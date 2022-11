Black Box: Yamaha RM50 Drum-Expander (1991)

Yamaha RM50 Rhythm Sound Module, Pop Drums in a Box

Die Geschichte der Drumsounds im 19 Zoll Format

Auf Drum- und Percussion-Sounds spezialisierte Klangerzeuger im Rack-Format waren in den 80ern und 90ern des letzten Jahrhunderts gerne benutzte Produktionstools. Heute selbstverständliche viele Gigabyte umfassende Samplelibrarys oder Software-Instrumente wie Spectrasonics Stylus RMX waren noch Zukunftsmusik. MIDI-Sequencer in Form von Logic oder Cubase am Atari ST oder PowerMac waren Studiostandard, die limitierenden Sequencer der Drumcomputer selbst konnten dank MIDI umgangen werden. Die Hersteller haben auf den Bedarf reagiert und Drumsounds in Form von Modulen auf den Markt gebracht. Im Gegensatz zum heutigen Trend, Klangerzeuger in Pultgehäuse zu verpacken, war das 19 Zoll Rack das Format der Zeit. Die Geräte basierten dabei entweder auf erfolgreichen Drumcomputern wie z. B das R-8M Modul von Roland, das die Klangerzeugung des Roland R-8 im Rack-Format zusammenfasste oder waren Sidekicks von Rompler-Modulen wie zum Beispiel das E-Mu Procussion Modul, das auf dem erfolgreichen E-Mu Proteus basierte, der wiederum auf den E-Mu EIII Samplern aufbaute.

Yamaha RM50 vs Roland R8-M

Der Yamaha RM50, der 1991 wohl als Reaktion auf Rolands R-8M das Licht der Studiowelt erblickte, basierte einerseits auf dem Yamaha RY30 Drumcomputer, andererseits war das Rack baugleich mit dem Yamaha TG-500 Soundmodul.

Gegenüber seinen Wettbewerbern hatte der Yamaha RM50 aber einen entscheidenden Vorteil, er besaß resonanzfähige Filter (digitale Emulationen), die sich dynamisch antriggern ließen.

Der RM50 verwendete Yamahas AWM2 Engine mit 16 Bit Samples und hochwertigem 22 Bit D/A-Wandler. Dank der 16-stimmigen Klangerzeugung mit digitalem Filter, Wave-Layering und umfangreicher Parametrisierung kann der RM50 durchaus auch als Drum-Synthesizer bezeichnet werden. Wie beim R8-M von Roland gibt es auch beim RM50 die Möglichkeit, den internen Sample-Content durch die Verwendung von Wave-Cards über drei Card-Slots zu erweitern. Dabei werden Cards für den RY30 Drumcomputer akzeptiert, aber auch Cards für den Yamaha SY77 und SY55. Der vierte Card-Slot ist für Data-Cards reserviert, die den internen Speicher für Klangprogramme und Drumkits erweitern, falls die 500 Presets und 128 User-Voices sowie die 64 Preset und 64 User-Drum-Kits nicht ausreichen sollten. Zusätzlich konnte ein optionales 512 kByte großes RAM in Form eines Expansion-Boards erworben werden, das über MIODI-Sample-Dump befüllt werden konnte.

Ein nicht zu unterschätzendes Feature des RM50 ist auch die Möglichkeit, diesen als Audio-to-MIDI-Converter zu verwenden, über sechs Audio-Trigger-Eingänge können die Sounds des RM50 abgefeuert werden.

Yamaha RM50 Hardware

Wie von Yamaha nicht anders zu erwarten, sind die Verarbeitung und die verwendeten Materialien auf hohem Niveau, Stichwort roadtauglich. Die Front des 35 cm tiefen 19 Zoll Racks mit nur einer Höheneinheit besteht aus hochwertigem Kunststoff, der auch nach 30 Jahren Existenz keine materialbedingten Alters- und Auflösungserscheinungen aufweist. Das restliche Gehäuse ist aus Stahlblech gefertigt. Die Front ist sehr aufgeräumt, von links nach rechts der Netzschalter, unter zwei Status LEDs für MIDI und Edit ein Kopfhörerausgang. Daneben sehr großzügig dimensioniert der Volume-Regler. Die nicht zu unterschätzende Anzahl an Parametern der Sounds und Kits und sonstige alltäglich wichtige Vorgänge wie Speichern und Systemeinstellungen werden über die 12 Taster neben dem zweizeiligen hinterleuchteten LC-Display eingestellt. Die vier Cardslots rechts schließen die Vorderseite ab.

Anschlüsse des Drumexpanders

Die Rückseite des RM50 lässt keine Wünsche offen, mehr kann man in ein 19 Zoll Rack mit einer Höheneinheit nicht verbauen. MIDI-Trio, sechs Trigger-Inputs, 6 Einzelausgänge und der Stereo-Main-Out sowie das Netzkabel sind von links nach rechts aufgefädelt. Das Netzteil befindet sich im Gerät, das Netzkabel kommt aber aus dem Gehäuse, es ist also kein Kaltgerätestecker vorhanden.

Die Klangerzeugung des RM50

Zum Aufwärmen hört man sich am besten einmal die Demosongs an und hier offenbart sich schon das größte Manko am RM50 – das Userinterface. Ohne Blick in das mit über 130 Seiten sehr umfangreiche Handbuch geht da nichts. Die Demo-Songs sind im Utility-Menü gut versteckt. Erfreulich allerdings, was nach dem Menu-Diving an das Ohr gelangt, der Sound ist druckvoll und klar. Einige der Sounds haben einen hohen Wiedererkennungswert im Kontext der Popmusik der 90er.

Das grundlegende Element der Klangerzeugung des RM50 ist die Voice. Diese wird per MIDI-Note getriggert. Unterschieden wird zwischen fix gepitchten Rhythm-Kit-Voices oder einer dem getriggerten Notenwert entsprechenden Pitched-Voice. Bässe oder Sequenzen zusätzlich zu den Drums lassen sich mit dem RM50 also umsetzen.

Eine Voice besteht aus bis zu zwei Elementen, wobei bei fixed pitched Sounds nur die Schwingungsformen von B0 bis A2 aus 2 Elementen bestehen können. Jeder Stimme ist ein Attenuation-Parameter zugewiesen, der die Grundlautstärke regelt, um die Sounds eines Kits untereinander einpegeln zu können.

Über easy edit Menüs können Volume, Balance, Pan, Pitch, Delay und Filter für beide Elemente schnell angepasst werden, für die tiefergehende Editierung ist dann menu diving mit all den Limitierungen des spartanischen User-Interfaces angesagt, wie es in den 90ern eben so üblich war.

Die Synthese-Engine dagegen ist für ein Drum-Modul sehr umfangreich.

Basis sind die 133 AWM2 Schwingungsformen, die im internen Speicher abgelegt sind. 15 Bassdrums, 27 Snaredrums, 7 HiHats, 7 Cymbals, 9 Toms, 21 Percussion-Sounds, Ambiences, Attack und Body von Bassdrums, Rim-Shots, Metallisches, FX und zuletzt noch ein paar Synthesizer Schwingungsformen bilden ein solides Fundament, das wie schon eingangs beschrieben erweiterbar ist.

Die Lautstärkehüllkurve wurde dem Bedarf eines Drumsynthesizers entsprechend ausgelegt. Attack, Punch, Decay und Release sind die Parameter der Wahl.

Das Filter des Yamaha RM50

Einzigartig bei Drumexpandern der 90er

Das gut klingende digitale Filter arbeitet in den Modi LPF12, LPF24, HPF12 und HPF24. Gemessen am Alter der Hardware klingen die digitalen Filter immer noch und haben die entsprechende 90er-Patina.

Die Hüllkurven für Lautstärke und Filter wurden für Drums und Percussion optimiert, das digitale Filter klingt gemessen am Alter der Algorithmen immer noch gut und vermag den Samples mehr Lebendigkeit einzuhauchen. Vor allem erlaubt es aber auch die Generierung synthetischer Drumsounds, die ihren eigenen Reiz besitzen.

LFOs und weitere Parameter

Ergänzend zu den Filtern kann der geneigte Soundverbieger mit LFO und Pitch-EG das vorliegende Sample-Material weiter bearbeiten.

Macros und Display-Chase

Da die Bedienung einer Synthesizer-Engine mit nur 12 Tastern ohne Dial oder Slider mühsam sein kann, hat Yamaha dem RM50 die Funktion Makros spendiert. Mittels Makros kann man Sequenzen von notwendigen Tastenkombinationen aufzeichnen, um auf schnellerem Weg in das jeweilige Untermenü zu gelangen.

Display-Chase ist auch ein nettes Feature, ist es aktiviert, ist immer der zuletzt per MIDI getriggerte Sound zur weiteren Editierung aktiviert.

Yamaha RM50 – MIDI

Der RM50 selbst hat ja leider keine Echtzeitregler zur Änderung von Parametern an Bord, da ist es natürlich interessant, was man über die MIDI-Schnittstelle ansteuern kann, um diese Limitierung zu umgehen. Erfreulich ist dabei die sehr umfangreiche Dokumentation der MIDI-Implementierung im Benutzerhandbuch. Das hat es Drittanbietern ermöglicht, Editoren für den RM50 zu programmieren. Ein Beispiel dafür ist der RM-50 Manager von linuxtech.net, der auf Linux und Windows läuft und mit dem sich der RM50 bequem und übersichtlich editieren lässt. Aber auch über MIDI-Control-Change lassen sich Volume, Pitch, Decay, Pan, Filter, Balance und Modulation steuern und somit über aktuelle Sequencer automatisieren.

Einsatz im Studio

Für diesen Test habe ich den RM50 sowohl über Cubase als auch über eine AKAI MPC-X als Sequencer über die MIDI-Schnittstelle angesteuert, das alles funktionierte problemlos, der RM50 ist ein verlässliches Produktionstool. Nimmt man die Sounds dann als Einzelspuren auf und poliert sie in der DAW auf, lässt sich der RM50 sehr schön in Arrangements einbetten.

RM50 – das Bdenutzerhandbuch

Bei meinem Testgerät war ein gedrucktes und gebundenes deutschsprachiges Benutzerhandbuch beigelegt. 135 Seiten. Ein Kompendium, in dem wirklich alles im Detail beschrieben wird. Was für ein Unterschied zu den mickrigen Startup-Faltblättern, die heute üblich sind, abgesehen vom aktuellen Trend, Benutzerhandbücher nicht einmal mehr als PDF, sondern nur noch online im Browser abrufen zu können. Ich empfand es einfach als eine Wohltat, im Studio in diesem Benutzerhandbuch zu schmökern, ohne wieder ein Tablet, ein Handy oder anderes bemühen zu müssen. Das wollte ich zum Schluss einfach einmal loswerden.

Nicht los werden wollte ich nach Abschluss des Tests den Yamaha RM50, ich habe ihn im Laufe des Testzeitraumes gerne eingesetzt, nie für ein komplettes Drum-Arrangement, sondern für einzelne gezielte Soundzitate.

Der Yamaha RM50 on YouTube