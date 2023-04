Namm 23: Hercules DJControl Inpulse T7, motorisierter DJ-Controller

Runde Sache: DJ-Controller mit motorisierten Jogwheels

Hercules DJControl Inpulse T7 heißt der neuste Streich des französischen Herstellers. Vorgestellt auf der Namm 2023 haben wir also einen weiteren 2-Kanal DJ-Controller, diesmal aber mit motorisierten Jogwheels für alle, die das Plattenspieler-Feeling bei den sonst stillstehenden Jogwheels vermissen.

Mit dem DJControl Inpulse T7 wird der bisher größte DJ-Controller der Firma vorgestellt und ist neben der eigenen DJUCED Software auch mit Serato DJ kompatibel. Vergleichbare 2-Kanal-Controller gibt es ja bereits aber mit dem Preis von 699,- Euro ist das Modell von Hercules natürlich sehr attraktiv.

ANZEIGE

Die Joghwheels messen dabei einen Durchmesser von 7 Zoll / 17.8 cm und sind in einer zehntel Sekunde auf 33 RPM. Abseits der motorisierten Jogwheels haben wir natürlich einen vollumfänglichen DJ-Controller mit dem klassischen Mixer-Layout bestehend aus 3-Band-Equalizer, Volume Fader, einem dedizierten bipolaren Filter, LED-Volume-Anzeige und FX-Paddle. Zudem verfügt der Hercules Controller über eine eigene fünfteilige LED-Anzeige für den Master-Out.

Serato DJ Lite kann sofort verwendet werden, für Serato DJ Pro muss eine eigene Lizenz erworben werden. Im Hinblick auf die Verwendung mit der Serato-Software können auch die Stem-Funktionen verwendet werden. Zusätzlich besitzt der Controller auch acht RGB-Pads pro Track-Deck. Diese können je nach Software für verschiedene Modi eingesetzt werden: Hot-Cues, Loops, oder einen Sample-Player. Über einen der Performance-Pad-Modi kann man so auch die einzelnen Stem-Tracks steuern.

Auch bei diesem DJ-Controller setzt Hercules auf die visuellen Unterstützungen zum Synchronisieren von Songs. Mit dem Beatmatch Guide werden so auch Anfänger an das Auflegen herangeführt und mit den passenden LED-Signalen am Pitch-Fader und unterhalb des Jogwheels bekommt man sicher schnell ein Gefühl fürs Auflegen. Auch die DJ Academy, eine Zusammenstellung von Tutorials für die hauseigenen Produkte, die einem das Auflegen beibringen, wird hinsichtlich des DJ-Controllers erweitert.

ANZEIGE

Anschlusstechnisch finden wir auf der Vorderseite den Kopfhörer-Ausgang in zweifacher Ausführung in sowohl 3,5 mm und als 6,3 mm. Auf der Rückseite finden wir neben dem USB-B-Anschluss einen Mikrofon-Eingang für 6,3 mm Klinke und den Master-Out in zweifacher Ausführung mit XLR- und Cinch-Anschluss.

Zudem verfügt der DJ-Controller über ausklappbare Füße, mit denen das Gerät erhöht werden kann. Lässt man genügend Platz für die vom Controller weglaufenden Kabel, kann man bestimmt auch seinen Laptop darunter stellen und hat so ein kompaktes Setup. Durch die Push-Encoder zum Browsen und Laden von Tracks kann die Software bedient werden, ohne dass man Maus oder Tastatur verwenden muss.

Dem Lieferumfang liegen nebem dem Controller an sich und einem Textil-USB-Kabel noch je zwei Slipmats und zwei 7 Zoll Replika Vinyl Platten anbei.

Der Hercules DJControl Inpulse T7 wird laut eigenen Angaben voraussichtlich ab dem 31.07.2023 verfügbar sein.