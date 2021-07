Test: Gforce OB-E Software Synthesizer des Oberheim Eight-Voice

Wenn aus Schönheit Klang wird

Der Oberheim Eight Voice und seine kleineren Ableger Oberheim Four-Voice und Oberheim Two-Voice, zählen zweifelsfrei zu den legendärsten Synthesizern der Musikgeschichte, war er doch das erste achtfach polyphone und multitimbrale elektronische Instrument. Dies alles bekam man nicht umsonst: der Eight Voice (und auch sein bekannterer Bruder Four Voice) lagen gewichtsmäßig in der Mike Tyson Klasse, kosteten ein kleines Vermögen und waren nicht gerade einfach zu bedienen. Der Grund hierfür war der etwas eigenwillige Aufbau bestehend aus monophonen Klangmodulen, die jeweils eine Stimme zum polyphonen Klanggebilde beisteuerten, die alle unterschiedlich klingen konnten. Und dies war Fluch und Segen zugleich: gewiss war es sehr reizvoll, wenn jeder Ton eines Akkordes anders klang, auf der anderen Seite aber war es nicht einfach, dies auch musikalisch sinnvoll einzusetzen.

Abhilfe sollte eine zentrale Programmiereinheit schaffen, die indes nicht alle Parameter steuern konnte. Filter und Hüllkurven ließen sich gemeinsam ansteuern, die Lautstärken, Wellenformen und Modulationen der Oszillatoren hingegen nicht. So entstanden automatisch Klangsettings mit jeweils ähnlichen, aber nicht genau gleichklingenden Stimmen.

Den Klang des Eight-Voice konnte am besten mit der Gehäusefarbe umschrieben werden („Crème“) und war edel, warm, schillernd und basierte auf kräftigen Oszillatoren, einem eigenwilligen Sync-Sound und insbesondere auf der besonderen Filterschaltung, die eine stufenlose Überblendung von Tiefpass via Kerbfilter zu Hochpass ermöglichte.

Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter ins Detail gehen, sondern verweise auf den lesenswerten Artikel AMAZONA.de Blue Box-Report über den Oberheim Four Voice und widme mich erstmal den Fakten rund um den OB-E:

Steckbrief OB-E Software-Synthesizer

Software Synthesizer basierend auf dem Oberheim Eight-Voice

drei Oszillatoren pro Stimme, Wellenformen Sägezahn, Rechteck und Sinus (nur VCO3), synchronisierbar

Rauschgenerator

Multimode Filter, 12dB / Oktave. Stufenlose Überblendung von Tiefpass, via Notch zu Hochpass; separate Bandpass Schaltung.

Modulationen:

zwei ADS(R) Hüllkurven

ein LFO pro Stimme (Sinus, Dreieck, Sägezahn, Rechteck und Rauschen), globaler LFO für Vibrato

polyphoner Aftertouch

Step-Sequenzer mit 8 Schritten

Stereo Delay

Systemanforderungen:Mac OSX ab 10.11, Intel oder M1. (bisher wurde keine PC Version veröffentlicht)

Bedienung und Design

Die grafische Oberfläche des OB-E orientiert sich größtenteils am Hardware-Original und besteht aus zwei Reihen à vier virtuellen SEM Einheiten, die sich über ein kleines Dreieck unten rechts umklappen lassen, um weitere, neue Parameter anzuzeigen. Worum es sich dabei genau handelt, sehen wir gleich.

Die Leute von Gforce haben sich einiges einfallen lassen, um die Parameterflut des Eight-Voice zu bändigen. Einstellungen lassen sich über Copy und Paste auf andere SEMs übertragen, ausserdem ist eine globale Editierung möglich, in absoluten Werten („Group“) oder als relative Veränderung („Offset“). Möchte man nur einen Teil der Module gemeinsam editieren, lassen sich die anderen sperren („Lock“). Links findet sich eine globale Steuerung der Frequenz der Oszillatoren in 12 Halbtonschritten. Eine willkommene Dreingabe, um beispielsweise auf die Schnelle einen reingestimmten Quinten-Lead Sound zu erstellen.

Die Tastatur lässt sich spliten mit einer festen Zuordnung von jeweils vier Soundmodulen. Andere Konfigurationen, wie beispielsweise ein siebenstimmiges Pad kombiniert mit einem monophonen Lead-Synthesizer, sind nicht vorgesehen, ließen sich aber über mehrere parallele Instanzen von OB-E umsetzen. Die Sounds können polyphon, mono oder mono legato gespielt werden, ausserdem bietet der OB-8 einen Unisono Modus, bei dem alle SEM gleichzeitig getriggert werden, was naturgemäß ziemlich voll und wuchtig klingt. Und dann gibt es noch die Zuweisungsmodi der einzelnen Module beim polyphonen Spiel: Entweder werden die gespielten Töne der Reihe nach vom jeweils nächsten Modul gespielt („cont“) oder die Module sind fest den Stimmen zugewiesen („reset“), d.h. dass SEM Nummer 1 jeweils die erste gespielte Note eines Akkordes spielte, SEM 2 die zweite etc. Der Original Eight-Voice bot da noch weitere Zuweisungsmodi, die aber eher für Verwirrung sorgten, als dass sie das Musizieren vereinfachten. Verständlich, dass man nun darauf verzichtete.

Ein Klick auf das Dreieck unten rechts blendet den Step-Sequenzer ein, der je nach Betriebsart nur SEM8 zugewiesen ist oder reihum alle Module triggert. Der Achschrittsequenzer überzeugt mit einigen interessanten Details. So kann beispielsweise festgelegt werden, mit welchem SEM die Sequenz jeweils startet, eine Livetransponierung ist möglich, ebenso die Anpassung der Sequenz an eine vorgewählte Skala. Rechts davon befindet sich ein Analog Stereo Delay mit unterschiedlichen Delay Zeiten für beide Kanäle samt eigenem LFO und Hochpassfilter. Abgerundet wird das GUI durch Lautstärke- und Panoramaregler der einzelnen Module.

Die virtuelle Oberheim SEM-Kopie

Das Herzstück der Klangerzeugung sind die acht identisch aufgebauten SEM („Sound Expander Module“) nach dem Vorbild der legendären Oberheim SEM Module. Sie folgen in der Grundansicht dem Original, wobei weitere Parameter über das Dreieck unten rechts eingeblendet werden können. Neu hinzugekommen ist ein dritter Oszillator, der auch zu Modulationszwecken eingebunden werden kann. Sinnvollerweise bietet er auch eine Sinuswelle.

Die beiden Hauptoszillatoren bieten Sägezahn- und Pulswellen und lassen sich getrennt voneinander modulieren und synchronisieren.

Filter

Das Multimode Filter des SEM gehört zu den bekanntesten Filtern überhaupt, dabei erstaunt es ein wenig, dass es im Vergleich zur Kaskadenschaltung von Moog kaum kopiert wurde. Die Besonderheit ist, wie bereits erwähnt, die Überblendung zwischen den verschiedenen Filterschaltungen, die ein breites Spektrum an Klängen ermöglicht. Die Resonanz reicht übrigens nicht bis zur Selbstoszillation; auch hier ist man dem Original treu geblieben. Neu dazugekommen ist hingegen ein Filtertracking, was beim Original SEM nicht vorgesehen war.

Modulationen

Zwei dreistufige Hüllkurven und ein LFO sind die Standardmodulationen des SEM, wobei letzterer im Gegensatz zum Original über mehr Wellenformen verfügt. Ausserdem steht ein globaler Vibrato LFO zur Verfügung. Die Anschlagsdynamik lässt sich parallel elf Zielen zuweisen und bipolar justieren. Gegenläufige Modulationen können musikalisch sinnvoll sein, beispielsweise eine zunehmende Cutoff kombiniert mit einer abnehmenden Resonanz, wie im folgenden Beispiel:

Und schließlich gibt es noch polyphonen Aftertouch – sofern ein passender Controller zur Verfügung steht – zur Steuerung der Modulation eines Oszillators, der Cutoff, des VCA oder der LFO Frequenz.

Eine Modulationsmatrix bietet der OB-E nicht und so bleiben manche erwünschte Verknüpfungen aussen vor, z.B. die Steuerung des Filtermodes über einen LFO oder die Hüllkurve.

Der Klang des Plug-ins

Zweifelslos besitzt der OB-E einen ganz eigenen Klangcharakter, der – zumindest in meiner Erinnerung – dem Original SEM sehr nahe kommt. Die Bässe sind satt, die Pads voll und warm und je nach Filtereinstellung kommt ein angenehmes Britzeln in den Höhen dazu. Auf einen Schlag fühlt man sich in die 70er Jahre versetzt, denn allzu „moderne“ Klänge darf man vom OB-E nicht erwarten.

Der ultimative Test eines jeden Software Klons ist natürlich der Vergleich mit dem Original. Und nein, ich gehöre nicht zum illustren Kreis der gutbetuchten Besitzer eines originalen Oberheims, jedoch finden sich zwei SEM Filter von Doepfer in meinem kleinen Eurorack System, denen man einen ziemlich „originalen“ SEM Klang nachsagt.

Um es kurz zu machen: klangliche Unterschiede sind mir nicht aufgefallen, meiner Meinung nach verhält sich der OB-E ganz ähnlich wie der Doepfer SEM, mal davon abgesehen, dass die Resonanz des Doepfers etwas höher reicht.

Der Gforce OB-E on YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und auch unsere Freunde von Muso Talk haben den OB-E ausführlich vorgestellt: