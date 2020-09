Digital Waveform User Oscillator für Korg Minilogue XD, Prologue, NTS-1

16 Waveforms vom DW-8000

Programmierer Tim Shoebridge bringt mit dem Digital Waveform User Oscillator den digitalen Teil des alten Hybrid-Synthesizers DW-8000 in die modernen Korg-Synthesizer Minilogue XD, Prologue und NTS-1.

Digital Waveform User Oscillator ist eine Erweiterung für den User-Oszillator der Multiengine von Prologue, Minilogue XD und NTS-1. Hiermit stehen die 16 zyklischen Waveforms des DW-8000 zur Verfügung. Es sind sogar zwei separate Oszillatoren, die auf die gleichen Waveforms zugreifen können. Für jeden der beiden Oszillatoren kann eine Waveform ausgewählt werden, die sich in Oktavlage, Intervall und Detune einstellen lässt. Die Auswahl der Waveforms kann bei gehaltenen Tönen erfolgen, so dass sich hier Wavetable-ähnliche Sounds ergeben.

Beide Oszillatoren lassen sich über den Shape-Regler mischen. Als Bonus gibt es noch einen Rauschgenerator, der sich ebenfalls hinzumischen lässt.

Einen Vintage-Artikel zum Korg DW-8000 gibt natürlich auch bei uns.

Laut Tim Shoebridge gibt es klangliche Abweichungen zum Original. Da unterscheidet sich zunächst einmal die heutige Digitaltechnik zu der von 1985. Trotzdem entstehen hörbare Artefakte, speziell in den höheren Tonlagen. Auch hat der User Oscillator der Multiengine nur wenig Platz, so dass die 16 Waveforms in der Auflösung komprimiert werden mussten, um alle in den Speicher zu bekommen. Nicht zuletzt sind die analogen Schaltungen des Filters und des VCAs von Prologue und Minilogue XD grundverschieden vom DW-8000, so dass eine exakte Reproduktion der Klänge nicht möglich ist.

Wer einen Minilogue XD besitzt, erhält zum Digital Waveform User Oscillator noch 39 Presets, die eigens für diese Erweiterung erstellt wurden. Der Preis beträgt 19,- Dollar und die Installation erfolgt wie gewöhnlich über den Korg Sound Librarian.