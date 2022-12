Arturia MiniFreak V, nun auch als Plug-in, AU, VST

Arturia Minifreak auch als Plug-in, aber..

Arturia hat das Plug-in MiniFreak V veröffentlicht, das genau seinem Hardware-Pendant entspricht – und den Besitzern des Synthesizers vorbehalten ist. Wird das so bleiben oder wird Arturia das Plug-in später auch separat anbieten?

Den Keyboard-Synthesizer MiniFreak hatten wird gerade erst im Test, den ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

Die Struktur von MiniFreak V ist zwar mit dem Hardware-Gerät identisch, dennoch kann das Plug-in ein paar Vorteile ins Spiel bringen. Es gibt drei unterschiedliche Ansichten des GUI. Die vereinfachte Main-View zeigt in großzügiger Anordnung die Oszillatoren, Filter und FX samt ihrer Parameter. In der Advanced View werden zusätzlich LFOs und Hüllkurven sowie Chord- und Voice-Menüs dargestellt. Außerdem lässt sich das untere Feld zwischen Keyboard, Macro/Matrix und LFO Shaper umschalten. Die Sequencer View zeigt den integrierten polyphonen Step-Sequencer / Arpeggiator in einer Grid-Ansicht inkl. Velocity und Modulationswerten.

Das Plug-in ist mit einer Library von mehr als 250 Prestes ausgestattet. Presets können zwischen Hard- und Software ausgetauscht werden. Das Keyboard kann als Controller für das Plug-in genutzt werden. Außerdem sind In-App Tutorials in die Software integriert, die das Instrument und seine Parameter erklären und Tipps der Sounddesigner beinhalten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Arturia MiniFreak V liegt in den Formaten VST, AAX und Audio Unit für Windows (64 Bit) und MacOS vor und kann von registrierten Besitzer des Hardware-MiniFreak bei Arturia heruntergeladen werden.