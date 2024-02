ISOVOX ISOPOP BroadCast, Premium Popfilter

Neuartiges Popfilter-Konzept

Die Firma ISOVOX haben wir euch mit ihren Vocal Booth-Produkten schon öfters vorgestellt. Nun bringt das Unternehmen einen „Premium Popfilter“ auf den Markt. Doch was macht den ISOVOX ISOPOP BroadCast so besonders?

Mit dem ISOPOP BroadCast sollen Sänger und Sprecher endlich Adieu zu herkömmlichen, gesichtsverdeckenden Popfiltern sagen – so zumindest bewirbt ISOVOX seinen neuen Popfilter. Im Fokus stehen vor allem klassische Sprecher- und Podcastmikrofone wie das Shure SM7B, das MV7 von Shure, das PodMic von Rode oder das vergleichsweise neue SD-1 von Universal Audio, aber auch ein SM58, Beta 58A oder SM57 kann genutzt werden. Zu diesen Mikrofone ist der ISOPOP Popfilter bereits kompatibel – was bereits darauf hindeutet, dass der Popfilter nicht wie üblich am Mikrofonständer befestigt sondern direkt über das Mikrofon gestülpt wird. Optisch mag das ja eine Bereicherung sein, doch hat das auch klangliche Auswirkungen bzw. wie gut funktioniert solch ein Popfilter in der Praxis?

Laut ISOVOX liegt der minimale bzw. maximale Mikrofonaufnahme-Durchmesser bei 1,9 bis 6 cm (0,75 bis 2,36 cm Minimum), so dass jedes Mikrofon, das diesen technischen Spezifikationen entspricht, mit dem Popfilter zum Einsatz kommen kann. Der ISOPOP BroadCast Popfilter selbst ist 7 x 10 cm groß und wiegt 34 g.

Klanglich scheint das ganze System schon interessant zu sein, denn es bietet immerhin zwei austauschbare Filter: „Neutral“ für einen transparenten Klang und „De-Ess“ für besonders harsche Sounds. Dank der Austauschbarkeit lassen sich die Filter auch reinigen und desinfizieren.

ISOPOP Broadcast ist in den Farben Midnight (schwarz) und Silver erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,-. Der Popfilter ist ab sofort erhältlich.