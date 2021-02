Ein Nachruf auf Chick Corea

Chick Corea ist von uns gegangen

Wie wird man eine musikalischen Legende gerecht, der auch persönlich alles anders als wie ein Star oder eine Diva auftrat, gerecht ? Scientology Mitglied und ziemlich überzeugt von dem Ganzen, umtriebig in Sachen Jazz-Rock, unzählige Grammies gewonnen, Meilensteine gesetzt … wie ?

Geboren 1941 in Chelsea (USA), stammte aus einem sehr musikalischen Haushalt und mit vier Jahren erhielt der junge Chick bereits klassischen Klavierunterricht. Als ich damit anfing, war ich doppelt so alt und immer noch zu jung dafür. Recht früh fand er Interesse am Jazz, dem er sein Leben lang verbunden blieb. Er kam früh in Kontakt mit einigen Größen der damaligen nordamerikanischen Musikszene und nahm 1966 sein erstes Solo-Album „Tones for Joan’s Bones“ und zwei Jahre später das heute als Klassiker verehrte Album „Now He Sings, Now He Sobs“ auf. Im selben Jahr begann eine andauernde Zusammenarbeit mit Miles Davis, welche sich auf viele Alben erstreckte. Dazu kommen eine Menge Bandgründungen, einige beständig, andere nicht, wie das im Jazz oft üblich ist.

Dabei hat er auch in den späten Zweitausendern mit anderen Genres wie Klassik und sogar Folk experimentiert, kehrte aber ich den letzten Jahren wieder zum Jazz-Rock zurück, am liebsten in kleinen Formation mit anderen kleinen Genies wie Gary Burton, Stanley Clarke, Antonio Sánchez so viele mehr, da hilft nur noch Wikipedia.

Seine Musik lässt sich am besten als groovig, präzise gespielt, messerscharf im Arrangement und frei von Improvisation verstehen – um den Meister zu zitieren: Eine Improvisation ist nur dann gut, wenn man diese nicht als solche erkennt. Man(n) war Chick gut darin, denn er improvisierte oft, aber man hörte es fast nie!

Ich mache kein Hehl daraus, dass ich den Mann bewundere (auch über seinen Tod hinaus, daher hier keine Vergangenheitsform), sowohl von seiner musikalischen als auch seiner Lebensleistung. 1998 gründete er in Clearwater (Florida, USA) die Chick Corea Academy, wo er Workshops für Musiker abhielt, die ihren persönlichen Stil verbessern wollten oder schlicht mal in Kontakt mit dem Meister kommen wollten (persönlich oder per Video). Der Autor dieses Nachrufs macht da keine Ausnahme. Chick konnte einen einnehmen, ohne überfahren zu werden, erkannte Eigenheiten des zu schulenden Künstlers sehr schnell und adaptierte hier Verbesserungen, ohne den Schüler zu verbiegen. Und nein es gab keine Propagandastunde zum Thema Scientology – bei mir jedenfalls nicht.

Ein freundliches, mitteilsames und bescheidenes Genie ist von uns gegangen und ich zumindest werde ihn sehr vermissen.