessere Kamera (LiDar) und 1 oder 2 GB mehr Arbeitsspeicher hat ein iPad Pro für Musiker praktisch keine Vorteile mehr. Nur wer viel mit Video arbeitet wird die Vorteile des iPad Pros noch effektiv ausnutzen können.

Doch auch hier schließt das iPad Air auf, denn 4k-Video mit 60 FPS sind genauso möglich wie Zeitlupe mit 240 FPS. Fehlen nur die Weitwinkel-Objektive und die Rauschunterdrückung. Bei der Fotokamera sind die Unterschiede zwar noch etwas größer, aber wirklich nur für Fotographen relevant.

Es fallen sogar die Hürden für den Apple Pencil der 2. Generation und die Apple Keyboards Smart Keyboard Folio und Magic Keyboard, die alle bisher den iPad Pros vorenthalten waren.

Was drahtlose Konnektivität angeht so gibt es für das neue Air aktuelles 802.11ax WLAN 6 und Bluetooth 5.0.

Das iPad Air 4.Gen gibt es in den Speichergrößen 64 GB und 256 GB. Die Einstirgsgröße dürfte schon für die allermeisten iPad-Musiker mit ein klein wenig haushalten ausreichen, wenn man nicht jeden Müll auf dem Gerät lässt. Für Videoverarbeitung und Musiker die wirklich ausschließlich mit dem iPad arbeiten während 265 GB zu empfehlen, wobei die Videofraktion sicher eh auf das iPad Pro ausweicht, weil dort die ernst zu nehmende Kamera zu finden ist.

Das iPad Air 4.Gen ist ab Oktober 2020 bestellbar.

iPadOS 14

Scribble

Das neue OS bietet jetzt für Musiker vordergründig keine nennenwerten Vorteil, außer (vielleicht, irgendwann) mehr Betriebsstabilität. Auf jeden Fall kommt der Umstand der Kompatibilität der Apple Pencil auch mit den Einstiegermodellen nicht von ungefähr. Denn mit dem neuen OS integrieren Apple diese Eingabegerät voll in den Workflow ihrer iPads.

Angefangen mit der Betriebsystemfunktion Scribble, mit der man nun einfach mit dem Pencil in absolut jedes Dokument und jedes Texteingabefeld einfach mit dem Pencil reinmalen kann und wenn man in der Form von Buchstaben malt, diese auch automatisch in Text umgewandelt werden. Wer die Arbeit und das Schreiben mit dem Apple Pencil kennt, weiß um wieviel natürlich sich das anfühlt, als auf dem Bildschirm zu Tippen. Von den überschwappenden Nostalgiegefühlen für die Generation über 30 ganz zu schweigen.

Notes

Mit Notes wird Handschrift so Bearbeitungsfähig wie mit einem Textprogramm, inklusive Verschieben, Löschen, Einfügen, Kennzeichnungen wie Unterstreichen, Einkreisen, in Text umwandeln, Formerkennung für Zeichnungen und Diagramme, so wie Zahlen- und Datenerkennung. War man bisher hierbei noch auf spezielle Apps wie Readdle Nebo oder Notes Plus (wobei die ihre Handschrifterkennung von Readddle lizenziert haben), oder Notability angewiesen, so gibt es diese Funktion nun Systemweit.

Meine Investitionszufriedenheit in den Apple Pencil hat sich gerade vervielfacht. Das bringt jetzt außer bei Notensatzprogrammen für Musiker jetzt ehr wenig, aber wer weiß. Daneben soll auch für das aktive Arbeiten mit der Benutzeroberfläche des iPads stark verbessert worden sein. Bessere und aussagekräftigere Suchfunktion, neue und übersichtlichere Widgets und nicht zuletzt eine verbesserte Handhabung von Overlay und Multitasking inklusive Sidebar und Pull-Down-Menüs.