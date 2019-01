Namm News 2019: Korg Kronos SE – Special Edition

8 Jahre Kronos mit SE-Edition

Als wir Anfang 2011 erstmals vom Korg Kronos berichtete, hätten wir nicht erwartet, dass Korg dieses Flaggschiff so lange im Programm haben wird. Aber warum auch einen Nachfolger bringen, wenn der Korg Kronos auch heute noch „State of the art“ ist.

Mit der neuen KORG KRONOS SE Special Edition, kürt Korg eine lebende Legende im knalligen Sunburst-Look. Der Korg Kronos SE wird ab März 2018 im Handel erhältlich sein.

Im Anhang findet ihr alle AMAZONA.de-Testberichte zu den diversen Korg Kronos Versionen und Updates sowie zu einigen KaPro Librarys und anderen Library-Anbietern.

Hier die offizielle Pressemitteilung von Korg:

Korg Kronos SE Special Edition

Mit neuer Oberfläche und neuem Konzertflügelsound ist die KRONOS Special Edition ein Genuss für Auge und Ohr. Die limitierte Sonderauflage der weltweit von Profis geschätzten Synthesizer-Workstation kommt in einem unverwechselbaren, feuerroten Sunburst-Finish daher und liefert unter anderem den neuen „Italian Grand“ Konzertflügelsound, der bisher ausschließlich im KORG Grandstage verfügbar war. Als erlesene Zugabe erhält man ein vorinstalliertes „KApro Showcase“ mit sorgfältig ausgewählten Sounds des Herstelelrs KApro, der bereits über 100 hochwertige KRONOS Sound Libraries produziert hat. Die prächtige Farbe und der unverwechselbare Sound des KRONOS machen auf jeder Bühne den entscheidenden Unterschied. Die KRONOS Special Edition ist mit 61, 73 und 88 Tasten erhältlich.

Alle technischen Daten außer der Farbe, dem neuen Italian Piano und den zusätzlichen KApro Sounds sind mit denen des Standard-Modells des KRONOS identisch.

Die technischen Features des Korg Kronos SE

Limitiertes Sondermodell der weltweit beliebten Synthesizer Workstation

9 eigenständige Sound Engines

Außergewöhnliches Design in rotem Sunburst-Finish

Neuer Konzertflügelsound: Italian Grand (war bisher nur im Grandstage verfügbar)

Zusätzliches Sound-Paket mit ausgewählten Sounds von KApro

16-Track MIDI- und 16-Track Audio-Sequencer

Integriertes USB-Audio-Interface

Erhältlich mit 61 leicht gewichteten Tasten sowie mit 73 und 88 voll gewichteten Tasten (RH3 mit Hammermechanik)

YouTube Demo des neuen Korg Kronos SE Italian Grand Pianos

Weitere Shots vom Korg Kronos SE