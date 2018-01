NAMM NEWS 2018: Orange Rocker 15 Terror und Crush Mini

Orange Rocker 15 Terror

Die Briten von Orange haben mit dem Orange Rocker Terror 15 und dem Orange Crush Mini zwei neue Verstärker für die NAMM angekündigt. Der Rocker Terror 15 ist die Topteilvariante des Rocker 15 Combo, dessen größeren Bruder Rocker 32 wir unlängst erst in einem Test vorgestellt haben. Sein Design basiert auf dem der Terror-Baureihe des Herstellers, der Klang wird als warm, satt und angenehm komprimiert beschrieben. Erreicht wird das durch drei ECC83 Röhren in der Vor- und zwei des Typs EL84 in der Endstufe, der röhrengepufferte Effektweg nutzt eine ECC81 Treiberröhre. Darüber hinaus kann die Lautstärke der Endstufe von 15 Watt voller Leistung auf 7, 1 oder 0,5 Watt abgesenkt werden.

Orange Crush Mini

Der neue Orange Crush Mini soll den Klang und die Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Micro Crush, verbessern. Das neu gestaltete Bedienpanel besitzt nun einen Shaperegler zum genauen Einstellen des Mittenspektrums, während ein Acht-Ohm-Lautsprecherausgang es ermöglicht, eine externe Box anzuschließen. Ein Kopfhörerausgang, Aux-In und ein eingebauter chromatischer Tuner runden den Funktionsumfang des Orange Crush Mini ab.