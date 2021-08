Neural DSP Archetype Tim Henson Plugin

Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich für einen kleinen Moment, das wäre der Drogentyp, »Badger«, aus der Serie »Breaking Bad«.

Da gibt es eine wundervolle Szene relativ am Ende der Serie, wo »Skinny Pete« und er möglichst große FlightCases kaufen sollen. Die sind also in einem Musikladen und Skinny vergnügt sich an einem E-Piano … sogar recht gut, wie ich finde. Dann kommt Badger mit einer Doppelhals-E-Gitarre und Schrummt darauf herum … völlig unmelodiös. 😅

Äh, ja, das schoss mir durch den Kopf. 😀

Hier ist die Szene:

https://www.youtube.com/watch?v=_974ZusIvhk

Ich meine mich übrigens erinnern zu können, dass der Darsteller von »Skinny Pete«, Charles Baker, eben ziemlich gut Klavier spielen kann, weswegen die Szene so gedreht wurde.