GForce Software Oberheim SEM, Synthesizer Plug-in

Der kleine Tom

GForce Software stellt nach dem großen OB-E nun mit dem Oberheim SEM ein einzelnes Modul als Software-Emulation des Oberheim-Klassikers vor.

Tom Oberheim hatte mit dem SEM die Grundlage für spätere Synthesizer geschaffen. Two Voice, Four Voice und Eight Voice waren Kombinationen mehrerer SEMs zu polyphonen Keyboards. Aber auch Teile der Schaltungen fanden sich in späteren Geräten wieder.

Das Plug-in Oberheim SEM entstand in Zusammenarbeit mit Tom Oberheim und Marcus Ryle. Während der Entwicklung des OB-E kam zur Sprache, dass es keine Emulation des Hardware-SEM gibt, welches die beiden Veteranen wirklich zufrieden stellte. So ging man das neue Plug-in in konstruktiver Kooperation an.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

ANZEIGE

Die Struktur des Plug-ins ist auf zwei Ansichten verteilt. Das Front Panel zeigt die vertrauten Elemente: zwei VCOs mit Sync, das berühmte Multimodefilter, bei dem von Tiefpass über Notch zum Hochpass stufenlos übergeblendet oder alternativ auf Bandpass umgeschaltet werden kann, zwei Hüllkuvren und ein LFO. Außerdem wurden ein Arpeggiator und Sequencer sowie Kontrollen für Vibrato, Portamento und einige weitere Funktionen hier platziert.

Das Rear Panel bietet einen dritten VCO, einen zweiten LFO, ein Routing-System für die Velocity sowie Reverb und Delay und Einstellmöglichkeiten für Filter Tracking und Aftertouch.

Das Plug-in ist mit über 400 Presets ausgestattet, die über einen Browser verwaltet werden. Es werden die Formate VST2, VST3, AU, AAX für macOS und Windows unterstützt, ebenso ist eine Standalone-Version verfügbar. Eine Demo-Version steht auf der Webseite zur Verfügung.

GForce Software Oberheim SEM kostst zur Einführungen 29,99 GBP, der reguläre Preis wird 49,99 GBP, jeweils zzgl. VAT, betragen.