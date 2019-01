NAMM 2019: Ashdown präsentiert neue AGM Verstärker

Ashdown rüstet auf

Ashdown hat auf der NAMM eine riesige Ergänzung von Ergänzungen seiner Produktpalette vorgestellt, darunter eine neue Reihe von AGM-basierten Gitarrenverstärkern, fünf Pro FX-Pedale und ein neues Signature-Basstopteil für Shavo Odadjian von System Of A Down, den Head 22. Darüber hinaus hat das Unternehmen den ABM 300 wieder in sein Flaggschiffsortiment aufgenommen, eine neue 3×10″-Box hinzugefügt – die CL-310DH und einige andere nützliche Tools, darunter den Tone Pocket Kopfhörervorverstärker und den Phone Box Verstärker-Kopfhörer-Konverter.

Der Gründer von Ashdown, Mark Gooday, hat sich seinen zweifellos guten Ruf mit der Verstärkung von Bässen verdient, allerdings reicht seine Geschichte im Gitarrenverstärkerbau bis in die frühen 8er Jahre zurück. Mark hat sich für die Entwicklung der AGM-Amps mit dem Röhren-Guru Dave Green zusammengetan, um einen hochwertig klingenden, robusten und einfach zu wartenden Röhrenverstärker zu entwickeln.