Destiny+ Czorchralski Cells, Percussion-Synthesizer

Chemische Drums & Noises

Destiny+ Czorchralski Cells ist ein … Percussion-Synthesizer. Wie bereits der … Synthesizer 16 Psyche stellt auch diese Entwicklung des Ingenieurs „Kirkis“ eine Herausforderung für das Verständnis, die Anwendung und das Ergebnis dar.

Die Webseite gibt nur fragmentarische Information preis. Czorchralski Cells wird als „6 / 7 Voice Drum Electronic Instrument“ beschrieben, das komplexe Polyrhythmen, Klangfarben und Spektren erzeugt.

Das Blockschaltbild lässt immerhin ein paar Details erkennen. Es gibt vier Through Zero Oszillatoren mit Phase Modulation, Modulatoren mit S&H, Noise, Sine etc., XOR Ringmodulatoren, sogenannte 4 Quadrant Drum Cells, Hüllkurven und weitere Elemente wie ein 20 Stage Phaser und ein Mixer für die sechs Voices.

Als mehrfache Triggerquelle fungiert offenbar ein Multiplex Gate Pulse Network. Das Gerät ist mit zahlreichen Patch-Buchsen (Banana-Format) und Reglern ausgestattet. Außerdem gibt es fünf Joysticks mit denen je nach Patch die Funktionen intuitiv gesteuert werden können.

Auf dem Panel sind die Verbindungen samt der dahinterstehenden Formeln aufgedruckt, denn die Idee von Czorchralski Cells basiert auf der Arbeit des Chemikers Jan Czorchralski. Man darf jedoch bezweifeln, das sich damit die Logik hinter dem … Synthesizer jedermann sofort erschließt.

Destiny+ Czorchralski Cells ist wieder ein Gerät, das sich auf den experimentellen Einsatz fokussiert. Die Interaktion mit 16 Psyche dürfte interessante bis verstörende Ergebnisse hervorbringen. Wer Interesse an dem … Percussion-Synthesizer hat, kann mit dem Entwickler Kontakt über die Webseite aufnehmen.