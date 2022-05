NAMM 2022: Taylor 700 Series Koa

So schön muss das sein: Taylor Gitarren bringen seit jeher ein paar der schönsten Akustikgitarren auf den Markt. So auch die neuen Taylor 700 Series Koa. Die hawaiianischen Koa-Akustikgitarren 722ce Grand Concert & 724ce Grand Auditorium des amerikanischen Gitarrenbauers sind etwas Besonderes.

Mehr und mehr Gitarrenbauer wenden sich dem Thema Nachhaltigkeit zu. Das liegt auf der Hand – die Branche ist auf Holz angewiesen und muss daher nachhaltige Wege finden, die Produktion voranzutreiben. Das bedeutet konkret: Die Firma um Andy Powers sucht seit jeher immer mehr Alternativen für die raren, begehrten und hochwertigen Tonhölzer, aus denen so viele Gitarren gebaut werden. So hat man die Esche am Boden und den Zargen der Grand Theater verwendet – Hölzer aus Kalifornien, die nachhaltig gepflanzt wurden. Gleichzeitig ist Taylor wie kaum eine andere Gitarrenbaufirma darauf erpicht, Wälder in Hawaii zu schützen und sogar Teil der Urwälder neu zu verpflanzen. All das ist längst überfällig – mehr Firmen sollten sich diesem Thema bewusst zuwenden.

Bei beiden Gitarren – der Taylor 722ce Grand Concert und der 724ce Grand Auditorium wurde hawaiianisches Koa verwendet. Die Lackierung ist matt und ein V-Class-Bracing ist auch am Start. Ein ziemlicher Hingucker, wie ich finde. Koa Gitarren sind auch ihre Art und Weise stets wunderschön, auch wenn sie von anderen Herstellern gebaut wird, aber hier hat Taylor zweifelfrei etwas ganz Besonderes abgeliefert. Nur dürfte der Preis den einen oder anderen abschrecken: Es sind hochwertige, großartige klingende Gitarren, die eben ihren Preis haben. Das heißt konkret: Beide Akustikgitarren bekommt ihr für 3499,- Euro. Eine Anschaffung fürs Leben und ein optisches Kleinod.