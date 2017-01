NAMM NEWS 2017: Teenage Engineering PO-32 Tonic, Drum Synthesizer

Die Pocket Operator-Serie von Teenage Engineering bekommt Zuwachs. Das neue Familienmitglied heißt PO-32 Tonic und kooperiert mit dem beliebten µTONIC Plug-in von Sonic Charge.

Das Plug-in µTONIC hat in der Tat sehr viele Anhänger in der Electronic-Szene und schon oft konnte man hören: „Wenn es das bloß mal als Hardware gäbe!“ Tatsächlich ist es jetzt so weit. Der PO-32 Tonic zwar ein eigenständiger Drumsynthesizer, aber er kann Sounds, die mit dem µTONIC Plug-ins erstellt wurden, importieren. Dazu braucht man noch nicht einmal eine Kabelverbindung. Der PO-32 Tonic hat ein Mikrophon eingebaut, über das man einen digitalen Code, der von µTONIC Plug-in audioseitig ausgegeben wird, den Sound importiert. Wie cool ist das denn? Und schöne Grüße vom Modem.

In dem Video zeigt Magnus Lidström von Sonic Charge, wie einfach man einen Sound vom µTONIC Plug-in zum PO-32 Tonic übertragen kann.

Ob die Datenübertragung auch in die andere Richtung oder zwischen zwei PO-32 Tonic funktioniert, ist noch nicht ersichtlich. Trotzdem ein schönes Beispiel von Zusammenarbeit von Hard- und Software-Herstellern, das Schule machen sollte.

Die weitere Ausstattung des PO-32 Tonic entspricht in vielen Punkten denen der restlichen PO-Familie: 16 programmierbare Sounds, 16 Punch-in Effekte, Stepsequencer mit Parameterlocks, 64 Pattern, Pattern-Chaining, eingebauter Lautsprecher und eine LCD-Anzeige mit verspielter Grafik. Die Pocket Operators werden mit zwei AAA Batterien betrieben, die für ca. einen Monat Laufzeit sorgen sollen. Über eine Jam-Sync Buchse können mehrere Geräte synchronisiert werden.

Der Pocket Operator PO-32 Tonic wird 89 Euro kosten, es wird auch ein Bundle zusammen mit dem µTONIC Plug-in (VST/AU) für 139 Euro geben.