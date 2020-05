DAW Update: Apple Logic Pro X – Kostenloses Update 10.5 ist da

Massig neue Features in Version 10.5

Vor einigen Wochen konnte man bereits die ersten Bilder davon sehen, denn ein vermeintlicher Beta-User konnte sich wieder mal nicht zurückhalten. Oder war es doch nur ein unbeabsichtigter Leak? Letztendlich ist es auch egal, denn heute hat Apple Logic Pro X 10.5 nun offiziell vorgestellt. Was alles neu ist, erfahrt ihr in dieser News.

Neue Features in Logic Pro X 10.5

Live Loops

Unter dem Punkt „Live Loops“ können Logic Anwender ab Version 10.5 nun Loops auf neue freiförmige und nichtlineare Weise erstellen. Loops, Samples und Aufnahmen können in einem neuen musikalischen Raster organisiert werden, in dem Musiker verschiedene Arrangement-Ideen spontan ausführen und in der Zeitleiste festhalten können. Von dort aus können die Spuren mit allen professionellen Produktionsfunktionen von Logic weiter verfeinert werden.

Remix FX erweitert Live Loops um eine aufregende Sammlung elektronischer Effekte wie Bitcrusher, Filter, Gater und Repeater, die in Echtzeit auf einzelnen Spuren oder im gesamten Song-Mix angewendet werden können. Beide Funktionen werden noch leistungsfähiger, wenn die kostenlose Logic Remote App verwendet wird, mit der Nutzer ihr iPhone oder iPad mit ihrem Mac koppeln können, um eine Multi-Touch-Steuerung von Live Loops und Remix FX zu ermöglichen.

Sampler und Quick Sampler

Der EXS24 Sampler begleitet Logic User schon viele Jahre, unzählige EXS-Instrumente hat man über die Jahre hier angelegt. Der „Sampler“ stellt nun die nächste Generation davon dar. Ein völlig neues, moderne Design und erweiterte Sound-Shaping-Steuerelemente bietet er und das bei voller Abwärtskompatibilität, super. Multigesampelte Instrumente lassen sich hiermit erstellen und bearbeiten. Dabei kommen intuitive Drag-and-Drop-Steuerungen zum Einsatz, mit Hilfe derer auch komplexe Produktionsaufgaben automatisiert werden können.

Der „Quick Sampler“ ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, jeden einzelnen Klang in ein spielbares Instrument zu verwandeln – unabhängig davon ob dieser direkt in Logic, im Finder oder in den Sprachmemos vorliegt oder man ihn ganz einfach selbst im Quick Sampler aufnimmt. Mit nur wenigen Klicks kann ein importiertes Sample getrimmt, geloopt und über einen Keyboard-Controller abgespielt werden. Der Klang lässt sich zuvor noch mit diversen Sound-Shaping-Steuerelementen bearbeiten.

Beat-Erstellung

Logic Pro X 10.5 bietet eine Sammlung neuer kreativer Werkzeuge, die so konzipiert sind, dass sie im Zusammenspiel schnell und flüssig Beats erstellen können – das scheint vor allem für die Beat-Produktion im Hip-Hop dienlich zu sein. Hierfür bietet Logic Pro X nun neue Tools:

Step Sequencer ist ein neuer Editor in Logic, der entwickelt wurde, damit Drum-Beats, Bass-Lines und melodische Stücke mit einer Oberfläche programmiert werden können, die von klassischen Drum-Machine-Workflows inspiriert ist. Er kombiniert einen pattern-basierten Stil der Musikerstellung mit Bearbeitungsoptionen für die Erstellung von Originalteilen – mit Kontrolle über Notenanschlagstärke, Wiederholung, Gate, Skip, Abspielrichtung und Randomisierung.

Ebenfalls neu: Drum Synth bietet eine umfangreiche Sammlung von Kick-Drums, Snares, Toms und perkussiven Klängen, die vollständig durch Software erzeugt werden. Jeder Ton wird hierbei von speziellen klangformenden Steuerelementen begleitet. Drum Synth-Sounds können auf jedem Pad im Drum Machine Designer verwendet werden, wo sie sogar mit Samples für kreative Sounddesign-Optionen gemischt werden können.

Als dritter im Bunde: Der Drum Machine Designer, ein Werkzeug zum Erstellen elektronischer Drum-Kits in Logic, wurde verbessert, um es in die neuen Sampling- und Beat-Programmier-Workflows zu integrieren. Jedes Drum-Pad kann die neuen Quick Sampler- und Drum Synth-Plugins aufnehmen, wodurch die Bearbeitung und Formung einzelner Sounds innerhalb eines Drum-Kits vereinfacht wird. Nachdem die Kits erstellt wurden, können sie in Echtzeit abgespielt oder mit dem Step Sequencer programmiert werden.

Logic Remote

Über die kostenlose Begleit-App Logic Remote können Nutzer, die ein iPhone oder iPad mit ihrem Mac koppeln, Logic Funktionen und Instrumente per Multi-Touch steuern. Auch hier gibt es ein größeres Update zu verzeichnen, so das das Triggern von Sounds in Live Loops, das Durchsuchen und Hinzufügen von Loops und das Anwenden von Remix FX auf einer Session möglich wird.

Optimierte Leistung für den Mac

Laut Apple wurde die neue Version von Logic Pro X an die aktuelle Mac-Hardware angepasst um so noch mehr Leistung heraus zu holen. Genauere Informationen gibt es hierzu nicht, aber man kann davon ausgehen, dass damit vor allem der Mac Pro gemeint ist. Im Test werden wir sehen wie sich die Performance von Logic verhält.

Insgesamt scheint das ein mehr als interessantes Paket für alle Logic User zu sein. In der offiziellen Ankündigung zum Update steht nichts ob auch kleinere Verbesserungen implementiert wurden, aber davon kann man vermutlich ausgehen. Im ausführlichen Test, dem wir uns sofort widmen werden, können wir dann mehr in die Details gehen.

Preis und Verfügbarkeit

Wie bei Apple üblich, sind neue Produkte und Updates in der Regel sofort nach Bekanntgabe erhältlich. Bei Logic Pro gibt es da glücklicherweise keine Ausnahme, so dass das Update ab sofort über den Apple Store heruntergeladen werden kann.

Für alle bestehenden Kunden ist das Update kostenlos (was an sich schon ein Highlight ist), Neukunden werden weiterhin mit 229,99 Euro zur Kasse gebeten. Kostenlose Testversionen sind über die Logic Website erhältlich.